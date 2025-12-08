RCFL Recruitment 2025: ग्रेजुएट्स के लिए सरकारी नौकरी! मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर आवेदन शुरू, जानिए कितनी मिलेगी सैलरी

RCFL Recruitment 2025 Notification: सरकारी नौकरी की तलाश में जुटे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. नवरत्न कंपनी राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (RCFL) ने मैनेजमेंट ट्रेनी (सेफ्टी) के कुल 8 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 06 दिसंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट rcfltd.com पर जाकर तय लास्ट डेट के शाम 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं.

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित पद अनुसार B.E./B.Tech की डिग्री केमिकल/ पेट्रोकेमिकल/ केमिकल टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का अधिकतम आयु 27 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 01 अगस्‍त, 2025 के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: ICAI CA एडमिट कार्ड जनवरी 2026 जल्द icai.org पर होगा जारी, ऐसे चेक और डाउनलोड कर सकेंगे हॉल टिकट

आवेदन शुल्क

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. जो इस प्रकार है-

जनरल/OBC/EWS - 1000 रुपए

SC/ST/PwD/महिला - नि:शुल्क

इतनी होगी सैलरी

चयनित उम्मीदवारों को पहले साल 60,000 रुपए स्टाइपेंड के रूप में दिए जाएंगे. वहीं, ट्रेनिंग के बाद कैंडिडेट्स को 1,40,000 रुपए प्रति महीने सैलरी के रूप में दिए जाएंगे.

चयन प्रक्रिया

ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट

इंटरव्यू

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

मेडिकल एग्जामिनेशन

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rcfltd.com पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

ये भी पढ़ें: Railway Apprentice Recruitment 2025: रेलवे में 225 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती शुरू, 15 साल वालों के पास सुनहरा मौका, तुरंत करें आवेदन