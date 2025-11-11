RITES Recruitment 2025: लास्ट चांस! राइट्स में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के 600 पदों पर बंपर भर्ती, तुरंत करें आवेदन

RITES Recruitment 2025 Notification: सरकारी नौकरी की तलाश में जुटे युवाओं के लिए एक शानदार मौका हाथ से निकलने वाला है. रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस (RITES) लिमिटेड ने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के 600 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 14 अक्टूबर, 2025 से शुरू हो गई थी और अप्लाई करने की अंतिम तिथि कल यानी 12 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जिन योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों ने अभी तक जारी पदों के लिए आवेदन नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट rites.com पर जाकर तुरंत आवेदन कर दें, क्योंकि आवेदन विंडो बंद होने के बाद आपके हाथ से ये मौका निकल जाएगा.

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से संबंधित पद अनुसार इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या केमिस्ट्री में B.Sc. की डिग्री होनी चाहिए. इसी के साथ कैंडिडेट्स के पास कम से कम 2 सालों का कार्य करने का अनुभव भी होना चाहिए.

आवेदन शुल्क

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. जो इस प्रकार है-

जनरल/OBC - 300 रुपये

EWS/SC/ST/PWD - 100 रुपये

इतनी होगी सैलरी

चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 16,338 से 29,735 रुपये प्रति महीने होगी.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का अधिकतम आयु 40 साल निर्धारित किया गया है.

चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

इस दिन होगी परीक्षा

लिखित परीक्षा का आयोजन 23 नवंबर, 2025 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा.

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rites.com पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद करियर टैब पर क्लिक करें.

इसके बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

फिर रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

