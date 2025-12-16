Advertisement
trendingNow13043549
Hindi NewsनौकरीRMC Recruitment 2025: नगर निगम में 100+ पदों पर आवेदन शुरू, 18 से 35 साल के युवाओं को मौका, जानिए डिटेल्स

RMC Recruitment 2025: नगर निगम में 100+ पदों पर आवेदन शुरू, 18 से 35 साल के युवाओं को मौका, जानिए डिटेल्स

RMC Recruitment 2025 Vacancy: राजकोट नगर निगम (RMC) ने विभिन्न 117 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rmc.gov.in पर जाकर 29 दिसंबर, 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 16, 2025, 11:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

RMC Recruitment 2025: नगर निगम में 100+ पदों पर आवेदन शुरू, 18 से 35 साल के युवाओं को मौका, जानिए डिटेल्स

RMC Recruitment 2025 Notification: सरकारी नौकरी करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए शानदार मौका सामने आया है. राजकोट नगर निगम (RMC) ने विभिन्न 117 पदों पर भर्ती पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 14 दिसंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 29 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट rmc.gov.in पर जाकर तय लास्ट डेट तक अप्लाई कर सकते हैं.

इन 117 पदों पर निकली वैकेंसी

  • डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर - 01 पद 

    Add Zee News as a Preferred Source

  • डिविजनल ऑफिसर - 02 पद

  • स्टेशन ऑफिसर - 04 पद

  • सब ऑफिसर (फायर) - 35 पद

  • ड्राइवर ऑपरेटर (पंप) - 75 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित पद अनुसार मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ अन्य निर्धारित पात्रता होनी चाहिए.

आयु सीमा 

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 35 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 29.12.2025 के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. 

ये भी पढ़ें: GSSSB Recruitment 2025: जूनियर फार्मासिस्ट के 200+ पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, 18 से 35 साल वालों के पास मौका, आज से आवेदन शुरू

आवेदन शुल्क 

  • जनरल/SEBC/EWS - 500 रुपए

  • SC/ST/PwBD/एक्स-सर्विसमैन/महिला - 250 रुपए

चयन प्रक्रिया

  • लिखित परीक्षा 

  • फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST)

  • फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET)

  • डॉक्यूमेंट वेरिफिरेशन

  • मेडिकल एग्जामिनेशन

  • मेरिट लिस्ट 

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rmc.gov.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

  • फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

  • इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

आफिशियल नोटिफिकेशन लिंक 

ये भी पढ़ें: IAIP 2026: इंडियन आर्मी में इंटर्नशिप का सुनहरा मौका, इस दिन से पहले करें आवेदन, रोजाना इतना मिलेगा स्टाइपेंड

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

RMC Recruitment 2025

Trending news

DNA: जॉर्डन की रानी नहीं पहनती हिजाब, फिर भारत में हंगामा क्यों?
DNA Analysis
DNA: जॉर्डन की रानी नहीं पहनती हिजाब, फिर भारत में हंगामा क्यों?
लुधियाना की जेल में कैदियों-पुलिसवालों के बीच महासंग्राम, सुपरिटेंडेंट का फूटा सिर
ludhiana jail clash
लुधियाना की जेल में कैदियों-पुलिसवालों के बीच महासंग्राम, सुपरिटेंडेंट का फूटा सिर
25 मौतों पर कोई पछतावा है, देश छोड़कर क्यों भागे? देखिए लूथरा ब्रदर्स का रिएक्शन
Goa Night Club Fire News
25 मौतों पर कोई पछतावा है, देश छोड़कर क्यों भागे? देखिए लूथरा ब्रदर्स का रिएक्शन
'ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन हम हार गए थे', कांग्रेस नेता का विवादित बयान, भड़की BJP
Prithviraj Chavan
'ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन हम हार गए थे', कांग्रेस नेता का विवादित बयान, भड़की BJP
मेट्रो स्टेशन से फिल्म एक्ट्रेस का दिनदहाड़े अपहरण, पति ने फोन पर दी धमकी
Actress Kidnapping Case
मेट्रो स्टेशन से फिल्म एक्ट्रेस का दिनदहाड़े अपहरण, पति ने फोन पर दी धमकी
सोशल एक्टिविज्म की आड़ में छिपे आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़, हिरासत में लिए गए 12 लोग
Jammu Kashmir
सोशल एक्टिविज्म की आड़ में छिपे आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़, हिरासत में लिए गए 12 लोग
कब्रिस्तान तक मौत का सामान छिपा रहे आतंकी, विदेशी गोला-बारूद बरामद
Jammu Kashmir
कब्रिस्तान तक मौत का सामान छिपा रहे आतंकी, विदेशी गोला-बारूद बरामद
शहीदी सभा के अवसर पर संगत के लिए पंजाब की भगवंत मान सरकार का ऐलान, मिलेंगे ये इंतजाम
AAP Bhagwant Mann
शहीदी सभा के अवसर पर संगत के लिए पंजाब की भगवंत मान सरकार का ऐलान, मिलेंगे ये इंतजाम
महाराष्ट्र के इस किसान की कहानी जानकर खौल उठेगा खून, सूदखोरों ने किडनी तक बेच दी!
Maharashtra
महाराष्ट्र के इस किसान की कहानी जानकर खौल उठेगा खून, सूदखोरों ने किडनी तक बेच दी!
'कलंक ना लगाएं...', MNREGA को लेकर थरूर ने दिया ऐसा बयान, कांग्रेस को आया होगा चैन
Shashi Tharoor
'कलंक ना लगाएं...', MNREGA को लेकर थरूर ने दिया ऐसा बयान, कांग्रेस को आया होगा चैन