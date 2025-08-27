RPF SI Final Result 2025: आरआरबी ने जारी किया आरपीएफ एसआई भर्ती परीक्षा का रिजल्ट, rrbcdg.gov.in पर करें चेक
Advertisement
trendingNow12898294
Hindi Newsनौकरी

RPF SI Final Result 2025: आरआरबी ने जारी किया आरपीएफ एसआई भर्ती परीक्षा का रिजल्ट, rrbcdg.gov.in पर करें चेक

RPF SI Final Result 2025 Declared: आरआरबी ने आरपीएफ एसआई भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है. अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Aug 27, 2025, 11:15 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

RPF SI Final Result 2025: आरआरबी ने जारी किया आरपीएफ एसआई भर्ती परीक्षा का रिजल्ट, rrbcdg.gov.in पर करें चेक

RPF SI Result 2025 OUT at rrbcdg.gov.in:​ आरआरबी ने आरपीएफ एसआई भर्ती का फाइनल रिजल्ट (RPF SI Final Result 2025 Out) जारी कर दिया गया है. ऐसे में जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे वो ऑफिशियल वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाकर अपने रिजल्ट चेक कर सकते हैं. रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया है. यानी की क्वालिफाई हुए कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की गई है. जिन उम्मीदवारों का रोल नंबर लिस्ट में होगा, उन्हें खाली पदों पर तैनात किया जायेगा. 

IAS Couple Story: IIT बैकग्राउंड वाले पति और पुणे से पढ़ी पत्नी; 2021 में बने अफसर, फिर रचाई शादी, पढ़ें अफसर कपल की कहानी

कैटगरी कटऑफ मार्क्स पुरुष कटऑफ मार्क्स महिला
सामान्य (UR) 78.78643 76.58801
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) 76.27743 73.80667
अनुसूचित जाति (SC) 72.42401 68.09148
अनुसूचित जनजाति (ST) 69.36729 66.68486
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) 76.39387 73.42121

Ganesh Chaturthi 2025 GK Quiz: गणेश जी का कौन सा नाम 'सभी गणों के स्वामी' को दर्शाता है?

Add Zee News as a Preferred Source

RPF SI Result 2025 कैसे ऑनलाइन चेक करें?

  • RPF SI Result 2025 चेक कर के लिए आपको सबसे पहले rrbcdg.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा. 

  • होमपेज पर आपको Latest Notices में इस परीक्षा से जुड़ी लिंक शो हो जाएगी. 

  • अब आप इसपर क्लिक करें. ऐसा करते ही आपके सामने रिजल्ट की PDF फाइल ओपन हो जाएगी. 

  • यहां आप अपना नाम या रोल नंबर सर्च कर लें. 

  • साथ ही लास्ट में भविष्य के लिए इसे डाउनलोड कर लें और प्रिंट आउट निकाल लें. 

कब हुई थी परीक्षा?
जानकारी के लिए बता दें, आरआरबी की ओर से सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) हुई थी. परीक्षा का आयोजन 2, 3, 9, 12 और 13 दिसंबर 2024 को हुआ था. वहीं, सीबीटी एग्जाम में सफल कैंडिडेट्स के फिजिकल टेस्ट 22 जून से 2 जुलाई 2025 तक लिए गए थे. इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद अब अभ्यर्थियों की फाइनल लिस्ट जारी की गई है. 

पीडीएफ डाउनलोड करने की-  DIRECT LINK- 

About the Author
author img
Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्...और पढ़ें

TAGS

RPF SI Final Result 2025

Trending news

एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ को पीटने वाले आर्मी ऑफिसर पर स्पाइसजेट ने लगाया बैन
SpiceJet airline
एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ को पीटने वाले आर्मी ऑफिसर पर स्पाइसजेट ने लगाया बैन
लंदन में क्यों बनेगा 'महाराष्ट्र भवन'? डिप्टी सीएम अजित पवार ने बता दी ये बड़ी वजह
Maharashtra
लंदन में क्यों बनेगा 'महाराष्ट्र भवन'? डिप्टी सीएम अजित पवार ने बता दी ये बड़ी वजह
भयंकर बारिश-भूसखलन से घाटी में मौत का जलजला, 10 प्वाइंट्स में जानें ताजा हालात
#Jammu Kashmir
भयंकर बारिश-भूसखलन से घाटी में मौत का जलजला, 10 प्वाइंट्स में जानें ताजा हालात
विरार में कुदरत का कहर, चॉल पर गिरा अपार्टमेंट का बड़ा हिस्सा, 2 की मौत और 11 घायल
Maharashtra news
विरार में कुदरत का कहर, चॉल पर गिरा अपार्टमेंट का बड़ा हिस्सा, 2 की मौत और 11 घायल
अभी और टलेगा BJP अध्यक्ष का चुनाव? RSS चीफ के साथ बैठक कर सकते हैं PM मोदी
BJP
अभी और टलेगा BJP अध्यक्ष का चुनाव? RSS चीफ के साथ बैठक कर सकते हैं PM मोदी
RSS के शताब्दी समारोह में बाबा रामदेव-कंगना सहित कई दिग्गज, जाने किसने क्या कहा
rss
RSS के शताब्दी समारोह में बाबा रामदेव-कंगना सहित कई दिग्गज, जाने किसने क्या कहा
जम्मू-कश्मीर में मची है भयंकर तबाही, भूस्खलन से अब तक 30 की मौत; 22 ट्रेनें रद्द
Landslide
जम्मू-कश्मीर में मची है भयंकर तबाही, भूस्खलन से अब तक 30 की मौत; 22 ट्रेनें रद्द
'हिन्दू राष्ट्र का सत्ता से कोई मतलब ...', RSS के शताब्दी वर्ष पर बोले मोहन भागवत
Mohan Bhagwat
'हिन्दू राष्ट्र का सत्ता से कोई मतलब ...', RSS के शताब्दी वर्ष पर बोले मोहन भागवत
Aaj Ki Taza Khabar Live: बारिश ने जम्मू-कश्मीर मचाया कोहराम, मदद के लिए मैदान में उतारा गया C-130 विमान, जानें प्रलय की पूरी कहानी
#Breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: बारिश ने जम्मू-कश्मीर मचाया कोहराम, मदद के लिए मैदान में उतारा गया C-130 विमान, जानें प्रलय की पूरी कहानी
Ganesh Chaturthi 2025 Live Updates: इन नियमों से करें बप्पा को प्रसन्न, जानें पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और सामग्री, मिलेगी सुख-समृद्धि और सफलता
ganesh chaturthi 2025
Ganesh Chaturthi 2025 Live Updates: इन नियमों से करें बप्पा को प्रसन्न, जानें पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और सामग्री, मिलेगी सुख-समृद्धि और सफलता
;