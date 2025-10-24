RMLIMS Recruitment 2025: 40 साल तक के लोगों के लिए इस सरकारी अस्पताल में नौकरी! 422 पदों पर भर्ती; सैलरी 1,42,400 रुपये तक

RMLIMS Recruitment 2025: मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद अब सरकारी नौकरी की तलाश है लेकिन अभी तक पसंद की जॉब हासिल नहीं हो सकी है? या फिर जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं? अगर हां, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. सरकारी अस्पताल में 400 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है. डॉ राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान (RMLIMS) में मेडिकल ऑफिसरों की भर्ती की जा रही है. ग्रुप बी के अंतर्गत भर्ती से संबंधित आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है. घर बैठे ऑनलाइन तरीके को अपनाकर आवेदन कर सकते हैं.

क्या है आवेदन की आखिरी तारीख?

डॉ राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट www.drrmlims.ac.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आवेदन की लास्ट डेट 15 दिसंबर 2025 है. नर्सिंग ऑफिसर पद के लिए कुल 422 भर्ती निकली है. 18 से 40 साल तक के उम्र वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

किन योग्यता की जरूरत?

शैक्षिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से बीएससी नर्सिंग या बीएससी (Hons.) नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग (पोस्ट सर्टिफिकेट) डिग्री वाले आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा राज्य या भारतीय नर्सिंग काउंसिल में भी उम्मीदवार का रजिस्टर्ड होना और 2 साल का अनुभव जरूरी है या फिर जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी में डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं.

आवेदन शुल्क कितना है?

अनारक्षित वर्गों के लिए 1180 रुपये आवेदन शुल्क है. जबकि, अन्य आरक्षित वर्ग- एसटी, एससी और दिव्यांग वर्गों के लिए 708 रुपये शुल्क है.

कैसे करें आवेदन?

सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट- www.drrmlims.ac.in पर जाएं. रजिस्ट्रेशन के लिए वैलिड फोन नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करें. लॉगिन के बाद नर्सिंग ऑफिसर भर्ती के लिए आवेदन लिंक दिखेगा. क्लिक करने के बाद स्क्रीन पर फॉर्म ओपन हो जाएगा. मांगी जा रही डिटेल्स को एंटर करें और सभी जानकारियों को भर दें. शैक्षिक योग्यता, अनुभव समेत अन्य जानकारियों को साझा करें. दस्तावेजों में पासपोर्ट साइज तस्वीर, शैक्षिक योग्यता डाक्यूमेंट्स और हस्ताक्षर का स्कैन अपलोड करें. आवेदन शुल्क को जमा करने के बाद फॉर्म का प्रीव्यू कर लें. फॉर्म सबमिट करने के बाद कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड कर लें और प्रिंट आउट भी निकाल लें.

कितनी मिलेगी सैलरी?

स्क्रीनिंग और मुख्य परीक्षा के बाद चयन किया जाएगा. चयनित उम्मीदवार को अनुभव और पद के आधार पर लेवल 07 के अनुसार पे बैंड (9300-34800) जीपी- 4600 प्रति माह 44900 रुपये से 142400 रुपये तक सैलरी मिलेगी.

