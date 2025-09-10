RBI Vacancy 2025: भारतीय रिजर्व बैंक में नौकरी करने का शानदार मौका! ग्रेड B ऑफिसर की भर्ती के लिए आज से आवेदन शुरू, जानें तरीका

RBI Grade B Officers Vacancy 2025: भारतीय रिजर्व बैंक में नौकरी करने का विचार करने वालों के लिए एक अच्छा मौका है. आरबीआई की ओर से ग्रेड ऑफिस के कुल 120 पदों पर भर्ती की जाएगी. आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, आइए ऑनलाइन प्रोसेस जानते हैं.
RBI Grade B Officers Vacancy 2025: भारत का केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भर्ती की जा रही है. सरकारी नोटिफिकेशन के जरिए वैकेंसी की सूचना दी गई है. इसके मुताबिक तीन अलग-अलग विभागों में ग्रेड ऑफिसर के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. आर्थिक एवं नीति अनुसंधान विभाग (डीईपीआर), सांख्यिकी एवं सूचना प्रबंधन विभाग (डीएसआईएम) और ग्रेड बी अधिकारी (डीआर) जैसे विभागों में कुल 120 भर्ती की जा रही है. अगर आप सरकारी बैंक में नौकरी करने का मौका तलाश रहे हैं तो आपके पास एक अच्छा मौका है. भारतीय रिजर्व बैंक में ग्रेड B ऑफिसर की भर्ती शुरू हो चुकी है.
RBI में कुल 120 पदों पर भर्ती खाली
|पोस्ट
|पद
|ग्रेड बी अधिकारी (जनरल)
|83
|आर्थिक एवं नीति अनुसंधान विभाग (डीईपीआर)
|17
|सांख्यिकी एवं सूचना प्रबंधन विभाग (डीएसआईएम)
|20
RBI Grade B Recruitment 2025: कब से कब तक कर सकते हैं आवेदन?
भारतीय रिजर्व बैंक में 10 सितंबर, बुधवार से ग्रेड बी अधिकारी पद के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. 30 सितंबर 2025 को शाम 6 बजे तक एप्लीकेशन प्रोसेस चालू रहेगा. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन प्रोसेस को अपनाकर आवेदन कर सकते हैं.
RBI Grade B Officers के लिए योग्यता क्या चाहिए?
इच्छुक और योग्य उम्मीदवार कैसे करें आवेदन?
अगर आपको लगता है कि आप भर्ती में निकली पोस्ट के लिए योग्य हैं तो एक बार अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए डिटेल्स को ध्यान से पढ़ सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए आप इस लिंक (RBI Grade B Officers Recruitment) पर क्लिक कर सकते हैं.
