राजस्थान के SOG का बड़ा ऐलान... SI भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी बताओ, 100000 रुपये का इनाम पाओ!

RPSC SI Exam Paper Leak Reward 1 Lakh: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाने वाला है. इससे कुछ दिन पहले ही राजस्थान स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) ने 1 लाख रुपये के इनाम की घोषणा की है. आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.
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Rajasthan SI Exam Paper Leak Reward 1 Lakh: राजस्थान लोक सेवा आयोग (Rajasthan Public Service Commission) द्वारा सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर (RAC) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन 5 अप्रैल और 6 अप्रैल को किया जाएगा. हालांकि, इससे पहले राजस्थान स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) ने 1 लाख रुपये के इनाम की घोषणा की है. दरअसल, राजस्थान में उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर प्रतियोगी परीक्षा के लिए स्पेशल निगरानी के निर्देश जारी किए गए हैं. एसआई एग्जाम से संबंधित गड़बड़ी या आपराधिक गतिविधि की सही जानकारी देने वाले को एसओजी की ओर से इनाम राशि दी जाएगी. आइए जानते हैं कि कैसे और कहां सूचित करने पर 1 लाख रुपये का इनाम मिल सकेगा?
राजस्थान में SI भर्ती परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने सख्त कदम उठाया है. अगर कोई व्यक्ति इस परीक्षा में गड़बड़ी करता दिखा या किसी ने पेपर लीक या नकल करने जैसी कोई गलत गतिविधि की तो उसकी खैर नहीं होगी. उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. जबकि, ऐसी गड़बड़ी की जानकारी देने वाले को एसओजी की ओर से इनाम राशि दी जाएगी. गड़बड़ी या आपराधिक गतिविधि की जो व्यक्ति सही जानकारी देगा उसे 1 लाख तक का इनाम दिया जाएगा.
एडीजी विशाल बंसल ने इस इनाम के बारे में बताते हुए कहा कि परीक्षा से संबंधित किसी भी गड़बड़ी या आपराधिक एक्टिविट की सटीक सूचना WhatsApp हेल्पलाइन नंबर- '9530429258' पर दे सकते हैं. जानकारी सही होने पर 1 लाख रुपये तक का इनाम दिया जाएगा. परीक्षा में धांधली रोकने, पेपर लीक जैसी घटनाओं पर काबू पाने से लेकर ईमानदार उम्मीदवारों को न्याय दिलाने आदि के लिए इस तरह का सख्त कदम उठाया जा रहा है. SOG ने चेतावनी भी दी है कि जो गड़बड़ी करता मिला उस पर कड़ी कार्रवाई होगी. यहां तक की दोषियों को कानूनी सजा भी दी जा सकती है.
राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा उप-निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन 5 और 6 अप्रैल 2026 को किया जाएगा. राजस्थान के कुल 41 शहरों में अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर एसआई भर्ती एग्जाम का आयोजन किया जाएगा. कुल 1174 एग्जाम सेंटरों पर एसआई एग्जाम आयोजित किए जाएंगे. इस परीक्षा के लिए सुरक्षा की खास व्यवस्था की जाएगी जिसमें 7 लाख 70 हजार से ज्यादा उम्मीदवार शामिल होंगे.
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