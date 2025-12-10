RITES Recruitment 2025: सिनियर टेक्निकल असिस्टेंट के 150 पदों पर आवेदन शुरू, 40 साल वालों के पास मौका, जानिए कितनी होगी सैलरी

RITES Recruitment 2025 Notification: सरकारी नौकरी करने की इच्छा रखने वालों के लिए एक सुनहरा मौका सामने आया है. रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस (RITES) ने सिनियर टेक्निकल असिस्टेंट (मैकेनिकल) के कुल 150 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 09 दिसंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट rites.com पर जाकर तय लास्ट डेट तक आवेदन कर सकते हैं.

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित पद अनुसार इंजीनियरिंग में डिप्लोमा (मैकेनिकल/प्रोडक्शन/मैन्युफैक्चरिंग) होना चाहिए. इसी के साथ कैंडिडेट्स के पास कम से कम 2 सालों का अनुभव भी होना चाहिए.

इतनी होगी सैलरी

चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 16,338 से 29,735 रुपये प्रति महीने होगी.

आवेदन शुल्क

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. जो इस प्रकार है-

जनरल/OBC - 300 रुपये

EWS/SC/ST/PWD - 100 रुपये

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का अधिकतम आयु 40 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 30.12.2025 के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

इस दिन होगी परीक्षा

लिखित परीक्षा का आयोजन रविवार, 11 जनवरी, 2026 को दोपहर 03 बजे से शाम 05:30 तक किया जाएगा, जिसमें कुल 125 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे.

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rites.com पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

ऑनलाइन मोड में आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

फिर फॉर्म को चेक कर सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

