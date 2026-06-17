Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /नौकरी
  • /RBI Recruitment 2026: रिजर्व बैंक में फ्रेशर के लिए नौकरी... हर महीने कितनी मिलेगी सैलरी? जानें आवेदन प्रक्रिया से लेकर सब कुछ

RBI Recruitment 2026: रिजर्व बैंक में फ्रेशर के लिए नौकरी... हर महीने कितनी मिलेगी सैलरी? जानें आवेदन प्रक्रिया से लेकर सब कुछ

RBI Young Professional Recruitment 2026: क्या आप भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) में नौकरी करना चाहते हैं? अगर हां, तो आपके लिए एक अच्छा मौका है. RBI ने फ्रेशर्स और योग्य उम्मीदवारों के लिए Young Professional पदों पर भर्ती शुरू की है जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है.

Written BySimran Singh
Published: Jun 17, 2026, 03:39 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 03:39 PM IST
RBI Recruitment 2026: रिजर्व बैंक में फ्रेशर के लिए नौकरी... हर महीने कितनी मिलेगी सैलरी? जानें आवेदन प्रक्रिया से लेकर सब कुछ
Image Credit: RBI Young Professional Recruitment 2026

About the Author

Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ऋषिकेश में परिवहन विभाग का बड़ा एक्शन, नियमों का उल्लंघन करने पर 6 टूरिस्ट बसें सीज
Rishikesh Latest News4 min ago
2
Water Crisis4 min ago
3
Global Korea Scholarship 20269 min ago
4
muradnagar10 min ago
5
​​ UP news11 min ago