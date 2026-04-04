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Rajasthan SI Recruitment 2026: नहीं टलेगी SI भर्ती परीक्षा! सुप्रीम कोर्ट ने 5-6 अप्रैल की तारीख को रखा बरकरार; एडमिट कार्ड पर बड़ी अपडेट

Rajasthan SI Recruitment 2026: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा 2025 को टालने से इनकार कर दिया है, जिससे अब ये परीक्षा निर्धारित समय 5 और 6 अप्रैल 2026 को ही होगी. हालांकि, कोर्ट ने 2021 की भर्ती के अभ्यर्थियों को अस्थायी रूप से बैठने की अनुमति दी है, लेकिन उनका रिजल्ट अंतिम फैसले तक सीलबंद रखा जाएगा.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Apr 04, 2026, 06:15 AM IST
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Rajasthan SI Recruitment 2026: नहीं टलेगी SI भर्ती परीक्षा! सुप्रीम कोर्ट ने 5-6 अप्रैल की तारीख को रखा बरकरार; एडमिट कार्ड पर बड़ी अपडेट

Rajasthan SI Recruitment 2026: राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने साफ कर दिया है कि यह परीक्षा तय समय पर ही होगी. इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा. कई अभ्यर्थियों ने परीक्षा टालने की मांग की थी. लेकिन कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया है. इससे साफ हो गया है कि 5 और 6 अप्रैल 2026 को परीक्षा आयोजित होगी.

हालांकि कोर्ट ने कुछ उम्मीदवारों को राहत जरूर दी है. जिन अभ्यर्थियों ने 2021 की एसआई भर्ती परीक्षा दी थी, उन्हें इस बार भी परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई है. ये अनुमति अस्थायी तौर पर दी गई है. कोर्ट ने कहा है कि इन उम्मीदवारों का रिजल्ट अभी जारी नहीं किया जाएगा. उनका परिणाम सीलबंद लिफाफे में रखा जाएगा. आगे कोर्ट के अंतिम फैसले के बाद ही इस पर निर्णय होगा.

परीक्षा को 4 हफ्ते टालने की थी बात

इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने अदालत से परीक्षा को चार हफ्ते के लिए टालने की मांग की थी. उनका कहना था कि 2021 की भर्ती से जुड़े केस अभी हाई कोर्ट में चल रहे हैं. ऐसे में अगर नई परीक्षा हो जाती है, तो पुराने उम्मीदवारों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं. कुछ उम्मीदवारों ने यह भी कहा था कि उम्र सीमा के कारण कई लोग बाहर हो रहे हैं. इसलिए उन्हें भी परीक्षा में बैठने का मौका मिलना चाहिए.

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राज्य सरकार ने किया था विरोध

दूसरी तरफ राज्य सरकार ने परीक्षा टालने का विरोध किया था. सरकार की ओर से अदालत में कहा गया कि इस परीक्षा के लिए बड़ी तैयारियां की गई हैं. लाखों उम्मीदवार इसमें शामिल होंगे. पूरे राज्य में सेंटर बनाए गए हैं. ऐसे में परीक्षा को टालना सही नहीं होगा. इससे प्रशासनिक व्यवस्था पर भी असर पड़ेगा.

पेपर लीक और गड़बड़ियों के आरोप 

इस पूरे मामले की जड़ 2021 की एसआई भर्ती परीक्षा है. उस समय पेपर लीक और गड़बड़ियों के आरोप लगे थे. हाई कोर्ट की एकलपीठ ने भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया था. बाद में डिवीजन बेंच ने इस फैसले पर रोक लगा दी. राज्य सरकार ने भी इस फैसले को चुनौती दी है. फिलहाल यह मामला हाई कोर्ट में लंबित है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से साफ हो गया है कि नई भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन पुराने उम्मीदवारों के हितों का भी ध्यान रखा जाएगा.

ये भी पढ़ें- CBSE New School Curriculum: स्कूली पढ़ाई में बड़ा बदलाव! कक्षा 6 से 10वीं तक 3 भाषाएं पढ़ना जरूरी, जानें कब नई शिक्षा नीति होगी लागू

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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