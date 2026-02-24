572 पदों पर 28 फरवरी से RBI ऑफिस अटेंडेंट एग्जाम, एडमिट कार्ड आउट; ऐसे करें फटाफट डाउनलोड

Reserve Bank of India (RBI) ने ऑफिस अटेंडेंट भर्ती 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था वे अब अपना कॉल लेटर वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. परीक्षा 28 फरवरी और 1 मार्च 2026 को होगी. RBI की इस भर्ती में कुल 572 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है. एडमिट कार्ड में परीक्षा से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी दी गई है इसलिए उम्मीदवारों को इसे समय पर डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लेना जरूरी है.
Trending Photos
RBI ने ऑफिस अटेंडेंट भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड अपनी आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर जारी कर दिए हैं. जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया था वे अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि की मदद से इसे डाउनलोड कर सकते हैं. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार वेबसाइट खोलें, फिर Recruitment-related announcements सेक्शन में जाएं. वहां Call Letters पर क्लिक करके ऑफिस अटेंडेंट एडमिट कार्ड 2026 का लिंक चुनें. इसके बाद आए हुए ऑप्शन को फिल कर के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें. साथ ही उसका प्रिंट निकाल लें. परीक्षा के लिए कम से कम दो कॉपी रखना बेहतर रहेगा.
एडमिट कार्ड में क्या-क्या जानकारी होगी
एडमिट कार्ड में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा की तारीख और समय, परीक्षा केंद्र का पता और रिपोर्टिंग टाइम जैसी जरूरी जानकारी दी गई होती है. इसके अलावा उम्मीदवार की फोटो और साइन भी इसमें शामिल होते हैं. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि डाउनलोड करने के बाद सारी जानकारी ध्यान से चेक करें. अगर कोई गलती मिलती है तो तुरंत RBI से संपर्क करें.
कब होगी परीक्षा और क्या रखें ध्यान
ऑफिस अटेंडेंट भर्ती परीक्षा कंप्यूटर आधारित यानी CBT तरीके से 28 फरवरी और 1 मार्च 2026 को देशभर के अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी. उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचना जरूरी है. बिना प्रिंटेड एडमिट कार्ड और वैध फोटो आईडी के किसी को भी अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा. पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट ले जा सकते हैं.
आपको बता दें, इसके अलावा परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या कोई भी सामान ले जाना सख्त मना है. उम्मीदवारों को सभी नियमों का पालन करना होगा ताकि परीक्षा बिना किसी परेशानी के दे सकें.
यह भी पढ़ें: High Paying Jobs: दुनिया के वो 7 देश जहां मिलती है ज्यादा सैलरी वाली नौकरी