Job Alert: 40 साल तक के उम्र वालों के लिए सरकारी नौकरी! नए साल से पहले रेल मंत्रालय की कंपनी में भर्ती जारी, जानें अप्लाई प्रोसेस और सैलरी



RITES Recruitment 2025: अगर उम्र 40 साल तक की हो चुकी है या उससे कम है लेकिन सरकारी नौकरी की उम्मीद कर रहे हैं तो मौका अच्छा है। रेल मंत्रालय की कंपनी में भर्ती निकली है और नए साल से पहले आवेदन का मौका मिल रहा है, आइए जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Dec 20, 2025, 09:39 AM IST


RITES Recruitment 2025: नौकरी की तलाश है लेकिन अभी तक कोई पसंद की मिली नहीं है तो निराश होने की जरूरत नहीं है. रेल मंत्रालय की कंपनी में 100 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है. ऐसे उम्मीदवार जिनकी उम्र 40 साल तक की है वो योग्यता होने पर भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. दरअसल, रेल मंत्रालय की कंपनी राइट्स लिमिटेड में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती की जा रही है. इस पोस्ट के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. 30 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. आइए योग्यता, आवेदन शुल्क और प्रोसेस जानते हैं.

11 जनवरी को भर्ती परीक्षा

सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट पद भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए 11 जनवरी 2026 को लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. ये रिक्तियां मैकेनिकल इंजीनियरिंग में निकली है और परीक्षा के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा. इसके बाद योग्य उम्मीदवार का चयन किया जाएगा.

सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए योग्यता क्या चाहिए?

  • इंजीनियरिंग डिप्लोमा मैकेनिकल होना जरूरी है.
  • प्रोडक्शन या मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल या प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चरिंग डिप्लोमा वाले भी योग्य हैं.
  • इंजीनियरिंग संबंधित क्षेत्र में कम से कम 2 साल का अनुभव जरूरी है.

एप्लीकेशन फीस

  • जनरल और ओबीसी वर्ग के लिए 300 रुपये आवेदन शुल्क है.
  • एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये आवेदन शुल्क है.

कैसे करें अप्लाई?

  1. सबसे पहले राइट्स लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट rites.com पर जाएं.
  2. होम पेज पर ‘Recruitment’ सेक्शन में क्लिक करें.
  3. इसके बाद ‘Senior Technical Assistant’ के लिंक पर क्लिक करें.
  4. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अपनाकर रजिस्टर कर लें और फिर से लॉगिन करें.
  5. मांगी जा रही डिटेल्स को एंटर करें और फॉर्म को भर दें.
  6. मांगे जा रहे दस्तावेज सबमिट करें और फॉर्म शुल्क चुका दें.
  7. कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट जरूर निकाल लें या डाउनलोड करके सेव कर लें.

ये भी पढ़ें- PGCIL Recruitment 2025: सीएस वालों के लिए सरकारी नौकरी... 31 दिसंबर तक भर्ती के लिए आवेदन का मौका, जानें तरीका

