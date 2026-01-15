RBI Recruitment 2026: सरकारी बैंक में नौकरी पाने का शानदार अवसर... 550+ भर्तियां, किन राज्यों में कितनी निकली वैकेंसी?

RBI Recruitment 2026: भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से ऑफिस अटेंडेंट पदों पर नई भर्तियां निकाली गई है. दिल्ली, मुंबई, पटना, हैदराबाद, भोपाल, जयपुर से लेकर अन्य राज्यों में आरबीआई के ऑफिस के लिए ये भर्ती निकली है. आइए आरबीआई की 572 पदों पर भर्ती की आवेदन प्रक्रिया, योग्यता और अन्य डिटेल्स के बारे में विस्तार से जानते हैं.
RBI Recruitment 2026: क्या आप भी सरकारी बैंक में नौकरी हासिल करना चाहते हैं? अगर हां, तो आपके पास एक शानदार मौका है. भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से भारत के अलग-अलग राज्यों में नई भर्ती निकाली गई है. वैकेंसी के नोटिफिकेशन के जरिए आरबीआई ने जानकारी साझा की है. ऑफिस अटेंडेंट पदों पर भर्ती के लिए किन योग्यता की जरूरत होगी? कैसे आवेदन कर सकते हैं? चयनित उम्मीदवारों को कितनी सैलरी मिलेगी? आवेदन शुल्क कितना है? आवेदन करने की आखिरी तारीख कौन सी है? आइए भारतीय रिजर्व बैंक की इस नई भर्ती के बारे में विस्तार से जानते हैं.
भारतीय रिजर्व बैंक ने अलग-अलग राज्यों में स्थित ऑफिस के लिए नई भर्तियां निकाली है. कुल 572 ऑफिस अटेंडेंट पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. 15 जनवरी, गुरुवार 2026 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 04 फरवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की लास्ट डेट तक अप्लाई करने का मौका है. इसके बाद एप्लीकेशन विंडो को बंद कर दिया जाएगा.
शैक्षिक योग्यता:- मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी. इसके अलावा S.S.C. या मैट्रिकुलेशन पास होना जरूरी. 01/01/2026 तक अंडर ग्रेजुएट उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. ग्रेजुएट या इससे अधिक योग्यता वाले आवेदन करने के योग्य नहीं हैं.
आयु सीमा:- न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 25 साल तक होनी चाहिए. 02 जनवरी 2001 से पहले और 1 जनवरी 2008 के बाद वाले उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकते हैं.
इच्छुक और योग्य सामान्य या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए 450+18 प्रतिशत GST आवेदन शुल्क चुकाना होगा. जबकि, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन के लिए आवेदन शुल्क 50+18 प्रतिशत GST है. स्टाफ को किसी तरह का आवेदन शुल्क नहीं चुकाना पड़ेगा.
इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा देनी होगी. लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवारों का चयन हो सकता है. चयनित उम्मीदवार को 24250 रुपये से 53550 रुपये बेसिक सैलरी हासिल होगी. HRA को हटा दिया जाए तो अन्य सभी भत्तों के साथ मिलाकर लगभग 46029 रुपये मासिक सैलरी होगी. अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं.
