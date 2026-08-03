/Sarkari Naukri: 40 साल तक के उम्र वालों के लिए सरकारी नौकरी, राजस्थान में 24,752 पदों पर निकली भर्ती; जानें आवेदन डेट से लेकर सब कुछ

Rajasthan Safai Karmchari Recruitment 2026: क्या आपने सिर्फ 10वीं या 12वीं तक ही पढ़ाई की है? 40 साल तक उम्र हो चुकी है और अब सोच रहे हैं कि सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी? नौकरी की तलाश के लिए हर जगह निकल रहे फॉर्म को भर रहे हैं? या फिर राजस्थान में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं? तो आपके लिए गुड न्यूज है. राजस्थान सरकार की ओर से 24 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली गई है. योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को अपना सकते हैं.
दरअसल, राजस्थान में सफाई कर्मचारी के कुल 24,752 पदों पर भर्तियां निकली गई है. इस पद पर नौकरी पाने के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने के बाद परीक्षा में शामिल होना होगा और रिजल्ट जारी होने के बाद अगर आप परीक्षा में सफल हुए हैं तो राजस्थान में सफाई कर्मचारी के पद के लिए चुने जा सकते हैं.
राजस्थान में सफाई कर्मचारी के 24,752 पदों पर आवेदन की शुरुआत 15 अगस्त, शनिवार 2026 से होगी. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. इस पद के लिए 28 सितंबर 2026 तक आवेदन प्रक्रिया को अपना सकते हैं. राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर सफाई कर्मचारी पद भर्ती के लिए आवेदन पत्र मिल जाएगा.
राजस्थान में सफाई कर्मचारी पदों के लिए आवेदन शुल्क कैटेगरी वाइज अलग-अलग है. जनरल और अन्य राज्य के उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये प्रति आवेदन शुल्क है. जबकि, OBC, BC, SC, ST उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये है. फॉर्म सबमिट के बाद कोई सुधार करना हो तो उसके लिए 100 रुपये का भुगतान करना होगा. पेमेंट के लिए ऑनलाइन तरीका अपनाना होगा. डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS कैश कार्ड या मोबाइल वॉलेट के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं.
न्यूनतम आयु- 21 साल
अधिकतम आयु- 40 साल
राजस्थान में सफाई कर्मचारियों पदों पर निकली भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए योग्य उम्मीदवार राजस्थान सफाई कर्मचारी की आधिकारिक वेबसाइट lsg.rajasthan.gov.in/lsg/#/home/dptHome पर जा सकते हैं. इस लिंक (Rajasthan Safai Karmchari Vacancy 2026) पर क्लिक करने के बाद भी आप सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.
वेबसाइट पर जाने के बाद पहले रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अपना लें. इसके बाद आवेदन पत्र के लिंक पर क्लिक करें और सभी मांगी जा रही डिटेल्स दर्ज करें. आवेदन फीस भी जमा कर दें. साथ मांगे जा रहे दस्तावेजों को अपलोड करें. आखिर में फॉर्म को सबमिट कर दें. इसका प्रिंट आउट भी जरूर निकाल लें. ध्यान रहे कि 15 अगस्त से आवेदन के लिए लिंक एक्टिव होगा.