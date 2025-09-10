RBI Vacancy 2025: भारतीय रिजर्व बैंक में नौकरी करने का शानदार मौका! ग्रेड B ऑफिसर की भर्ती के लिए आज से आवेदन शुरू, जानें तरीका
RBI Vacancy 2025: भारतीय रिजर्व बैंक में नौकरी करने का शानदार मौका! ग्रेड B ऑफिसर की भर्ती के लिए आज से आवेदन शुरू, जानें तरीका

RBI Grade B Officers Vacancy 2025: भारतीय रिजर्व बैंक में नौकरी करने का विचार करने वालों के लिए एक अच्छा मौका है. आरबीआई की ओर से ग्रेड ऑफिस के कुल 120 पदों पर भर्ती की जाएगी. आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, आइए ऑनलाइन प्रोसेस जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 10, 2025, 10:18 AM IST
RBI Vacancy 2025: भारतीय रिजर्व बैंक में नौकरी करने का शानदार मौका! ग्रेड B ऑफिसर की भर्ती के लिए आज से आवेदन शुरू, जानें तरीका

RBI Grade B Officers Vacancy 2025: भारत का केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भर्ती की जा रही है. सरकारी नोटिफिकेशन के जरिए वैकेंसी की सूचना दी गई है. इसके मुताबिक तीन अलग-अलग विभागों में ग्रेड ऑफिसर के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. आर्थिक एवं नीति अनुसंधान विभाग (डीईपीआर), सांख्यिकी एवं सूचना प्रबंधन विभाग (डीएसआईएम) और ग्रेड बी अधिकारी (डीआर) जैसे विभागों में कुल 120 भर्ती की जा रही है. अगर आप सरकारी बैंक में नौकरी करने का मौका तलाश रहे हैं तो आपके पास एक अच्छा मौका है. भारतीय रिजर्व बैंक में ग्रेड B ऑफिसर की भर्ती शुरू हो चुकी है. 

RBI में कुल 120 पदों पर भर्ती खाली

पोस्ट पद
ग्रेड बी अधिकारी (जनरल) 83
आर्थिक एवं नीति अनुसंधान विभाग (डीईपीआर) 17
सांख्यिकी एवं सूचना प्रबंधन विभाग (डीएसआईएम) 20

RBI Grade B Recruitment 2025: कब से कब तक कर सकते हैं आवेदन?

भारतीय रिजर्व बैंक में 10 सितंबर, बुधवार से ग्रेड बी अधिकारी पद के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. 30 सितंबर 2025 को शाम 6 बजे तक एप्लीकेशन प्रोसेस चालू रहेगा. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन प्रोसेस को अपनाकर आवेदन कर सकते हैं. 

RBI Grade B Officers के लिए योग्यता क्या चाहिए?

  • जनरल पोस्ट के लिए अप्लाई करने वालों के लिए ग्रेजुएशन डिग्री जरूरी है.
  • डीईपीआर पोस्ट के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, फाइनेंस या इकोनॉमिक्स में मास्टर डिग्री जरूरी है.
  • DISM के लिए मैथमेटिक्स या स्टेटिस्टिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन जरूरी है.
  • सभी पदों के लिए आयु सीमा न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष है.

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार​ कैसे करें आवेदन?

  1. आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट- opportunities.rbi.org.in पर जाना होगा.
  2. यहां पहले अपनी डिटेल्स को एंटर करके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा कर लीजिए.
  3. लॉगिन के बाद जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिंक पर क्लिक करें.
  4. आगे मांगी जा रही सभी जानकारी को एंटर कर दें और दस्तावेजों को चेक कर लें.
  5. मांगे जा रहे दस्तावेजों को अपलोड करें, साथ ही फोटो और हस्ताक्षर को अपलोड करें.
  6. दाएं हाथ के अंगूठे की छाप और हाथ से लिखा गया डिक्लेरेशन को भी अपलोड कर दें.
  7. आगे आवेदन फीस को जमा कर दें और कंफर्मेशन को डाउनलोड कर लें व प्रिंट आउट निकाल लें.

अगर आपको लगता है कि आप भर्ती में निकली पोस्ट के लिए योग्य हैं तो एक बार अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए डिटेल्स को ध्यान से पढ़ सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए आप इस लिंक (RBI Grade B Officers Recruitment) पर क्लिक कर सकते हैं.

;