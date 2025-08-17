Sarkari Naukri: RITES में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के कई पदों पर निकली भर्ती, ऐसे लास्ट डे से पहले करें आवेदन

RITES Recruitment 2025 Notification: सरकारी नौकरी करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस (RITES) ने सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के कई पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. भारी पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक कैंडिडेट आधिकारिक वेबसाइट rites.com/Career पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया 1 अगस्त, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 23 अगस्त, 2025 तय की गई है. ऐसे में जो कैंडिडेट आवेदन करने की सोच रहे हैं, वो लास्ट डेट से पहले अप्लाई कर दें.

एजुकेशन क्वालिफिकेशन

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्य प्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए. जिसमें सामान्य और EWS वर्ग के उम्मीदवारों के पास कम से कम 50 प्रतिशत अंक जरूरी है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों के पास न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक होना चाहिए. इसके साथ ही कैंडिडेट्स के पास 2 साल का अनुभव होना चाहिए. योग्यता और अन्य से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का अधिकतम आयु 40 साल निर्धारित किया गया है. जिसकी गणना 23 अगस्त, 2025 के आधार पर की जाएगी.

चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल फिटनेस के आधार पर किया जाएगा. वहीं, लिखित परीक्षा देश के 4 अलग-अलग शहरों में आयोजित की जाएगी.

लिखित परीक्षा केंद्र

कैंडिडेट फॉर्म भरते समय ही केंद्र के चुनाव के लिए अपनी सहुलियत और पसंद के हिसाब से 2 प्राथमिकता निम्नलिखित में से दर्ज कर दें.

दिल्ली/गुड़गांव/एनसीआर मुंबई कोलकाता भुवनेश्वर

परीक्षा पैटर्न

लिखित परीक्षा में 125 अंकों के लिए कुल 125 मल्टीपल चॉइस प्रश्न (MCQ) पूछे जाएंगे. जिसके लिए टाइम लिमिट 90 मिनट की होगी. गलत उत्तर देने पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी. परीक्षा में सफलता हासिल करने के लिए जनरल और EWS वर्ग के उम्मीदवारों को 50 प्रतिशत और आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे.

इस दिन होगी परीक्षा

सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट पद के लिए लिखित परीक्षा 30 अगस्त, 2025 को होनी है, जिसके लिए एडमिट कार्ड 26 अगस्त, 2025 को जारी कर दिए जाएंगे.

आवेदन शुल्क

अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा.

जनरल/OBC कैंडिडेट्स - 300 रुपये + टैक्स

EWS/SC/ST/PWD कैंडिडेट्स - 100 रुपये + टैक्स

इतनी होगी सैलरी

सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के पद के लिए चुने गए योग्य उम्मीदवार की सैलरी 16,338 से 29,735 रुपये प्रति महीने होगी.

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

उम्मीदवार सबसे पहसे आधिकारिक वेबसाइट rites.com/Career पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

फिर फॉर्म को एक बार चेक करने के बाद सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

