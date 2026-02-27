Advertisement
trendingNow13124263
Hindi NewsनौकरीRojgar Mela 2026: 100 से ज्यादा कंपनियां, 98000 पदों पर भर्तियां; 8वीं से लेकर ग्रेजुएट तक के पास शानदार मौका!

Rojgar Mela 2026: 100 से ज्यादा कंपनियां, 98000 पदों पर भर्तियां; 8वीं से लेकर ग्रेजुएट तक के पास शानदार मौका!

Rojgar Mela 2026: अगर आपने सिर्फ 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की है या फिर 10वीं, 12वीं या ग्रेजुएशन तक ही पढ़े-लिखे हैं? तो आपके पास एक शानदार मौका है. रोजगार मेले में जाने के लिए कैसे आवेदन करें और किन जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होगी? आइए जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Feb 27, 2026, 11:27 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

rojgar mela 2026 registration online process
rojgar mela 2026 registration online process

Rojgar Mela 2026: उत्तर प्रदेश में लगभग 20 जगहों पर रोजगार मेला लगाया जा रहा है जिसका उद्देश्य सिर्फ बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना है. कई कंपनियां इस मेले में शामिल हो रही हैं और लोगों उनकी काबिलियत के अनुसार रोजगार प्रदान कर रही हैं. अलग-अलग सेक्टर के लिए जॉब ऑफर्स की जा रही हैं. अपनी जरूरत और योग्यता के अनुसार उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है. इस रोजगार मेले के कारण नौकरी की तलाश के लिए उम्मीदवारों को अलग-अलग जाना नहीं पड़ेगा. सरकारी और प्राइवेट सेक्टर्स में नौकरियों की तलाश करने वाले युवाओं के लिए एक अच्छा अवसर है.

20 से ज्यादा जगहों पर रोजगार मेला लगाया जा रहा है. 20 फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक रोजगार मेला लगा रहेगा. उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में रोजगार मेला लग रहा है. कुल 98000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए इस मेले का आयोजन किया जा रहा है. कई कंपनियां इसमें हिस्सा ले रही हैं. खास बात ये है कि मेला सभी के लिए खुला हुआ है. किन योग्यता वालों के लिए ये रोजगार मेला है और कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आइए जानते हैं.

सीधा इंटरव्यू और फिर सेलेक्शन

रोजगार मेला के माध्यम से डायरेक्ट इंटरव्यू लिया जा रहा है और फिर चयन किया जा रहा है. इसके बाद जॉब लेटर हाथ में थमा जा रहा है. विभिन्न सेक्टर में जॉब ऑफर की जा रही है. हालांकि, रोजगार मेले में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है और साथ में कुछ जरूरी दस्तावेजों को लेकर जाना होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

किन योग्यता की जरूरत?

फ्रेशर से लेकर अनुभवी उम्मीदवारों के लिए ये रोजगार मेला लगा हुआ है. 8वीं, 10वी और 12वीं पास उम्मीदवार भी इस रोजगार मेले में जा सकते हैं. इसके अलावा आईटीआई, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके उम्मीदवार भी जा सकते हैं.

कैसे करें रोजगार मेले के लिए रजिस्ट्रेशन?

  1. सबसे पहले रोजगार संगम की आधिकारिक वेबसाइट rojgaarsangam.up.gov.in पर जाएं.
  2. होमपेज पर लॉगिन या रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन शो होगा.
  3. उस पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अपना लें.
  4. लॉगिन करने के बाद जॉब फेयर या रोजगार मेला ऑप्शन शो होगा.
  5. उसे चुनने के बाद अपनी योग्यता और जिले के अनुसार मेले का चयन करें.
  6. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा होने के बाद कन्फर्मेशन का प्रिंट या स्क्रीनशॉट रख लें.

क्या बिना रजिस्ट्रेशन रोजगार मेला में जा सकते हैं?

