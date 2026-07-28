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Railway Recruitment 2026: RRB टेक्नीशियन पदों पर आवेदन की लास्ट डेट नजदीक, हाथ से न जाने दें मौका

Railway RRB Technician Recruitment 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की टेक्नीशियन भर्ती 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है. इच्छुक उम्मीदवार 29 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की अंतिम तिथि के बाद उम्मीदवारों को मौका नहीं मिलेगा, इसलिए समय रहते आवेदन पूरा करना जरूरी है

Written BySimran Singh
Published: Jul 28, 2026, 07:46 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 07:46 AM IST
Railway Recruitment 2026: RRB टेक्नीशियन पदों पर आवेदन की लास्ट डेट नजदीक, हाथ से न जाने दें मौका
Image Credit: Railway RRB Technician Recruitment 2026

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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