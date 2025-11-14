RITES Recruitment 2025: राइट्स में बंपर भर्ती! 252 पदों पर निकली वैकेंसी, जानें आवेदन की पूरी डिटेल

RITES Recruitment 2025 Notification: सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका सामने आया है. रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस (RITES), राइट्स लिमिटेड ने अप्रेंटिस के विभिन्न 252 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 17 नवंबर, 2025 से शुरू हो जाएगी और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 05 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आवेदन विंडो एक्टिव होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट apprentice.rites.com पर जाकर तय लास्ट डेट तक अप्लाई कर सकते हैं.

इन 252 पदों पर निकली वैकेंसी

ग्रेजुएट अप्रेंटिस (इंजीनियरिंग) - 110 पद Add Zee News as a Preferred Source

ग्रेजुएट अप्रेंटिस (नॉन- इंजीनियरिंग) - 36 पद

डिप्लोमा अप्रेंटिस - 49 पद

ट्रेड अप्रेंटिस - 57 पद

इतनी होगी सैलरी

ग्रेजुएट अप्रेंटिस - 14,000 रुपये प्रति महीने

डिप्लोमा अप्रेंटिस - 12,000 रुपये प्रति महीने

ट्रेड अप्रेंटिस - 10,000 रुपये प्रति महीने

ये भी पढ़ें: CAU Recruitment 2025: सरकारी नौकरी का बेहतरीन अवसर: 54 साल के उम्मीदवार भी कर सकते हैं आवेदन, 1.44 लाख तक मिलेगी सैलरी

एजुकेशन क्वालिफिकेशन

ग्रेजुएट अप्रेंटिस (इंजीनियरिंग) - 4 वर्षीय इंजीनियरिंग डिग्री (BE / B.Tech / B.Arch) में होनी चाहिए.

ग्रेजुएट अप्रेंटिस (नॉन- इंजीनियरिंग) - 3 वर्षीय ग्रेजुएशन डिग्री ( BA, BBA, B.Com, B.Sc or BCA) में होनी चाहिए.

डिप्लोमा अप्रेंटिस - 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा

ट्रेड अप्रेंटिस - IIT पास आउट

चयन प्रक्रिया

शॉर्टलिस्टिंग

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

आयु सीमा

उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल निर्धारित किया है.

ऐसे कर सकेंगे आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले खुदको पद अनुसार NATS/NAPS पोर्टल nats.education.gov.in या apprenticeshipindia.gov.in पर रजिस्टर करें.

इसके बाद RITES की आधिकारिक वेबसाइट apprentice.rites.com पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

ये भी पढ़ें: Sarkari Naukri: कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में 250 पदों पर निकली भर्ती, इस दिन से पहले करें आवेदन, 1.42 लाख तक होगी सैलरी