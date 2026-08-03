/Sarkari Naukri: 40 साल तक के उम्र वालों के लिए सरकारी नौकरी, राजस्थान में 24,752 पदों पर निकली भर्ती; जानें आवेदन डेट से लेकर सब कुछ

Rajasthan Safai Karmchari Recruitment 2026: क्या आपने सिर्फ 10वीं या 12वीं तक ही पढ़ाई की है? 40 साल तक उम्र हो चुकी है और अब सोच रहे हैं कि सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी? नौकरी की तलाश के लिए हर जगह निकल रहे फॉर्म को भर रहे हैं? या फिर राजस्थान में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं? तो आपके लिए गुड न्यूज है. राजस्थान सरकार की ओर से 24 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली गई है. योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को अपना सकते हैं.