Hindi NewsनौकरीRBI Recruitment 2025: नहीं देनी होगी कोई परीक्षा, भारतीय रिजर्व बैंक में सीधी भर्ती; जानें योग्यता और आवेदन का तरीका

RBI Recruitment 2025: नहीं देनी होगी कोई परीक्षा, भारतीय रिजर्व बैंक में सीधी भर्ती; जानें योग्यता और आवेदन का तरीका

RBI Lateral Vacancy 2025 Apply Online: देश की मौद्रिक नीति और बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करने वाले भारतीय रिजर्व बैंक में भर्ती निकली है. बिना परीक्षा के उम्मीदवारों की सरकारी नौकरी लग सकती है, आइए योग्यता से लेकर आवेदन का तरीका जान लेते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Dec 18, 2025, 09:53 AM IST
RBI Recruitment 2025: नहीं देनी होगी कोई परीक्षा, भारतीय रिजर्व बैंक में सीधी भर्ती; जानें योग्यता और आवेदन का तरीका

RBI Recruitment 2025: भारत में हर दूसरे शख्स की इच्छा होती है कि उनकी सरकारी नौकरी लग जाए और इसके लिए वो तरह-तरह की भर्ती के लिए आवेदन भी करते रहते हैं. आमतौर पर सरकारी स्कूल और बैंक में नौकरी निकलने का इंतजार रहता है और इसके लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या भी अधिक है. भारत के केंद्रीय बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक में कई पदों पर भर्ती निकली है. योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने का मौका मिल रहा है. आइए योग्यता, आवेदन शुल्क और आवेदन का तरीका जान लेते हैं.

आरबीआई भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख?

भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से लेटरल रिक्रूटमेंट भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है. इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 17 दिसंबर 2025 से चालू है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 6 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. शाम 6 बजे तक एप्लिकेशन विंडो खुली रहेगी. हालांकि, इसके बाद निकली भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे.

कौन कर सकता है आरबीआई नौकरी के लिए आवेदन?

आरबीआई की ओर से कुल 93 पदों पर भर्ती की जाएगी. डाटा साइंटिस्ट, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, डाटा इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजर, , आईटी सिक्योरिटी एक्सपर्ट, रिस्क अकाउंट, डाटा इंजीनियर, आईटी साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट,  क्रेडिट रिस्क स्पेशलिस्ट जैसे पदों पर भर्ती की जा रही है. इन पदों से संबंधित स्पेशलिस्ट के पास आवेदन करने का मौका है. सभी पदों की भर्ती के लिए अलग-अलग योग्यता की मांग की जा रही है. आप डिटेल्स में जानने के लिए आरबीआई के लेटरल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं. डिग्री के साथ 3 से 5 साल का अनुभव भी कुछ पदों के लिए जरूरी है.

कितनी है आयु सीमा?

नोटिफिकेशन के अनुसार योग्य उम्मीदवारों की न्यूनतम उम्र 25 साल से 40 साल तक के बीच होनी चाहिए. जबकि, अधिकतम उम्र 40 साल से 62 साल तक है.

आवेदन शुल्क कितना?

सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्गों के लिए GST और 600 रुपये आवेदन शुल्क है. जबकि, अन्य आरक्षित वर्गों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये+ GST है.

कैसे करें आवेदन?

आरबीआई के अपॉर्चुनिटी सेक्शन में भर्ती का नोटिफिकेशन शो होगा. विज्ञापन संख्या: Advt. No: RBISB/DA/04/2025-26 में भर्ती संबंधित जानकारी देख सकते हैं. चाहें तो इस आवेदन लिंक (RBI Lateral Recruitment 2025 Notification) पर क्लिक करके भी अप्लाई कर सकते हैं. प्राइमरी स्क्रीनिंग या शॉर्टलिस्टिंग, दस्तावेज वेरिफिकेशन, इंटरव्यू और फाइनल सिलेक्शन के बाद चयन प्रक्रिया पूरी होगी. अधिक जानकारी के लिए आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.

ये भी पढ़ें- एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में निकली भर्ती... हर महीने मिलेगी 1.10 लाख तक सैलरी, जानें आवेदन प्रोसेस

