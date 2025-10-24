RMLIMS Recruitment 2025: 40 साल तक के लोगों के लिए इस सरकारी अस्पताल में नौकरी! 422 पदों पर भर्ती; सैलरी 1,42,400 रुपये तक

RMLIMS Recruitment 2025: मेडिकल क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो आपके पास अच्छा मौका है. राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की ओर से 422 पदों पर भर्ती की जा रही है. आइए जानते हैं कि कैसे और कहां से आवेदन कर सकते हैं.
RMLIMS Recruitment 2025: मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद अब सरकारी नौकरी की तलाश है लेकिन अभी तक पसंद की जॉब हासिल नहीं हो सकी है? या फिर जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं? अगर हां, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. सरकारी अस्पताल में 400 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है. डॉ राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान (RMLIMS) में मेडिकल ऑफिसरों की भर्ती की जा रही है. ग्रुप बी के अंतर्गत भर्ती से संबंधित आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है. घर बैठे ऑनलाइन तरीके को अपनाकर आवेदन कर सकते हैं.
क्या है आवेदन की आखिरी तारीख?
डॉ राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट www.drrmlims.ac.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आवेदन की लास्ट डेट 15 दिसंबर 2025 है. नर्सिंग ऑफिसर पद के लिए कुल 422 भर्ती निकली है. 18 से 40 साल तक के उम्र वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.
किन योग्यता की जरूरत?
शैक्षिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से बीएससी नर्सिंग या बीएससी (Hons.) नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग (पोस्ट सर्टिफिकेट) डिग्री वाले आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा राज्य या भारतीय नर्सिंग काउंसिल में भी उम्मीदवार का रजिस्टर्ड होना और 2 साल का अनुभव जरूरी है या फिर जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी में डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं.
आवेदन शुल्क कितना है?
अनारक्षित वर्गों के लिए 1180 रुपये आवेदन शुल्क है. जबकि, अन्य आरक्षित वर्ग- एसटी, एससी और दिव्यांग वर्गों के लिए 708 रुपये शुल्क है.
कैसे करें आवेदन?
कितनी मिलेगी सैलरी?
स्क्रीनिंग और मुख्य परीक्षा के बाद चयन किया जाएगा. चयनित उम्मीदवार को अनुभव और पद के आधार पर लेवल 07 के अनुसार पे बैंड (9300-34800) जीपी- 4600 प्रति माह 44900 रुपये से 142400 रुपये तक सैलरी मिलेगी.
