RRB Recruitment 2025: रेलवे में सेक्शन कंट्रोलर के 368 पदों पर निकली नई वैकेंसी, 15 सितंबर से शुरू होंगे आवेदन

RRB Section Controller Recruitment 2025: सरकारी नौकरी करने की ख्वाहिश रखने वाले युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने सेक्शन कंट्रोलर के 368 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर आवेदन वींडो एक्टिव होने के बाद ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. जारी पद के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 सितंबर, 2025 से शुरू हो जाएगी और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर, 2025 तय की गई है. ऐसे में जो कैंडिडेट अप्लाई करने की सोच रहे हैं, वो लास्ट डेट से पहले आवेदन कर दें.

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री का होना अनिवार्य है.

आयु सीमा

अप्लाई करने वाले उम्मीदवार का न्यूनतम आयु 20 साल और अधिकतम आयु 33 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

चयन प्रक्रिया

कंप्यूटर बेस्ड टेस्टॉ

मेडिकल टेस्ट

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

AIIMS में 116 पदों पर निकली भर्ती, 30 अगस्त से शुरू होंगे आवेदन, इतनी होगी सैलरी

आवेदन शुल्क

आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स को तय किए गए आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. जिसके मुताबिक, सभी वर्ग की महिला उम्मीदवार को 250 रुपए और जनरल, OBC और EWS वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को 500 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा.

इतनी होगी सैलरी

चुने गए योग्य उम्मीदवारों की बेसिक सैलरी 35,400 रुपए प्रति महीने होगी. वहीं, ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवार जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं.

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप को फॉलो करना होगा.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाएं.

होम पेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, उसमें मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट को सही साइज में अपलोड करें.

इसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

फिर फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

IB में जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के 394 पदों पर निकली भर्ती, ऐसे करें आवेदन