RITES Recruitment 2025: राइट्स में इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स के पदों पर आवेदन शुरू, 53 साल वालों के पास मौका, 2.8 लाख तक होगी सैलरी

RITES Recruitment 2025 Notification: सरकारी नौकरी की बेहतर तलाश में जुटे लोगों के लिए एक बेहतरीन मौका सामने आया है. रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस (RITES) ने इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स के विभिन्न 18 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 23 दिसंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 27 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट rites.com पर जाकर तय लास्ट डेट तक आवेदन कर सकते हैं.

इन 18 पदों पर निकली वैकेंसी

सीनियर मैनेजर (पोर्ट & वॉटरवेज) - 01 पद

मैनेजर (पोर्ट & वॉटरवेज) - 02 पद

मैनेजर (कोस्टल & मॉडलिंग) - 02 पद

असिस्टेंट मैनेजर (पोर्ट प्लानिंग) - 01 पद

मैनेजर (सिविल/PPS) - 01 पद

असिस्टेंट मैनेजर (HR) - 07 पद

ग्रुप जनरल मैनेजर (HR) - 01 पद

DGM (सिविल-मेराईन स्ट्रक्चरल एक्सपर्ट) - 01 पद

डिप्टी जनरल मैनेजर (HR) - 02 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से संबंधित पद अनुसार B.Tech/B.E, M.E/M.Tech और MBA/PGDM की डिग्री होनी चाहिए.

अधिकतम आयु

सीनियर मैनेजर (पोर्ट & वॉटरवेज) - 38 साल

मैनेजर (पोर्ट & वॉटरवेज) - 35 साल

मैनेजर (कोस्टल & मॉडलिंग) - 35 साल

असिस्टेंट मैनेजर (पोर्ट प्लानिंग) - 32 साल

मैनेजर (सिविल/PPS) - 35 साल

असिस्टेंट मैनेजर (HR) - 32 साल

ग्रुप जनरल मैनेजर (HR) - 53 साल

DGM (सिविल-मेराईन स्ट्रक्चरल एक्सपर्ट) -4 1 साल

डिप्टी जनरल मैनेजर (HR) - 41 साल

इतनी होगी सैलरी

चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 40,000 से 2,80,000 रुपये प्रति महीने होगी.

आवेदन शुल्क

जनरल/OBC - 600 रुपये

EWS/ SC/ST/ PWD - 300 रुपये

ऐसे करें आवेदन:

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rites.com पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

