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Hindi Newsनौकरीसारी मेहनत बेकार... राजस्थान SI भर्ती 2021 पूरी तरह रद्द; सितंबर में फिर होगी परीक्षा

सारी मेहनत बेकार... राजस्थान SI भर्ती 2021 पूरी तरह रद्द; सितंबर में फिर होगी परीक्षा

RPSC SI Exam Cancelled: आरपीएससी ने पेपर लीक विवाद के कारण सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 को रद्द कर दिया है और अब यह परीक्षा सितंबर 2026 में दोबारा आयोजित की जाएगी. इस री-एग्जाम में केवल वही 3.83 लाख अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे जिन्होंने 2021 की परीक्षा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: May 08, 2026, 08:38 PM IST
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सारी मेहनत बेकार... राजस्थान SI भर्ती 2021 पूरी तरह रद्द; सितंबर में फिर होगी परीक्षा

RPSC SI Exam Cancelled: राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर बड़ा फैसला लिया है. लंबे समय से चल रहे पेपर लीक और गड़बड़ी के विवाद के बाद इस परीक्षा को अब पूरी तरह रद्द कर दिया गया है. ये वही भर्ती थी जिस पर डमी कैंडिडेट और पेपर लीक जैसे गंभीर आरोप लगते रहे थे. मामला कई सालों से चर्चा में था और हजारों अभ्यर्थी लगातार निष्पक्ष परीक्षा की मांग कर रहे थे. अब आयोग ने सरकार की सिफारिश के बाद इसे रद्द कर नई परीक्षा कराने का निर्णय लिया है.

अब ये परीक्षा दोबारा सितंबर 2026 में कराई जाएगी. लेकिन ये पूरी तरह नई भर्ती नहीं होगी. इसमें सिर्फ वही उम्मीदवार शामिल हो सकेंगे जिन्होंने साल 2021 वाली परीक्षा दी थी. आयोग ने साफ किया है कि लगभग 3,83,097 अभ्यर्थियों को री-एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा. यानी जो पहले परीक्षा में शामिल हुए थे, वही इस बार फिर से परीक्षा दे सकेंगे. जो उम्मीदवार उस समय अनुपस्थित रहे थे या जिन्होंने सिर्फ एक पेपर दिया था, उन्हें इस बार मौका नहीं मिलेगा.

ओपन होगी फॉर्म करेक्शन विंडो...

आयोग ने उम्मीदवारों के लिए एक और राहत की घोषणा की है. 16 मई 2026 से फॉर्म करेक्शन विंडो खोली जाएगी. इसके जरिए अभ्यर्थी अपनी आवेदन जानकारी में सुधार कर सकेंगे. यह सुविधा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. इस दौरान उम्मीदवार अपने व्यक्तिगत विवरण, पता और दस्तावेजों से जुड़ी गलतियों को ठीक कर सकते हैं. आयोग ने कहा है कि सभी उम्मीदवार समय रहते अपने फॉर्म की जांच जरूर कर लें ताकि आगे किसी भी तरह की परेशानी न हो.

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शुरू से ही विवादों में थी ये भर्ती...

ये भर्ती शुरू से ही विवादों में रही थी. परीक्षा में पेपर लीक होने के आरोप सामने आए थे. साथ ही कुछ जगहों पर डमी कैंडिडेट बैठाने के मामले भी उजागर हुए थे. जांच के दौरान कई गिरफ्तारियां भी हुई थीं. पूरे राज्य में इस भर्ती को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए थे. अभ्यर्थियों ने लगातार मांग की थी कि परीक्षा को रद्द कर दोबारा निष्पक्ष तरीके से कराया जाए. अब जाकर आयोग ने यह बड़ा फैसला लिया है.

इस फैसले के बाद हजारों उम्मीदवारों को राहत मिली है. कई अभ्यर्थियों का कहना है कि अब उन्हें दोबारा मौका मिलेगा और वे पूरी मेहनत से परीक्षा की तैयारी कर सकेंगे. सितंबर 2026 की नई परीक्षा को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं. यह फैसला भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की दिशा में अहम माना जा रहा है. अब सभी की नजर नई परीक्षा और चयन प्रक्रिया पर टिकी हुई है.

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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