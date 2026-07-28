Railway Recruitment 2026: RRB टेक्नीशियन पदों पर आवेदन की लास्ट डेट नजदीक, हाथ से न जाने दें मौका

Railway RRB Technician Recruitment 2026: भारतीय रेलवे में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए जरूरी अपडेट है कि रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की टेक्नीशियन भर्ती 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है. जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, उनके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है. अंतिम समय में वेबसाइट पर तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए उम्मीदवारों को जल्द से जल्द अपना आवेदन पूरा करने की सलाह दी गई है.
इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 6,557 पदों को भरा जाएगा जिनमें टेक्नीशियन ग्रेड-I (सिग्नल) और टेक्नीशियन ग्रेड-III के पद शामिल हैं. चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति भारतीय रेलवे के विभिन्न जोन और उत्पादन इकाइयों में की जाएगी.
आरआरबी की ओर से जारी भर्ती अधिसूचना के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 29 जुलाई 2026 को रात 11:59 बजे तक है. निर्धारित समय के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे. इसलिए इच्छुक अभ्यर्थी अंतिम दिन का इंतजार करने के बजाय समय रहते आवेदन कर लें.
टेक्नीशियन ग्रेड-I (सिग्नल):- संबंधित इंजीनियरिंग विषय में स्नातक (B.Sc.) या डिप्लोमा/डिग्री रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.
टेक्नीशियन ग्रेड-III:- मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास और संबंधित ट्रेड में ITI या समकक्ष योग्यता रखने वाले उम्मीदवार पात्र हैं. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो आवेदन करने से पहले संबंधित RRB की आधिकारिक अधिसूचना में दी गई एलिजिबिलिटी शर्तों को ध्यान से पढ़ लें.
आयु सीमा:- पद के अनुसार न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है. अधिकतम आयु सीमा अलग-अलग पदों के लिए अलग है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी.
उम्मीदवारों का चयन कई चरणों में किया जाएगा, जिनमें कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT), डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल परीक्षा आदि शामिल हैं. कुछ पदों के लिए संबंधित ट्रेड का मूल्यांकन भी किया जा सकता है.
सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये है. एससी, एसटी, महिला, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, ईबीसी और पूर्व सैनिक उम्मीदवारों के लिए शुल्क 250 रुपये निर्धारित है. CBT में शामिल होने पर नियमानुसार शुल्क का एक हिस्सा वापस किया जाएगा.
सबसे पहले संबंधित RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
इसके बाद 'Technician Recruitment 2026' लिंक पर क्लिक करें.
नया पंजीकरण करने के बाद लॉगिन करें और आवेदन फॉर्म ओपन करें.
आवेदन पत्र में सभी जरूरी जानकारी दर्ज करने के साथ आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें.
आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें.