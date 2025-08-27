RPF SI Final Result 2025: आरआरबी ने जारी किया आरपीएफ एसआई भर्ती परीक्षा का रिजल्ट, rrbcdg.gov.in पर करें चेक

RPF SI Result 2025 OUT at rrbcdg.gov.in:​ आरआरबी ने आरपीएफ एसआई भर्ती का फाइनल रिजल्ट (RPF SI Final Result 2025 Out) जारी कर दिया गया है. ऐसे में जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे वो ऑफिशियल वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाकर अपने रिजल्ट चेक कर सकते हैं. रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया है. यानी की क्वालिफाई हुए कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की गई है. जिन उम्मीदवारों का रोल नंबर लिस्ट में होगा, उन्हें खाली पदों पर तैनात किया जायेगा.

IAS Couple Story: IIT बैकग्राउंड वाले पति और पुणे से पढ़ी पत्नी; 2021 में बने अफसर, फिर रचाई शादी, पढ़ें अफसर कपल की कहानी

कैटगरी कटऑफ मार्क्स पुरुष कटऑफ मार्क्स महिला सामान्य (UR) 78.78643 76.58801 अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) 76.27743 73.80667 अनुसूचित जाति (SC) 72.42401 68.09148 अनुसूचित जनजाति (ST) 69.36729 66.68486 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) 76.39387 73.42121

Ganesh Chaturthi 2025 GK Quiz: गणेश जी का कौन सा नाम 'सभी गणों के स्वामी' को दर्शाता है?

Add Zee News as a Preferred Source

RPF SI Result 2025 कैसे ऑनलाइन चेक करें?

RPF SI Result 2025 चेक कर के लिए आपको सबसे पहले rrbcdg.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा.

होमपेज पर आपको Latest Notices में इस परीक्षा से जुड़ी लिंक शो हो जाएगी.

अब आप इसपर क्लिक करें. ऐसा करते ही आपके सामने रिजल्ट की PDF फाइल ओपन हो जाएगी.

यहां आप अपना नाम या रोल नंबर सर्च कर लें.

साथ ही लास्ट में भविष्य के लिए इसे डाउनलोड कर लें और प्रिंट आउट निकाल लें.

कब हुई थी परीक्षा?

जानकारी के लिए बता दें, आरआरबी की ओर से सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) हुई थी. परीक्षा का आयोजन 2, 3, 9, 12 और 13 दिसंबर 2024 को हुआ था. वहीं, सीबीटी एग्जाम में सफल कैंडिडेट्स के फिजिकल टेस्ट 22 जून से 2 जुलाई 2025 तक लिए गए थे. इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद अब अभ्यर्थियों की फाइनल लिस्ट जारी की गई है.

पीडीएफ डाउनलोड करने की- DIRECT LINK-