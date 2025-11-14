Advertisement
RITES Recruitment 2025: राइट्स में बंपर भर्ती! 252 पदों पर निकली वैकेंसी, जानें आवेदन की पूरी डिटेल

RITES Recruitment 2025 Vacancy: राइट्स लिमिटेड ने अप्रेंटिस के 252 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 17 नवंबर, 2025 से शुरू हो जाएगी.

Nov 14, 2025, 04:04 PM IST
RITES Recruitment 2025 Notification: सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका सामने आया है. रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस (RITES), राइट्स लिमिटेड ने अप्रेंटिस के विभिन्न 252 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 17 नवंबर, 2025 से शुरू  हो जाएगी और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 05 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आवेदन विंडो एक्टिव होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट apprentice.rites.com पर जाकर तय लास्ट डेट तक अप्लाई कर सकते हैं. 

इन 252 पदों पर निकली वैकेंसी

  • ग्रेजुएट अप्रेंटिस (इंजीनियरिंग) - 110 पद

  • ग्रेजुएट अप्रेंटिस (नॉन- इंजीनियरिंग) - 36 पद 

  • डिप्लोमा अप्रेंटिस - 49 पद

  • ट्रेड अप्रेंटिस - 57 पद

इतनी होगी सैलरी

  • ग्रेजुएट अप्रेंटिस - 14,000 रुपये प्रति महीने

  • डिप्लोमा अप्रेंटिस - 12,000 रुपये प्रति महीने

  • ट्रेड अप्रेंटिस - 10,000 रुपये प्रति महीने 

एजुकेशन क्वालिफिकेशन

  • ग्रेजुएट अप्रेंटिस (इंजीनियरिंग) - 4 वर्षीय इंजीनियरिंग डिग्री (BE / B.Tech / B.Arch) में होनी चाहिए.

  • ग्रेजुएट अप्रेंटिस (नॉन- इंजीनियरिंग) - 3 वर्षीय ग्रेजुएशन डिग्री ( BA, BBA, B.Com, B.Sc or BCA) में होनी चाहिए.

  • डिप्लोमा अप्रेंटिस - 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा

  • ट्रेड अप्रेंटिस - IIT पास आउट 

चयन प्रक्रिया 

  • शॉर्टलिस्टिंग

  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

आयु सीमा 
उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल निर्धारित किया है. 

ऐसे कर सकेंगे आवेदन
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले खुदको पद अनुसार NATS/NAPS पोर्टल nats.education.gov.in या apprenticeshipindia.gov.in पर रजिस्टर करें.

  • इसके बाद RITES की आधिकारिक वेबसाइट apprentice.rites.com पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें. 

  • फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें. 

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें. 

  • इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं. 

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

