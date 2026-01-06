RFCL Recruitment 2026: मैनेजर और इंजीनियर पदों पर भर्ती, 45 साल वाले बिना देरी करें आवेदन, 2 लाख होगी मंथली सैलरी

RFCL Recruitment 2026 Notification: सरकारी नौकरी की बेहतर तलाश में जुटे लोगों के हाथ से एक बेहतरीन मौका निकलने वाला है. दरअसल, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (RCFL) ने सीनियर इंजीनियर और मैनेजर के कुल 10 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया था. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 24 दिसंबर, 2025 से शुरू हो गई थी और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 07 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है. ऐसे में जिन योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों ने अभी तक जारी पदों के लिए आवेदन नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट rcfltd.com पर जाकर तय समय सीमा के अंदर अप्लाई कर दें, नहीं तो आपके हाथ से ये शानदार मौका निकल जाएगा.

इन 10 पदों पर निकली वैकेंसी

सीनियर इंजीनियर (कैमिकल) - 05 पद

मैनेजर (कैमिकल) - 05 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से संबंधित पद अनुसार 4 वर्षीय B.E. / B. Tech. में इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन की डिग्री केमिकल इंजीनियरिंग / केमिकल टेक्नोलॉजी / पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग / पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए. इसके अलावा उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित पात्रता होनी चाहिए.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का अधिकतम आयु 45 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 01.11.2025 के आधार पर की जाएगी.

आवेदन शुल्क

जनरल, OBC(NCL), EWS - 1,000 रुपये + GST

SC/ST/PwBD/ExSM/महिला - नि:शुल्क

चयन प्रक्रिया

इंटरव्यू

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

इतनी होगी मंथली सैलरी

सीनियर इंजीनियर (केमिकल) - 50,000 से 1,60,000 रुपये

मैनेजर (केमिकल) - 70,000 से 2,00,000 रुपये

ऐसे करें आवेदन:

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rcfltd.com पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

