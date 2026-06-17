RBI Young Professional Recruitment 2026: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है, जहां काम करने का सपना लाखों युवा देखते हैं. ऐसे में जो उम्मीदवार अभी-अभी ग्रेजुएशन पूरा कर चुके हैं और जिनके पास किसी तरह का कार्य अनुभव नहीं है, उनके लिए ये एक सुनहरा अवसर सामने आया है. RBI ने यंग प्रोफेशनल्स के पदों पर नई भर्ती के लिए आधिकारिक विज्ञापन जारी किया है. इस भर्ती के माध्यम से योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों को बैंकिंग सेक्टर में करियर शुरू करने का मौका मिल सकता है. आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, जिससे उम्मीदवार निर्धारित समय सीमा के अंदर आवेदन कर सकते हैं.
RBI की ओर से इस यंग प्रोफेशनल्स की भर्ती पेमेंट इकोसिस्टम, फाइनेंशियल मार्केट, डेटा एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) समेत कुल 12 अलग-अलग क्षेत्रों के लिए निकाली है. चयनित उम्मीदवारों को रिजर्व बैंक के सेंट्रल ऑफिस डिपार्टमेंट में कार्य करना होगा. आइए RBI के यंग प्रोफेशनल्स भर्ती के बारे में विस्तार से जानते हैं.
RBI ने यंग प्रोफेशनल्स के कुल 12 पदों पर भर्ती निकाली है. आवेदन के लिए पोस्ट वाइज शैक्षिक योग्यताएं भी अलग-अलग हैं. योग्य उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 साल और अधिकतम 30 साल है. 06 जुलाई 2026 के आधार पर आयु सीमा काउंट की जाएगी. ये एक कॉन्ट्रेक्ट बेस्ड नौकरी है जिसके तहत आरबीआई यंग प्रफेशनल को 3 साल की सीमित अवधि के लिए नौकरी पर रखेगा. इस फुल टाइम की नौकरी को अधिकतम 5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है.
चयनित उम्मीदवारों के लिए जॉब लॉकेशन मुंबई होगी और हर महीने 1,50,000 स्टाइपेंड दिया जाएगा. इसके अलावा किसी तरह का कोई अन्य भत्ता या सुविधाएं नहीं दी जाएगी. सिलेक्टेड उम्मीदवारों को की ज्वाइनिंग अगस्त-अक्टूबर 2026 में हो सकती है.
सबसे पहले आरबीआई की ऑफिशिय वेबसाइट पर जाएं.
होमपेज पर Opportunities सेक्शन में नई भर्ती का नोटिफिकेशन शो होगा.
उस पर क्लिक करने के बाद आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लें.
मांगी जा रही सभी डिटेल्स को दर्ज करें और अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी दर्ज करें.
पासपोर्ट साइज फोटो चिपका दें और अपना सिग्नेचर भी करें.
फॉर्म को स्कैन करें और साथ में सीवी और मार्कशीट आदि डॉक्यूमेंट भी स्कैन कर yphrmdco@rbi.org.in पर भेज दें. अधिक जानकारी या अन्य अपडेट के लिए आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.