RPF SI Final Result 2025: आरआरबी ने जारी किया आरपीएफ एसआई भर्ती परीक्षा का रिजल्ट, rrbcdg.gov.in पर करें चेक

RPF SI Final Result 2025 Declared: आरआरबी ने आरपीएफ एसआई भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है. अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं.
RPF SI Result 2025 OUT at rrbcdg.gov.in: आरआरबी ने आरपीएफ एसआई भर्ती का फाइनल रिजल्ट (RPF SI Final Result 2025 Out) जारी कर दिया गया है. ऐसे में जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे वो ऑफिशियल वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाकर अपने रिजल्ट चेक कर सकते हैं. रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया है. यानी की क्वालिफाई हुए कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की गई है. जिन उम्मीदवारों का रोल नंबर लिस्ट में होगा, उन्हें खाली पदों पर तैनात किया जायेगा.
|कैटगरी
|कटऑफ मार्क्स पुरुष
|कटऑफ मार्क्स महिला
|सामान्य (UR)
|78.78643
|76.58801
|अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)
|76.27743
|73.80667
|अनुसूचित जाति (SC)
|72.42401
|68.09148
|अनुसूचित जनजाति (ST)
|69.36729
|66.68486
|आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)
|76.39387
|73.42121
RPF SI Result 2025 कैसे ऑनलाइन चेक करें?
RPF SI Result 2025 चेक कर के लिए आपको सबसे पहले rrbcdg.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा.
होमपेज पर आपको Latest Notices में इस परीक्षा से जुड़ी लिंक शो हो जाएगी.
अब आप इसपर क्लिक करें. ऐसा करते ही आपके सामने रिजल्ट की PDF फाइल ओपन हो जाएगी.
यहां आप अपना नाम या रोल नंबर सर्च कर लें.
साथ ही लास्ट में भविष्य के लिए इसे डाउनलोड कर लें और प्रिंट आउट निकाल लें.
कब हुई थी परीक्षा?
जानकारी के लिए बता दें, आरआरबी की ओर से सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) हुई थी. परीक्षा का आयोजन 2, 3, 9, 12 और 13 दिसंबर 2024 को हुआ था. वहीं, सीबीटी एग्जाम में सफल कैंडिडेट्स के फिजिकल टेस्ट 22 जून से 2 जुलाई 2025 तक लिए गए थे. इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद अब अभ्यर्थियों की फाइनल लिस्ट जारी की गई है.
पीडीएफ डाउनलोड करने की- DIRECT LINK-