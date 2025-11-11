RITES Recruitment 2025: राइट्स में मैनेजर बनने का शानदार मौका! तुरंत करें आवेदन, 1.6 लाख तक होगी सैलरी

RITES Recruitment 2025 Notification: सरकारी नौकरी करने की ख्वाहिश रखने वालों के लिए एक बेहतरीन मौका सामने आया है. रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस (RITES) लिमिटेड ने मैनेजर (सिविल) के 40 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 07 नवंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जिन योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों ने जारी पदों के लिए आवेदन नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट rites.com पर जाकर लास्ट डेट से पहले अप्लाई कर सकते हैं.

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री होनी चाहिए. इसी के साथ उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में 4 साल का अनुभव भी होना चाहिए.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का अधिकतम आयु 40 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: NABARD Recruitment 2025: नाबार्ड में बंपर भर्ती शुरू, असिस्टेंट मैनेजर पदों पर आज ही करें आवेदन, 1 लाख तक होगी सैलरी!

आवेदन शुल्क

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. जो इस प्रकार है-

जनरल/OBC - 600 रुपये

EWS/SC/ST/PWD - 300 रुपये

चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा

इंटरव्यू

डॉक्यूमेंट वैरिफिकेशन

इस दिन होगी लिखित परीक्षा

लिखित परीक्षा का आयोजन 14 दिसंबर, 2025 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर मॉर्निंग शिफ्ट में किया जाएगा.

इतनी होगी सैलरी

चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 50,000 से 1,60,000 रुपए प्रति महीने होंगे. इसी के साथ उन्हें अन्य लाभ और भत्ते भी दिए जाएंगे.

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rites.com पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद करियर टैब पर क्लिक करें.

इसके बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

फिर रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

ये भी पढ़ें: ONGC Recruitment 2025: सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका! यहां 10वीं पास के लिए हजारों पदों पर निकली भर्ती, जल्द करें आवेदन