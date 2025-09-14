RRC Recruitment 2025: खिलाड़ियों के लिए रेलवे में निकली भर्ती, 10वीं-12वीं पास करें आवेदन, इस दिन है लास्ट डेट

RRC SR Recruitment 2025: राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेलों का प्रतिनिधित्व कर चुके खिलाड़ियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने साउदर्न रेलवे (SR) की ओर से स्पोर्ट्स कोटा के तहत 67 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rrcmas.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया 13 सितंबर, 2025 से शुरू हो गई है और जारी पदों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो कैंडिडेट्स आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे लास्ट डेट से पहले अप्लाई कर दें.

लेवल 1 से लेवल 5 के पदों पर होगी भर्ती

आरआरसी की ओर से साउदर्न रेलवे में लेवल 1 से लेवल 5 तक के 67 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी.

लेवल 1 - 46 पद

लेवल 2 और लेवल 3 - 16 पद

लेवल 4 और लेवल 5 - 05 पद

आवेदन शुल्क

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा.

सामान्य वर्ग, OBC - 500 रुपये

SC/ST/EWD/एक्स सर्विसमैन - 250 रुपये

इतनी होगी सैलरी

लेवल 1 - 18,000 रुपये प्रति महीने

लेवल 2 - 19,900 रुपये प्रति महीने

लेवल 3 - 21,700 रुपये प्रति महीने

लेवल 4 - 25,500 रुपये प्रति महीने

लेवल 5 - 29, 200 रुपये प्रति महीने

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 25 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 01-01-2026 के आधार पर किया जाएगा. वहीं, योग्यता, चयन प्रक्रिया या अन्य ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवार जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को नीचे गए लिंक पर क्लिक कर चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rrcmas.in पर जाएं.

होम पेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर एक नया पेज खुलेगा, वहां मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

फिर फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

