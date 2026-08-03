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Sarkari Naukri: 40 साल तक के उम्र वालों के लिए सरकारी नौकरी, राजस्थान में 24,752 पदों पर निकली भर्ती; जानें आवेदन डेट से लेकर सब कुछ

Rajasthan Safai Karmchari Recruitment 2026: क्या आपकी उम्र 40 साल या उससे कम और 21 साल से ज्यादा है? तो राजस्थान में निकली सरकारी नौकरी की भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. यहां पर 24,752 पदों पर भर्तियां निकली है. आइए जानते हैं किस पोस्ट के लिए राजस्थान में सरकारी नौकरी के अवसर मिल रहे हैं?

Written BySimran Singh
Published: Aug 03, 2026, 12:46 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 12:46 PM IST
Sarkari Naukri: 40 साल तक के उम्र वालों के लिए सरकारी नौकरी, राजस्थान में 24,752 पदों पर निकली भर्ती; जानें आवेदन डेट से लेकर सब कुछ
Image Credit: Rajasthan Recruitment 2026

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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