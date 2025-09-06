RCFL Vacancy 2025: Gen Z के लिए जॉब ऑफर, 12 सितंबर से पहले आवेदन करने का मौका! जानें प्रोसेस, सैलरी से लेकर सब कुछ

RCFL Apprentice Recruitment 2025 Apply Process: राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में 300 से अधिक अप्रेंटिस पद की भर्ती निकली है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आइए अप्लाई प्रोसेस, सैलरी से लेकर अन्य डिटेल्स जानते हैं.
RCFL Apprentice Recruitment 2025 Apply Process: क्या आपकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है? अगर 25 वर्ष तक भी एज हो चुकी है और तो ऐसे GEN Z के लिए ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग में भर्ती की जा रही है. इस फील्ड में करियर शुरू करने का शानदार मौका मिल रहा है जिसके लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 12 सितंबर 2025 है. सरकारी नवरत्न कंपनी राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (RCFL) की ओर से अलग-अलग ट्रेड में अप्रेंटिसशिप सीटें खाली हैं और इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. इच्छुक ऑनलाइन प्रोसेस को अपनाकर अप्लाई कर सकते हैं. 12 सितंबर 2025 को शाम 5 बजे तक अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं. आइए इसका प्रोसेस जानते हैं और कितना स्टाइपन मिलेगा? ये भी जान लेते हैं.
RCFL में कुल 325 पदों पर भर्ती
आरसीएफएल अपरेंटिस भर्ती के लिए योग्यता क्या चाहिए?
कितनी होगी सैलरी?
आरसीएफएल अपरेंटिस भर्ती के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष होनी चाहिए. आवेदक का चयन मेरिट लिस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद होगा. भर्ती के बाद ट्रेनिंग की अवधि 12 से 24 महीने की होगी. चयनित उम्मीदवार को ट्रेनिंग के दौरान स्टाइपेंड के तौर पर हर महीने 7000 से 9000 रुपये तक दिए जाएंगे.
RCFL Apprentice Recruitment: आवेदन कैसे करें?
