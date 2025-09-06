RCFL Vacancy 2025: Gen Z के लिए जॉब ऑफर, 12 सितंबर से पहले आवेदन करने का मौका! जानें प्रोसेस, सैलरी से लेकर सब कुछ
RCFL Apprentice Recruitment 2025 Apply Process: राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में 300 से अधिक अप्रेंटिस पद की भर्ती निकली है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आइए अप्लाई प्रोसेस, सैलरी से लेकर अन्य डिटेल्स जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 06, 2025, 11:44 AM IST
RCFL Apprentice Recruitment 2025 Apply Process: क्या आपकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है? अगर 25 वर्ष तक भी एज हो चुकी है और तो ऐसे GEN Z के लिए ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग में भर्ती की जा रही है. इस फील्ड में करियर शुरू करने का शानदार मौका मिल रहा है जिसके लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 12 सितंबर 2025 है. सरकारी नवरत्न कंपनी राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (RCFL) की ओर से अलग-अलग ट्रेड में अप्रेंटिसशिप सीटें खाली हैं और इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. इच्छुक ऑनलाइन प्रोसेस को अपनाकर अप्लाई कर सकते हैं. 12 सितंबर 2025 को शाम 5 बजे तक अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं. आइए इसका प्रोसेस जानते हैं और कितना स्टाइपन मिलेगा? ये भी जान लेते हैं.

RCFL में कुल 325 पदों पर भर्ती

  1. ग्रेजुएट के लिए 115 पद
  2. टेक्नीशियन के 114 पद
  3. ट्रेड अप्रेंटिस के 96 पद

आरसीएफएल अपरेंटिस भर्ती के लिए योग्यता क्या चाहिए?

  • ग्रेजुएट अप्रेंटिस भर्ती के लिए मान्यता प्राप्त कॉलेज से बी.कॉम या बीबीए या किसी भी विषय से ग्रेजुएशन जरूरी है.
  • टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए इंजीनियरिंग डिप्लोमा का होना जरूरी है.
  • ट्रेड अप्रेंटिस के लिए बीएससी या 12वीं पास होना जरूरी है.

कितनी होगी सैलरी?

आरसीएफएल अपरेंटिस भर्ती के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष होनी चाहिए. आवेदक का चयन मेरिट लिस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद होगा. भर्ती के बाद ट्रेनिंग की अवधि 12 से 24 महीने की होगी. चयनित उम्मीदवार को ट्रेनिंग के दौरान स्टाइपेंड के तौर पर हर महीने 7000 से 9000 रुपये तक दिए जाएंगे.

RCFL Apprentice Recruitment: आवेदन कैसे करें?

  1. आरसीएफएल की ऑफिशियल वेबसाइट- www.rcfltd.com पर जाएं.
  2. यहां ‘Recruitment’ ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे के तो एक दूसरा लिंक शो होगा.
  3. ‘ENGAGEMENT OF APPRENTICES 2025-26’ पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा.
  4. विज्ञापन को सही से पढ़ने के बाद ‘I Accept’ पर क्लिक करें और ‘Apply Online’ पर क्लिक करें.
  5. एप्लीकेशन फॉर्म पर टैब करने के बाद मांगी जा रही डिटेल्स एंटर करें.
  6. पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर जैसे डॉक्यूमेंट सबमिट करें और भरे गए फॉर्म को फिर से पढ़ें.
  7. प्रीव्यू के बाद सबमिट बटन दबा दें और आवेदन पत्र को डाउनलोड व प्रिंट आउट निकाल लें.

ये भी पढ़ें- SBI PO Mains Admit Card 2025: 13 सितंबर को एसबीआई पीओ मेन्स एग्जाम, अभी तक नहीं किया एडमिट कार्ड डाउनलोड? ये है Step By Step प्रोसेस

