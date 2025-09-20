Railway NCR RRC Recruitment 2025: रेलवे में काम की ट्रेनिंग के लिए Gen Z के पास मौका, जानें जरूरी योग्यता और आवेदन प्रोसेस

Railway RRC NCR Apprentice Recruitment 2025: भारतीय रेलवे में Gen Z के लिए अप्रेंटिस भर्ती की जा रही है. 10वीं पास छात्र आवेदन कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि इसके लिए क्या प्रोसेस है.
Railway RRC NCR Apprentice Recruitment 2025: क्या आपका जन्म 1997 से 2009 के बीच हुआ है? आप एक Gen Z है और उम्र 15 साल हो चुकी है? 10वीं कक्षा तक पढ़ाई कर चुके हैं? अगर हां, तो रेलवे के साथ करियर शुरू करने का एक शानदार मौका है. रेलवे रिक्रूटमेंट सेल (RRC) की ओर से कम से कम 15 साल की उम्र वालों की भर्ती की जा रही है. रेलवे में 1700 से ज्यादा भर्ती की जा रही है. रेलवे में काम की ट्रेनिंग के लिए उम्मीदवारों को खास मौका दिया जा रहा है. आइए जानते हैं कि आवेदन के लिए योग्यता क्या चाहिए और ऑनलाइन प्रोसेस क्या है?
कुल 1763 अप्रेंटिस की भर्ती
रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की ओर से कुल 1763 अप्रेंटिस की भर्ती की जा रही है. उम्मीदवार के लिए जॉब ट्रेनिंग लेने का शानदार मौका है. 18 सितंबर से 17 अक्टूबर 2025 तक न्यूनतम 15 साल और अधिकतम 24 साल के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं.
किन योग्यता की जरूरत?
Railway NCR RRC Vacancy: कैसे करें आवेदन?
इसके अलावा प्रिंट आउट भी निकालकर रख लें. अगर अप्रेंटिस भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.
