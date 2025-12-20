Job Alert: 40 साल तक के उम्र वालों के लिए सरकारी नौकरी! नए साल से पहले रेल मंत्रालय की कंपनी में भर्ती जारी, जानें अप्लाई प्रोसेस और सैलरी

RITES Recruitment 2025: अगर उम्र 40 साल तक की हो चुकी है या उससे कम है लेकिन सरकारी नौकरी की उम्मीद कर रहे हैं तो मौका अच्छा है। रेल मंत्रालय की कंपनी में भर्ती निकली है और नए साल से पहले आवेदन का मौका मिल रहा है, आइए जानते हैं.
Trending Photos
RITES Recruitment 2025: नौकरी की तलाश है लेकिन अभी तक कोई पसंद की मिली नहीं है तो निराश होने की जरूरत नहीं है. रेल मंत्रालय की कंपनी में 100 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है. ऐसे उम्मीदवार जिनकी उम्र 40 साल तक की है वो योग्यता होने पर भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. दरअसल, रेल मंत्रालय की कंपनी राइट्स लिमिटेड में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती की जा रही है. इस पोस्ट के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. 30 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. आइए योग्यता, आवेदन शुल्क और प्रोसेस जानते हैं.
11 जनवरी को भर्ती परीक्षा
सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट पद भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए 11 जनवरी 2026 को लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. ये रिक्तियां मैकेनिकल इंजीनियरिंग में निकली है और परीक्षा के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा. इसके बाद योग्य उम्मीदवार का चयन किया जाएगा.
सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए योग्यता क्या चाहिए?
एप्लीकेशन फीस
कैसे करें अप्लाई?
ये भी पढ़ें- PGCIL Recruitment 2025: सीएस वालों के लिए सरकारी नौकरी... 31 दिसंबर तक भर्ती के लिए आवेदन का मौका, जानें तरीका