RCF Recruitment 2025: रेलवे में नौकरी लगने का सुनहरा मौका, 10वीं पास युवा भी कर सकते हैं आवेदन; 500+ पदों पर निकली भर्ती

RCF Recruitment.2025: रेलवे क्षेत्र में करियर बनाने वालों की लाखों में संख्या है. ऐसे में हर किसी को रेलवे की सरकारी नौकरी मिल जाए ये मुमकिन नहीं है. हालांकि, रेलवे के साथ करियर बनाने के अन्य भी ऑप्शन्स हैं जिन्हें अपनाया जा सकता है. रेलवे कोच फैक्ट्री में निकली भर्ती के तहत नौकरी हासिल कर सकते हैं. इसके लिए आपको कोई परीक्षा भी नहीं देनी होगी. अंकों के आधार पर अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती हो सकती है. आइए जानते हैं अप्रेंटिसशिप वैकेंसी के तहत कौन से योग्यता वाले आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए अप्लाई प्रोसेस क्या है?

RCF अप्रेंटिसशिप वैकेंसी

रेलवे कोच फैक्ट्री ने अप्रेंटिस के पदों पर 550 भर्तियां निकाली हैं. ऐसे उम्मीदवार जो मैकेनिस्ट, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, पेंटर, कारपेंटर जैसे ट्रेड्स में काम सीखना चाहते हैं वो आवेदन कर सकते हैं. आरसीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट rcf.indianrailways.gov.in पर जाकर इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

आवेदन फीस कितनी है?

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 100 रुपये के आवेदन शुल्क के साथ फॉर्म भर सकते हैं. आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन ही स्वीकार या जाएगा. महिला, एसटी, पीडब्ल्यूडी और एससी वर्ग को आवेदन शुल्क नहीं चुकाना होगा.

किन योग्यता की जरूरत?

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी.

इंटरेस्ट ट्रेड में अप्रेंटिसशिप के लिए आईटीआई सर्टिफिकेट जरूरी.

न्यूनतम उम्र 15 साल और अधिकतम 24 साल होना जरूरी.

कैसे करें आवेदन?

सबसे पहले आरसीएफ की आधिकारिक वेबसाइट- rcf.indianrailways.gov.in पर जाएं. पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अपना लें और फिर रजिस्ट्रेशन नंबर व पासवर्ड से लॉगिन करें. होमपेज पर अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन पत्र शो हो जाएगा. उसके लिंक पर क्लिक करने के बाद फॉर्म में सभी मांगी जा रही डिटेल्स को एंटर कर दें. पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर समेत अन्य दस्तावेज को सबमिट कर दें. आवेदन शुल्क चुका दें और फिर फॉर्म को सबमिट कर दें. आखिर में फॉर्म के कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकाल लें.