जी हां, अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तब भी रोजगार मेला में जा सकते हैं. बस इसके मेले के स्थल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा. यहां पर रजिस्टर करवाने की सुविधा मिलेगी. हालांकि, किसी तरह की दिक्कत न हो इसलिए पहले ही रजिस्टर करके मेले में चले जाएं.

कौन-कौन से दस्तावेज ले जाना जरूरी?

  • सभी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स लेना जाना जरूरी.
  • मार्कशीट्स की ओरिजिनल और फोटोकॉपी लेना जाना जरूरी.
  • आधार कार्ड और पैन कार्ड लेकर जाना जरूरी.
  • पासपोर्ट साइज 2-3 फोटो लेकर जाना जरूरी.

अधिक जानकारी या अन्य किसी डिटेल्स के लिए आप रोजगार संगम की आधिकारिक वेबसाइट rojgaarsangam.up.gov.in पर जा सकते हैं.

ये भी पढ़ें- SSC CHSL Result 2025: कभी भी जारी हो सकता है एसएससी सीएचएसएल टियर-1 रिजल्ट, ये है चेक और डाउनलोड करने का तरीका

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

​ Jobs

Trending news

जयललिता के करीबी, 3 बार के CM पन्नीरसेल्वम स्टालिन की मौजूदगी में DMK में शामिल
OPS joins DMK
जयललिता के करीबी, 3 बार के CM पन्नीरसेल्वम स्टालिन की मौजूदगी में DMK में शामिल
उदित राज, अमिताभ ठाकुर...अलंकार अग्निहोत्री से पहले इन अधिकारियों ने भी बनाई पार्टी
alankar agnihotri
उदित राज, अमिताभ ठाकुर...अलंकार अग्निहोत्री से पहले इन अधिकारियों ने भी बनाई पार्टी
महाराष्ट्र: NCP या शिवसेना यूबीटी? एक सीट को लेकर MVA में बढ़ी खींचतान; दावेदारी तेज
Rajya sabha election
महाराष्ट्र: NCP या शिवसेना यूबीटी? एक सीट को लेकर MVA में बढ़ी खींचतान; दावेदारी तेज
हर साल भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं कई साहब, फिर क्यों न्यायपालिका पर अटकी NCERT?
DNA
हर साल भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं कई साहब, फिर क्यों न्यायपालिका पर अटकी NCERT?
पीएम की यात्रा से कहां मची 'हायतौबा', इजरायल में 'भारत-भारत' किसकी आंखों में चुभ रहा
DNA
पीएम की यात्रा से कहां मची 'हायतौबा', इजरायल में 'भारत-भारत' किसकी आंखों में चुभ रहा
4 साल में 1600 शिकायतें, ज्यूडिशियरी में हर लेवल पर लोगों का होता है भ्रष्टाचार
DNA
4 साल में 1600 शिकायतें, ज्यूडिशियरी में हर लेवल पर लोगों का होता है भ्रष्टाचार
DNA: अब परमीश वर्मा पर घूमी लॉरेंस की बंदूक की नाल, मांगी 10 करोड़ की फिरौती
DNA
DNA: अब परमीश वर्मा पर घूमी लॉरेंस की बंदूक की नाल, मांगी 10 करोड़ की फिरौती
मनमर्जी से विदेशों में कदम भी नहीं रख सकते मुख्यमंत्री, किससे लेनी पड़ती है इजाजत?
CM Foreign Visit
मनमर्जी से विदेशों में कदम भी नहीं रख सकते मुख्यमंत्री, किससे लेनी पड़ती है इजाजत?
जनता को महंगाई का झटका, प्राइवेट डेयरियों ने बढ़ाए दूध और दही के दाम
Tamil Nadu
जनता को महंगाई का झटका, प्राइवेट डेयरियों ने बढ़ाए दूध और दही के दाम
मुंबई वालों को शोर से मिलेगी आजादी; कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पहली बार लगे मैजिकल बैरियर
mumbai
मुंबई वालों को शोर से मिलेगी आजादी; कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पहली बार लगे मैजिकल बैरियर