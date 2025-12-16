RMC Recruitment 2025: नगर निगम में 100+ पदों पर आवेदन शुरू, 18 से 35 साल के युवाओं को मौका, जानिए डिटेल्स

RMC Recruitment 2025 Notification: सरकारी नौकरी करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए शानदार मौका सामने आया है. राजकोट नगर निगम (RMC) ने विभिन्न 117 पदों पर भर्ती पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 14 दिसंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 29 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट rmc.gov.in पर जाकर तय लास्ट डेट तक अप्लाई कर सकते हैं.

इन 117 पदों पर निकली वैकेंसी

डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर - 01 पद Add Zee News as a Preferred Source

डिविजनल ऑफिसर - 02 पद

स्टेशन ऑफिसर - 04 पद

सब ऑफिसर (फायर) - 35 पद

ड्राइवर ऑपरेटर (पंप) - 75 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित पद अनुसार मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ अन्य निर्धारित पात्रता होनी चाहिए.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 35 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 29.12.2025 के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

ये भी पढ़ें: GSSSB Recruitment 2025: जूनियर फार्मासिस्ट के 200+ पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, 18 से 35 साल वालों के पास मौका, आज से आवेदन शुरू

आवेदन शुल्क

जनरल/SEBC/EWS - 500 रुपए

SC/ST/PwBD/एक्स-सर्विसमैन/महिला - 250 रुपए

चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा

फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST)

फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET)

डॉक्यूमेंट वेरिफिरेशन

मेडिकल एग्जामिनेशन

मेरिट लिस्ट

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rmc.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

आफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

ये भी पढ़ें: IAIP 2026: इंडियन आर्मी में इंटर्नशिप का सुनहरा मौका, इस दिन से पहले करें आवेदन, रोजाना इतना मिलेगा स्टाइपेंड