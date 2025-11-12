Advertisement
trendingNow12998877
Hindi Newsनौकरी

RBI Grade B Result 2025: भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी किया ग्रेड बी फेज-I परीक्षा का रिजल्ट, ऐसे करें डाउनलोड; जानें कब होगा फेज-2 एग्जाम

RBI Grade B Result 2025 Download Process: भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्रेड-बी फेज-1 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार सरल स्टेप्स को फॉलो कर रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Nov 12, 2025, 01:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

RBI Grade B Result 2025: भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी किया ग्रेड बी फेज-I परीक्षा का रिजल्ट, ऐसे करें डाउनलोड; जानें कब होगा फेज-2 एग्जाम

Reserve Bank of India Grade B Result 2025: आखिरकार उन उम्मीदवारों का इंतजार खत्म हुआ जिन्होंने आरबीआई ऑफिसर ग्रेड-बी फेज-I परीक्षा दी थी. भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑफिसर ग्रेड-बी के पहले चरण में हुए परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है. 18 और 19 अक्टूबर को आयोजित जनरल, DEPR, DSIM फेज-I परीक्षा का रिजल्ट ऑनलाइन वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है. आप ऑनलाइन तरीके को अपनाकर RBI Officer Grade B Phase-I 2025 एग्जाम का परिणाम चेक सकते हैं. आइए रिजल्ट को चेक करने का तरीका और फेज-2 एग्जाम की डेट जानते हैं.

कैसे चेक करें रिजल्ट?

आरबीआई द्वारा जारी किए गए ऑफिसर ग्रेड-बी फेज-I परीक्षा का रिजल्ट देखने के सबसे पहले बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. यहां से आपको रिजल्ट देखने का लिंक प्राप्त हो सकेगा. आइए स्टेप बाय स्टेप तरीका जानते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source
  1. आरबीआई की वेबसाइट opportunities.rbi.org.in पर जाएं.
  2. होमपेज पर रिजल्ट के सेक्शन पर जाएं, वहां लिंक शो होगा.
  3. फेज-1 परीक्षा के रिजल्ट का लिंक शो होगा उस पर क्लिक करें.
  4. स्क्रीन पर पीडीएफ फॉर्मेट में रिजल्ट शो हो जाएगा.
  5. यहां से ही रिजल्ट को डाउनलोड और प्रिंट करने का ऑप्शन मिल सकेगा.

कब होगी आरबीआई ऑफिसर ग्रेड-बी फेज-2 परीक्षा?

आरबीआई फेज-I परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवार फेज-2 परीक्षा में बैठने के योग्य हो सकेंगे. 06 और 07 दिसंबर को आरबीआई ग्रेड-बी फेज-II परीक्षा को आयोजित किया जाएगा. 6 दिसंबर को होने वाले एग्जाम में 300 अंकों के सवाल होंगे. जबकि, 07 दिसंबर को DEPR/ DSIM के लिए परीक्षा होगी जिसमें 100-100 अंकों वाले सवालों के साथ दो पेपर होंगे.

शुरू करें तैयारी

अगर आप फेज-I परीक्षा में सफल हो गए हैं तो दूसरे चरण यानी फेज-2 परीक्षा के लिए तैयारी शुरू कर दें. इसमें पास होने वाले उम्मीदवारों शॉर्टलिस्ट हो सकेगा. परीक्षा के लिए रिवीजन करने में पिछले साल के सवालों पर नजर डाल सकते हैं.

ये भी पढ़ें- NEEPCO Recruitment 2025: बिना परीक्षा के सरकारी नौकरी... इस बिजली कंपनी में निकली भर्ती, जानें योग्यता और आवेदन का तरीका

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

RBI Grade B Results

Trending news

'मरते ही जन्नत', महिला डॉक्टर शाहीन का प्लान 'शोबा ए दावत' हुआ डिकोड, आप भी समझें
Dr. Shaheen Shahid
'मरते ही जन्नत', महिला डॉक्टर शाहीन का प्लान 'शोबा ए दावत' हुआ डिकोड, आप भी समझें
'हिरणों का हत्यारा हंट...', केरल के 'डिजाइनर जू' में कुत्तों का तांडव, बिछा दी लाशें
Kerala News
'हिरणों का हत्यारा हंट...', केरल के 'डिजाइनर जू' में कुत्तों का तांडव, बिछा दी लाशें
घाटी में दहशत के अड्डों पर बड़ा वार, 200 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी; JeI पर एक्शन
Jammu Kashmir
घाटी में दहशत के अड्डों पर बड़ा वार, 200 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी; JeI पर एक्शन
Delhi blast: दिवाली-26 जनवरी था टारगेट, लाल किले पर कर दिया विस्फोट, हुआ बड़ा खुलासा
Delhi blast
Delhi blast: दिवाली-26 जनवरी था टारगेट, लाल किले पर कर दिया विस्फोट, हुआ बड़ा खुलासा
डॉक्टर शाहीन: डॉ. मुजम्मिल के इश्क में थी दीवानी, इकठ्ठा किया 2923 KG विस्फोटक?
Dr. Shaheen Shahid
डॉक्टर शाहीन: डॉ. मुजम्मिल के इश्क में थी दीवानी, इकठ्ठा किया 2923 KG विस्फोटक?
बिहार में का बा? चुनाव के रिजल्ट से पहले वो 10 सवाल जो आपके दिमाग में हैं...
Bihar Election 2025
बिहार में का बा? चुनाव के रिजल्ट से पहले वो 10 सवाल जो आपके दिमाग में हैं...
रनवे पर खून के धब्बे... प्लेन क्रैश के 5 महीने बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट पर बड़ा ऑपरेशन
Ahmedabad Air India crash
रनवे पर खून के धब्बे... प्लेन क्रैश के 5 महीने बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट पर बड़ा ऑपरेशन
दिल्ली धमाके के बाद महाराष्ट्र में ATS का बड़ा एक्शन, टीचर के घर मारा छापा, आतंकी...
Delhi blast
दिल्ली धमाके के बाद महाराष्ट्र में ATS का बड़ा एक्शन, टीचर के घर मारा छापा, आतंकी...
एग्जिट पोल सच मानें तो बिहार में भविष्यवाणी ही PK को ले डूबी! चूकने के 5 बड़े कारण
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
एग्जिट पोल सच मानें तो बिहार में भविष्यवाणी ही PK को ले डूबी! चूकने के 5 बड़े कारण
Delhi Blast LIVE Updates: अयोध्या में राम मंदिर,बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर को आतंकियों ने किया था टारगेट, हुआ बड़ा खुलासा
Delhi blast
Delhi Blast LIVE Updates: अयोध्या में राम मंदिर,बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर को आतंकियों ने किया था टारगेट, हुआ बड़ा खुलासा