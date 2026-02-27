Rojgar Mela 2026: 100 से ज्यादा कंपनियां, 98000 पदों पर भर्तियां; 8वीं से लेकर ग्रेजुएट तक के पास शानदार मौका!

Rojgar Mela 2026: अगर आपने सिर्फ 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की है या फिर 10वीं, 12वीं या ग्रेजुएशन तक ही पढ़े-लिखे हैं? तो आपके पास एक शानदार मौका है. रोजगार मेले में जाने के लिए कैसे आवेदन करें और किन जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होगी? आइए जानते हैं.
Rojgar Mela 2026: उत्तर प्रदेश में लगभग 20 जगहों पर रोजगार मेला लगाया जा रहा है जिसका उद्देश्य सिर्फ बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना है. कई कंपनियां इस मेले में शामिल हो रही हैं और लोगों उनकी काबिलियत के अनुसार रोजगार प्रदान कर रही हैं. अलग-अलग सेक्टर के लिए जॉब ऑफर्स की जा रही हैं. अपनी जरूरत और योग्यता के अनुसार उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है. इस रोजगार मेले के कारण नौकरी की तलाश के लिए उम्मीदवारों को अलग-अलग जाना नहीं पड़ेगा. सरकारी और प्राइवेट सेक्टर्स में नौकरियों की तलाश करने वाले युवाओं के लिए एक अच्छा अवसर है.
20 से ज्यादा जगहों पर रोजगार मेला लगाया जा रहा है. 20 फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक रोजगार मेला लगा रहेगा. उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में रोजगार मेला लग रहा है. कुल 98000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए इस मेले का आयोजन किया जा रहा है. कई कंपनियां इसमें हिस्सा ले रही हैं. खास बात ये है कि मेला सभी के लिए खुला हुआ है. किन योग्यता वालों के लिए ये रोजगार मेला है और कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आइए जानते हैं.
रोजगार मेला के माध्यम से डायरेक्ट इंटरव्यू लिया जा रहा है और फिर चयन किया जा रहा है. इसके बाद जॉब लेटर हाथ में थमा जा रहा है. विभिन्न सेक्टर में जॉब ऑफर की जा रही है. हालांकि, रोजगार मेले में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है और साथ में कुछ जरूरी दस्तावेजों को लेकर जाना होगा.
फ्रेशर से लेकर अनुभवी उम्मीदवारों के लिए ये रोजगार मेला लगा हुआ है. 8वीं, 10वी और 12वीं पास उम्मीदवार भी इस रोजगार मेले में जा सकते हैं. इसके अलावा आईटीआई, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके उम्मीदवार भी जा सकते हैं.
जी हां, अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तब भी रोजगार मेला में जा सकते हैं. बस इसके मेले के स्थल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा. यहां पर रजिस्टर करवाने की सुविधा मिलेगी. हालांकि, किसी तरह की दिक्कत न हो इसलिए पहले ही रजिस्टर करके मेले में चले जाएं.
अधिक जानकारी या अन्य किसी डिटेल्स के लिए आप रोजगार संगम की आधिकारिक वेबसाइट rojgaarsangam.up.gov.in पर जा सकते हैं.
