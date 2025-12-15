Railway Recruitment 2025: 10वीं पास के लिए खुशखबरी! रेलवे में 22000 पदों पर बंपर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, जानिए डिटेल्स

Railway Group D Recruitment 2025 Notification: रेल मंत्रालय ने ग्रुप-D के कुल 22 हजार पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होंगे.
Railway Group D Vacancy 2025: रेलवे में नौकरी करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. रेल मंत्रालय ने रेलवे में लेवल-1 के कुल 22,000 हजार पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. रेलवे में ग्रुप-D के 22 हजार पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होंगे. आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर आवेदन विंडो एक्टिव होने के बाद उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे.
इन 22,000 पदों पर निकली वैकेंसी
असिस्टेंट (ट्रैक मशीन) - 600 पद
असिस्टेंट (ब्रिज) - 600 पद
ट्रैक मेंटेनर ग्रेड.IV - 11,000 पद
असिस्टेंट (P-वे) - 300 पद
असिस्टेंट ((TRD) - 800 पद
असिस्टेंट लोको शेड (इलेक्ट्रीकल) - 200 पद
असिस्टेंट ऑपरेशंस (इलेक्ट्रिकल) - 500 पद
असिस्टेंट (TL & AC) - 500 पद
असिस्टेंट (C & W) - 1000 पद
पॉइंट्समैन-B - 5,000 पद
असिस्टेंट (S & T) - 1500 पद
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 10वीं की डिग्री होनी चाहिए.
आयु सीमा
उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 36 साल निर्धारित किया गया है.
आवेदन शुल्क
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. जो इस प्रकार है-
जनरल, OBC, EWS - 500 रुपए
SC, ST, EBC, महिला, ट्रांसजेंडर - 250 रुपए
चयन प्रक्रिया
कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT)
फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET)
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
मेडिकल एग्जाम
इतनी होगी सैलरी
चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 22,500 से 25,380 रुपए प्रति महीने होगी.
ऐसे करें आवेदन
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.
उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाएं.
होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.
इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.
फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.
मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.
आवेदन शुल्क का भुगतान करें.
इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.
लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.
