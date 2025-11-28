RITES Recruitment 2025: ग्रेजुएट्स के लिए सुनहरा मौका! राइट्स में असिस्टेंट मैनेजर के 400 पदों पर निकली भर्ती, इस दिन होगी परीक्षा

RITES Recruitment 2025 Notification: सरकारी नौकरी की तलाश में जुटे युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस (RITES) ने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर विभिन्न इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स में असिस्टेंट मैनेजर के 400 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 26 नवंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 25 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट rites.com पर जाकर लास्ट डेट से पहले आवेदन कर सकते हैं.

इन 400 पदों पर निकली वैकेंसी

सिविल - 120 पद

इलेक्ट्रिकल - 55 पद

मैकेनिकल - 150 पद

सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन (S&T)- 10 पद

मेटलर्जी - 26 पद

केमिकल - 11 पद

इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT) - 14 पद

फूड टेक्नोलॉजी - 12 पद

फार्मा - 02 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित पद अनुसार ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ 2 सालों का वर्ग अनुभव होना चाहिए.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का अधिकतम आयु 40 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा

इंटरव्यू

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

इतनी होगी सैलरी

चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 23,340 से 42,478 रुपये प्रति महीने होगी, जिसमें सभी प्रकार के लाभ और भत्ते शामिल होंगे.

आवेदन शुल्क

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. जो इस प्रकार है-

जनरल/OBC - 600 रुपए

EWS/SC/ST/PwBD - 300 रुपए

इस दिन होगी परीक्षा

लिखित परीक्षा का आयोजन 11 जनवरी, 2026 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा, जिसमें 125 अंकों के लिए कुल 125 मल्टीपल च्वाइस सवाल (MCQ) पूछे जाएंगे. सवाल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड (35 सवाल), डाटा इंटरप्रिटेशन (35 सवाल), लॉजिकल रीजनिंग (35 सवाल) और बेसिक अवेयरनेस/जनरल नॉलेज (20 सवाल) से पूछे जाएंगे.

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबासइट rites.com पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

इसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फिर फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

