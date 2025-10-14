RPF भर्ती का कर रहे इंतजार, युवाओं के लिए रेल मंत्री का बड़ा ऐलान; जानें क्या है ये बदलाव?

RPF Constable, SI Recruitment 2025: केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने युवाओं को दी खुशखबरी, रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) में भर्ती निकलने का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. सोमवार को रेल मंत्री ने ऐलान किया कि अब हर साल आरपीएफ कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर कर्मियों की भर्ती निकाली जाएगी. आपको बता दें, इससे पहले आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की भर्ती को लेकर अगर नियम थे, पहले हर 4 से 5 सालों में भर्ती होती थी. रेल मंत्री ने कहा कि वे चिंतिंत थे कि अगर हर 4 से 5 साल में भर्ती होगी, तो रेलवे में शामिल होने वाले युवाओं के लिए समस्या पैदा हो सकती है, ऐसे में उन्होंने ये जरूरी फैसला लिया.

भर्ती प्रक्रिया में हुआ बड़ा बदलाव

भर्ती प्रक्रिया को लेकर भी बड़े बदलाव हुए हैं. आपको बता दें, पहले आरपीएफ भर्ती परीक्षा का आयोजन रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) करवाता था, लेकिन अब बदलाव के तहत कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ये आयोजन करवाएगा. गुजरात में रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के 41वें स्थापना दिवस के अवसर पर रेल मंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए इसका ऐलान किया. उन्होंने कहा "एसएससी के द्वारा अब हर साल कांस्टेबल सब इंस्टेक्टर और इंस्पेक्टर की भर्ती की जाएगी. हर साल एक नए बैच को शामिल किया जाएगा, जिससे सुरक्षा बल को उचित कैडर प्रबंधन की दिशा में आगे बढ़ाने में मदद मिले."