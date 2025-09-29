Advertisement
RBI Grade B Recruitment 2025: भारतीय रिजर्व बैंक में ग्रेड-बी के 120 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख कल, जल्दी करें अप्लाई

RBI Grade B Recruitment 2025 Vacancy: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ग्रेड-बी के 120 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली थी, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि कल 30 सितंबर, 2025 है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Sep 29, 2025, 11:03 PM IST
RBI Grade B Recruitment 2025 Notification: बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ग्रेड-बी के 120 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 10 सितंबर, 2025 से शुरू हो गई थी और जारी पदों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि कल यानी 30 सितंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट opportunities.rbi.org.in पर जाकर तुरंत आवेदन कर दें, नहीं तो आपके हाथ से एक सुनहरा मौका निकल जाएगा. 

एजुकेशन क्वालिफिकेशन 
जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान और यूनिवर्सिटी से पद अनुसार किसी भी स्ट्रीम में कम से कम 60 प्रतिशत अंक के साथ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री या MA/MSc की डिग्री 55 प्रतिशत अंकों के साथ होनी चाहिए. आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को न्यूनतम अंत में 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी.  

आयु सीमा 
अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 21 साल और अधिकतम आयु 30 साल तय किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. 

आवेदन शुल्क
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. 

  • जनरल/OBC/EWS - 850 रुपये + 18% GST

  • SC/ST/PwBD/ - 100 रुपये +18% GST 

  • स्टाफ अभ्यर्थी - निशुल्क 

इतनी होगी सैलरी 
चुने गए योग्य उम्मीदवारों की सैलरी 78,450 रुपये से 1,50,374 रुपये प्रति महीने तक होगी, जिसमें सभी प्रकार के भत्ते और लाभ शामिल होंगे. 

ऐसे करें आवेदन 
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट opportunities.rbi.org.in या ibpsreg.ibps.in/rbioaug25/ पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें. 

  • फिर मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें. 

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें. 

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें. 

  • इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

जानकारी के लिए बता दें, उम्मीदवार चयन प्रक्रिया, योग्यता, आदि से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं. 

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक 

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

;