RCF Recruitment 2025: रेलवे में नौकरी लगने का सुनहरा मौका, 10वीं पास युवा भी कर सकते हैं आवेदन; 500+ पदों पर निकली भर्ती

RCF Recruitment 2025: रेलवे के साथ काम करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए सुनहरा मौका है. 500 से ज्यादा अप्रेंटिसशिप वैकेंसी निकली है. आइए योग्यता और आवेदन का तरीका जानते हैं.
RCF Recruitment.2025: रेलवे क्षेत्र में करियर बनाने वालों की लाखों में संख्या है. ऐसे में हर किसी को रेलवे की सरकारी नौकरी मिल जाए ये मुमकिन नहीं है. हालांकि, रेलवे के साथ करियर बनाने के अन्य भी ऑप्शन्स हैं जिन्हें अपनाया जा सकता है. रेलवे कोच फैक्ट्री में निकली भर्ती के तहत नौकरी हासिल कर सकते हैं. इसके लिए आपको कोई परीक्षा भी नहीं देनी होगी. अंकों के आधार पर अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती हो सकती है. आइए जानते हैं अप्रेंटिसशिप वैकेंसी के तहत कौन से योग्यता वाले आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए अप्लाई प्रोसेस क्या है?
RCF अप्रेंटिसशिप वैकेंसी
रेलवे कोच फैक्ट्री ने अप्रेंटिस के पदों पर 550 भर्तियां निकाली हैं. ऐसे उम्मीदवार जो मैकेनिस्ट, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, पेंटर, कारपेंटर जैसे ट्रेड्स में काम सीखना चाहते हैं वो आवेदन कर सकते हैं. आरसीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट rcf.indianrailways.gov.in पर जाकर इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.
आवेदन फीस कितनी है?
इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 100 रुपये के आवेदन शुल्क के साथ फॉर्म भर सकते हैं. आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन ही स्वीकार या जाएगा. महिला, एसटी, पीडब्ल्यूडी और एससी वर्ग को आवेदन शुल्क नहीं चुकाना होगा.
किन योग्यता की जरूरत?
कैसे करें आवेदन?
