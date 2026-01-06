Advertisement
trendingNow13065979
Hindi NewsनौकरीRFCL Recruitment 2026: मैनेजर और इंजीनियर पदों पर भर्ती, 45 साल वाले बिना देरी करें आवेदन, 2 लाख होगी मंथली सैलरी

RFCL Recruitment 2026: मैनेजर और इंजीनियर पदों पर भर्ती, 45 साल वाले बिना देरी करें आवेदन, 2 लाख होगी मंथली सैलरी

RFCL Recruitment 2026 Vacancy: राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (RCFL) में सीनियर मैनेजर और इंजीनियर पदों पर आवेदन की लास्ट डेट 7 जनवरी, 2026 है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, वे तुरंत आधिकारिक वेबसाइट rcfltd.com पर जाकर कर दें. 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Jan 07, 2026, 12:01 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

RFCL Recruitment 2026: मैनेजर और इंजीनियर पदों पर भर्ती, 45 साल वाले बिना देरी करें आवेदन, 2 लाख होगी मंथली सैलरी

RFCL Recruitment 2026 Notification: सरकारी नौकरी की बेहतर तलाश में जुटे लोगों के हाथ से एक बेहतरीन मौका निकलने वाला है. दरअसल, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (RCFL) ने सीनियर इंजीनियर और मैनेजर के कुल 10 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया था. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 24 दिसंबर, 2025 से शुरू हो गई थी और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 07 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है. ऐसे में जिन योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों ने अभी तक जारी पदों के लिए आवेदन नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट rcfltd.com पर जाकर तय समय सीमा के अंदर अप्लाई कर दें, नहीं तो आपके हाथ से ये शानदार मौका निकल जाएगा. 

इन 10 पदों पर निकली वैकेंसी 

  • सीनियर इंजीनियर (कैमिकल) - 05 पद 

    Add Zee News as a Preferred Source

  • मैनेजर  (कैमिकल) - 05 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से संबंधित पद अनुसार 4 वर्षीय B.E. / B. Tech. में इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन की डिग्री केमिकल इंजीनियरिंग / केमिकल टेक्नोलॉजी / पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग / पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए. इसके अलावा उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित पात्रता होनी चाहिए. 

आयु सीमा
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का अधिकतम आयु 45 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 01.11.2025 के आधार पर की जाएगी. 

ये भी पढ़ें: OSSSC CRE Recruitment 2026: सरकारी नौकरी का बड़ा ऐलान! 3,250 पदों पर निकली भर्ती, 1.12 लाख तक मिलेगी सैलरी

आवेदन शुल्क 

  • जनरल, OBC(NCL), EWS - 1,000 रुपये + GST

  • SC/ST/PwBD/ExSM/महिला - नि:शुल्क

चयन प्रक्रिया

  • इंटरव्यू

  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

इतनी होगी मंथली सैलरी 

  • सीनियर इंजीनियर (केमिकल) -  50,000 से 1,60,000 रुपये 

  • मैनेजर (केमिकल) - 70,000 से 2,00,000 रुपये 

ऐसे करें आवेदन:
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rcfltd.com पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें. 

  • फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें. 

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें. 

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें

  • इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

ये भी पढ़ें: Aadhaar Recruitment 2026: आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर के 280+ पदों पर निकली वैकेंसी, 10वीं-12वीं पास के लिए सुनहरा मौका

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

RFCL Recruitment 2026

Trending news

गलन और शीतलहर से सहमा आधा भारत, 40 दिन का 'चिल्लई कलां' कैसे काटते हैं कश्मीर के लोग
Jammu Kashmir
गलन और शीतलहर से सहमा आधा भारत, 40 दिन का 'चिल्लई कलां' कैसे काटते हैं कश्मीर के लोग
देश विरोधी नारे और सनातन विरोधी फैसले... BNG की तरह भारत में भी बढ़ रही कट्टरता?
DNA
देश विरोधी नारे और सनातन विरोधी फैसले... BNG की तरह भारत में भी बढ़ रही कट्टरता?
SIR की लिस्ट में कितने ट्विस्ट! UP में करीब 3 करोड़ फर्जी वोटर हटे, किसके वोट कटे?
SIR Draft List
SIR की लिस्ट में कितने ट्विस्ट! UP में करीब 3 करोड़ फर्जी वोटर हटे, किसके वोट कटे?
श्रीनगर के बुलबुल बाग में लगी भीषण, रिहायशी इलाके तक पहुंचने से बुझाने की कोशिश जारी
hindi Jammu and Kashmir news
श्रीनगर के बुलबुल बाग में लगी भीषण, रिहायशी इलाके तक पहुंचने से बुझाने की कोशिश जारी
हेमंत सोरेन का चॉपर मांगकर सभा में पहुंचे अभिषेक बनर्जी, क्लियरेंस न मिलने से भड़के
Abhishek Banerjee
हेमंत सोरेन का चॉपर मांगकर सभा में पहुंचे अभिषेक बनर्जी, क्लियरेंस न मिलने से भड़के
सुप्रीम कोर्ट का मल्टी-स्टेज एग्जाम में आरक्षण पर बड़ा फैसला, HC का फैसला पलटा
Reservation in Exam
सुप्रीम कोर्ट का मल्टी-स्टेज एग्जाम में आरक्षण पर बड़ा फैसला, HC का फैसला पलटा
खेलों को बढ़ावा दे रही 'आप' की सरकार, 69वें नेशनल स्कूल गेम्स से पंजाब के मेडल बढ़े
Punjab
खेलों को बढ़ावा दे रही 'आप' की सरकार, 69वें नेशनल स्कूल गेम्स से पंजाब के मेडल बढ़े
अमर्त्य सेन को मिला SIR का नोटिस, TMC ने लगाया साजिश का आरोप; ECI को देनी पड़ी सफाई
Sir
अमर्त्य सेन को मिला SIR का नोटिस, TMC ने लगाया साजिश का आरोप; ECI को देनी पड़ी सफाई
चीन से डरा सहमा पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, भारत-अफगानिस्तान पर लगाया आतंकवाद का आरोप
india afghanistan
चीन से डरा सहमा पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, भारत-अफगानिस्तान पर लगाया आतंकवाद का आरोप
'ट्रंप से इतने डरते क्यों हो, नाम लेते ही पड़ जाते हो ठंडे...', ओवैसी का BJP पर हमला
Owaisi
'ट्रंप से इतने डरते क्यों हो, नाम लेते ही पड़ जाते हो ठंडे...', ओवैसी का BJP पर हमला