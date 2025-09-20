Railway NCR RRC Recruitment 2025: रेलवे में काम की ट्रेनिंग के लिए Gen Z के पास मौका, जानें जरूरी योग्यता और आवेदन प्रोसेस
Railway RRC NCR Apprentice Recruitment 2025: भारतीय रेलवे में Gen Z के लिए अप्रेंटिस भर्ती की जा रही है. 10वीं पास छात्र आवेदन कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि इसके लिए क्या प्रोसेस है.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 20, 2025, 09:37 AM IST
Railway RRC NCR Apprentice Recruitment 2025: क्या आपका जन्म 1997 से 2009 के बीच हुआ है? आप एक Gen Z है और उम्र 15 साल हो चुकी है? 10वीं कक्षा तक पढ़ाई कर चुके हैं? अगर हां, तो रेलवे के साथ करियर शुरू करने का एक शानदार मौका है. रेलवे रिक्रूटमेंट सेल (RRC) की ओर से कम से कम 15 साल की उम्र वालों की भर्ती की जा रही है. रेलवे में 1700 से ज्यादा भर्ती की जा रही है. रेलवे में काम की ट्रेनिंग के लिए उम्मीदवारों को खास मौका दिया जा रहा है. आइए जानते हैं कि आवेदन के लिए योग्यता क्या चाहिए और ऑनलाइन प्रोसेस क्या है?

कुल 1763 अप्रेंटिस की भर्ती

रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की ओर से कुल 1763 अप्रेंटिस की भर्ती की जा रही है. उम्मीदवार के लिए जॉब ट्रेनिंग लेने का शानदार मौका है. 18 सितंबर से 17 अक्टूबर 2025 तक न्यूनतम 15 साल और अधिकतम 24 साल के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं.

किन योग्यता की जरूरत?

  1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी.
  2. न्यूनतम अंक 50 प्रतिशत होना चाहिए.
  3. संबंधित ट्रेड में ITI पास सर्टिफिकेट जरूरी.

Railway NCR RRC Vacancy: कैसे करें आवेदन?

  1. रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट- www.rrcpryj.org पर जाएं.
  2. यहां अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन शो होगा उस पर क्लिक करें.
  3. लिंक पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अपनाएं.
  4. इंस्ट्रक्शन पढ़ें और फिर I Agree पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएं.
  5. अपना नाम, आधार नंबर समेत मांगी जा रही सभी डिटेल्स एंटर करें.
  6. एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा और उसमें जो-जो जानकारियां मांगी जाए उसे भर दें.
  7. डॉक्यूमेंट्स में पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर आदि को अपलोड कर दें.
  8. आवेदन शुल्क को चुकाने के बाद फॉर्म सबमिट कर दें.
  9. भविष्य में जरूरत होगी इसलिए आवेदन पत्र का कन्फर्मेशन डाउनलोड करें.

इसके अलावा प्रिंट आउट भी निकालकर रख लें. अगर अप्रेंटिस भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.

;