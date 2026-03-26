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Rajasthan Police SI Exam 2026: खत्म हुआ इंतजार! खाकी वर्दी का सपना होगा सच; RPSC ने जारी किया परीक्षा का पूरा शेड्यूल

Rajasthan Police SI Exam 2026: आरपीएससी ने राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा 2026 के लिए 5 और 6 अप्रैल की तारीखें तय की हैं, जिसके एडमिट कार्ड 2 अप्रैल को जारी किए जाएंगे. परीक्षा दो शिफ्टों में होगी और उम्मीदवार 29 मार्च से अपनी एग्जाम सिटी स्लिप चेक कर सकेंगे.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Mar 26, 2026, 11:28 AM IST
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Rajasthan Police SI Exam 2026: खत्म हुआ इंतजार! खाकी वर्दी का सपना होगा सच; RPSC ने जारी किया परीक्षा का पूरा शेड्यूल

Rajasthan Police SI Exam 2026: राजस्थान के उन युवाओं के लिए बड़ी खबर आई है, जो राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने का सपना देख रहे हैं. राजस्थान लोक सेवा आयोग ने राजस्थान पुलिस SI भर्ती परीक्षा 2026 की तारीखों का ऐलान कर दिया है. परीक्षा 5 और 6 अप्रैल 2026 को आयोजित होगी. ये परीक्षा दो दिन चलेगी और हर दिन दो शिफ्टों में होगी. आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर 25 मार्च 2026 को पूरी जानकारी और नोटिस जारी कर दी है, जिसे उम्मीदवार देख सकते हैं.

परीक्षा की तैयारी लंबे समय से चल रही थी. राजस्थान पुलिस SI पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 10 अगस्त 2025 से शुरू हुई थी और 8 सितंबर 2025 को समाप्त हुई थी. उसके बाद से ही लाखों उम्मीदवार परीक्षा की तारीखों का इंतजार कर रहे थे. अब जब परीक्षा बस कुछ ही दिन दूर है, उम्मीदवारों को अपनी तैयारी पर ध्यान देना चाहिए. रिवीजन और पिछले साल के प्रश्न पत्रों को देखना बहुत मददगार रहेगा.

क्या होगी शिफ्ट?

परीक्षा का शेड्यूल भी तय कर दिया गया है. 5 अप्रैल को पहली शिफ्ट सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक सामान्य हिंदी का पेपर होगा. उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का पेपर लिया जाएगा. 6 अप्रैल को भी सुबह की शिफ्ट में सामान्य हिंदी और दोपहर की शिफ्ट में सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान की परीक्षा होगी. इस तरह दो दिनों में सभी उम्मीदवार अपने पेपर देंगे.

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कब आएगा एग्जाम सिटी स्लिप?

परीक्षा से पहले उम्मीदवारों को पता होना चाहिए कि उनका परीक्षा केंद्र कौन सा शहर है. इसके लिए आयोग ने 29 मार्च 2026 को एग्जाम सिटी स्लिप जारी करने का फैसला लिया है. उम्मीदवार अपने राजस्थान SSO पोर्टल पर लॉगिन करके यह देख सकेंगे कि उनकी परीक्षा किस जिले या शहर में होगी. इससे यात्रा की योजना बनाना आसान होगा और समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचना आसान होगा.

कब आएगा एडमिट कार्ड?

एडमिट कार्ड की बात करें तो यह 2 अप्रैल 2026 को जारी किया जाएगा. बिना एडमिट कार्ड के उम्मीदवार को परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं मिलेगा. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद इसे प्रिंट करना और साथ में एक वैध फोटो आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड या वोटर आईडी रखना जरूरी है. 

एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र का पूरा पता, रिपोर्टिंग समय और जरूरी निर्देश होंगे. सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचें और अपनी तैयारी पर पूरा ध्यान दें, ताकि उनका सपना पूरा हो सके.

ये भी पढ़ें- IBPS Clerk Mains 2026 Result: आईबीपीएस क्लर्क मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी, ऐसे चेक करें स्कोरकार्ड और कट ऑफ

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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