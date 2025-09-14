BRBNMPL Recruitment 2025: 10वीं पास वालों के लिए RBI के नोट छापने वाली कंपनी में नौकरी का मौका, जानें कैसे करें आवेदन?
BRBNMPL Recruitment 2025: 10वीं पास वालों के लिए RBI के नोट छापने वाली कंपनी में नौकरी का मौका, जानें कैसे करें आवेदन?

BRBNMPL Recruitment 2025: भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड की ओर से कुल 88 पदों पर भर्ती निकाली है, आइए जानते हैं कि कौन, कैसे और कहां से कर सकता है आवेदन?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 14, 2025, 07:47 AM IST
BRBNMPL Recruitment 2025: 10वीं पास वालों के लिए RBI के नोट छापने वाली कंपनी में नौकरी का मौका, जानें कैसे करें आवेदन?

BRBNMPL Recruitment 2025: अगर आपने सिर्फ 10वीं तक ही पढ़ाई कर रखी है तो चिंता न करें भारतीय स्टेट बैंक यानी आरबीआई की ओर से नौकरी का अवसर दिया जा रहा है. भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (BRBNMPL) में कुछ पदों पर भर्ती की जा रही है. कुल 88 पदों में भर्ती निकली है जिसके लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. 29 सितंबर 2025 तक आवेदन प्रक्रिया चालू है. अलग-अलग योग्यताओं वालों के लिए नौकरी के अवसर हैं, आइए जानते हैं BRBNMPL में डिप्टी मैनेजर और प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड I (ट्रेनी) पद के लिए कौन-कौन अप्लाई कर सकता है?

किस पद पर कितनी भर्ती?

भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने डिप्टी मैनेजर के लिए 24 पद और प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड I (ट्रेनी) के लिए 64 पदों पर सीट रख रखी है. इस तरह से कंपनी कुल 88 पदों पर भर्ती कर रही है. 10 अगस्त 2025 से इस भर्ती के लिए आवेदन प्रोसेस चल रहा है और इसके लिए आखिरी तारीख 29 सितंबर 2025 है.

कौन कर सकता है अप्लाई?

10वीं या आईटीआई या डिप्लोमा में वाले प्रोसेस असिस्टेंट (ट्रेनी) के लिए आवेदन कर सकता है. जबकि, डिप्टी मैनेजर के लिए संबंधित क्षेत्र में हाई क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की जरूरत है. अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट brbnmpl.co.in पर जा सकते हैं.

कितनी चुकानी होगी आवेदन फीस?

आवेदन शुल्क पद और कैटेगरी के हिसाब से अलग-अलग है. प्रोसेस असिस्टेंट (ट्रेनी) के लिए 400 रुपये और डिप्टी मैनेजर पद के लिए 600 रुपये आवेदन फीस है. आरक्षित वर्गों के लिए कोई शुल्क नहीं है. आवेदन के दौरान ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा दी गई है.

क्या है आवेदन प्रक्रिया?

  1. BRBNMPL की आधिकारिक वेबसाइट- brbnmpl.co.in पर जाएं.
  2. पहले नाम, फोन या ईमेल को एंटर करके रजिस्ट्रेशन करें.
  3. आगे आवेदन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म शो होगा उसमें मांगी जा रही जानकारी को भर दें.
  4. सभी डिटेल्स को एंटर करने के बाद एक बार प्रीव्यू जरूर करें.
  5. मांगे जा रहे दस्तावेजों को जमा करने के आवेदन फीस भरें और सबमिट करें.
  6. कंफर्मेशन का प्रिंट आउट निकाल लें और इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं.

