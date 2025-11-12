RBI Grade B Result 2025: भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी किया ग्रेड बी फेज-I परीक्षा का रिजल्ट, ऐसे करें डाउनलोड; जानें कब होगा फेज-2 एग्जाम

Reserve Bank of India Grade B Result 2025: आखिरकार उन उम्मीदवारों का इंतजार खत्म हुआ जिन्होंने आरबीआई ऑफिसर ग्रेड-बी फेज-I परीक्षा दी थी. भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑफिसर ग्रेड-बी के पहले चरण में हुए परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है. 18 और 19 अक्टूबर को आयोजित जनरल, DEPR, DSIM फेज-I परीक्षा का रिजल्ट ऑनलाइन वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है. आप ऑनलाइन तरीके को अपनाकर RBI Officer Grade B Phase-I 2025 एग्जाम का परिणाम चेक सकते हैं. आइए रिजल्ट को चेक करने का तरीका और फेज-2 एग्जाम की डेट जानते हैं.

कैसे चेक करें रिजल्ट?

आरबीआई द्वारा जारी किए गए ऑफिसर ग्रेड-बी फेज-I परीक्षा का रिजल्ट देखने के सबसे पहले बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. यहां से आपको रिजल्ट देखने का लिंक प्राप्त हो सकेगा. आइए स्टेप बाय स्टेप तरीका जानते हैं.

आरबीआई की वेबसाइट opportunities.rbi.org.in पर जाएं. होमपेज पर रिजल्ट के सेक्शन पर जाएं, वहां लिंक शो होगा. फेज-1 परीक्षा के रिजल्ट का लिंक शो होगा उस पर क्लिक करें. स्क्रीन पर पीडीएफ फॉर्मेट में रिजल्ट शो हो जाएगा. यहां से ही रिजल्ट को डाउनलोड और प्रिंट करने का ऑप्शन मिल सकेगा.

कब होगी आरबीआई ऑफिसर ग्रेड-बी फेज-2 परीक्षा?

आरबीआई फेज-I परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवार फेज-2 परीक्षा में बैठने के योग्य हो सकेंगे. 06 और 07 दिसंबर को आरबीआई ग्रेड-बी फेज-II परीक्षा को आयोजित किया जाएगा. 6 दिसंबर को होने वाले एग्जाम में 300 अंकों के सवाल होंगे. जबकि, 07 दिसंबर को DEPR/ DSIM के लिए परीक्षा होगी जिसमें 100-100 अंकों वाले सवालों के साथ दो पेपर होंगे.

शुरू करें तैयारी

अगर आप फेज-I परीक्षा में सफल हो गए हैं तो दूसरे चरण यानी फेज-2 परीक्षा के लिए तैयारी शुरू कर दें. इसमें पास होने वाले उम्मीदवारों शॉर्टलिस्ट हो सकेगा. परीक्षा के लिए रिवीजन करने में पिछले साल के सवालों पर नजर डाल सकते हैं.

