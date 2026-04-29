ठाठ की नौकरी... 1.5 लाख रुपये महीना, RBI ने जारी की ग्रेड बी भर्ती का नोटिफिकेशन; पढ़ें पूरी डिटेल

RBI Grade B Recruitment 2026: देश के युवाओं के लिए एक बड़ी भर्ती की खबर सामने आई है. RBI ने ग्रेड बी अधिकारी पदों के लिए नोटिफिकेशन 2026 जारी कर दिया है. इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी 29 अप्रैल 2026 से शुरू हो गई है. जो उम्मीदवार इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं. वे अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. ये भर्ती देश के सबसे अच्छे सरकारी जॉब्स में से एक मानी जाती है. इसलिए हर साल बड़ी संख्या में उम्मीदवार इसमें हिस्सा लेते हैं.

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 60 पदों पर नियुक्ति की जाएगी. ये पद जनरल, डीईपीआर और डीएसआईएम जैसे अलग-अलग स्ट्रीम में भरे जाएंगे. आवेदन करने की आखिरी तारीख 20 मई 2026 तय की गई है. इसलिए इच्छुक उम्मीदवारों को समय रहते अपना फॉर्म भर लेना चाहिए. परीक्षा की बात करें तो फेज 1 की परीक्षा 13 और 14 जून 2026 को आयोजित होगी. इसके बाद फेज 2 की परीक्षा 25 और 26 जुलाई 2026 को होगी. इस तरह चयन प्रक्रिया सही तरीके से पूरी की जाएगी.

योग्यता कितनी चाहिए?

योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार की उम्र 21 से 30 साल के बीच होनी चाहिए. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार आयु में छूट दी जाएगी. शैक्षणिक योग्यता के रूप में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के पास कम से कम 60 प्रतिशत अंकों के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री होनी जरूरी है. हालांकि डीईपीआर और डीएसआईएम पदों के लिए अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है. इसलिए आवेदन करने से पहले पूरी जानकारी ध्यान से पढ़ लेना जरूरी है.

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तीन चरणों में होगी चयन प्रक्रिया

चयन प्रक्रिया कुल तीन चरणों में पूरी होगी. सबसे पहले फेज 1 यानी प्रारंभिक परीक्षा होगी. इसमें जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश से सवाल पूछे जाएंगे. इसके बाद फेज 2 में ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों तरह के पेपर होंगे. जनरल स्ट्रीम के उम्मीदवारों के लिए इसमें इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज, फाइनेंस और मैनेजमेंट, और इंग्लिश राइटिंग स्किल्स शामिल हैं. अंतिम चरण इंटरव्यू का होगा. इसी के आधार पर अंतिम चयन किया जाएगा.

कितनी होगी सैलरी?

अगर सैलरी की बात करें तो इस पद पर चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 1.5 लाख रुपये से ज्यादा का कुल वेतन मिलेगा. इसके साथ कई भत्ते और सुविधाएं भी दी जाएंगी. कुल मिलाकर यह एक शानदार करियर अवसर है. लेकिन इसमें सफलता पाने के लिए अच्छी तैयारी जरूरी है. इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले पूरी नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ें. और समय पर अपनी तैयारी शुरू कर दें.

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