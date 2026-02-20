रेलवे का मेगा अलर्ट! 11,127 ALP पदों को हरी झंडी, 2026 में आएंगी भर-भर के नौकरियां?

रेलवे में टेक्निकल नौकरी पाने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छा मौका आने वाला है. Railway Recruitment Board ने 2026-27 के लिए ALP के हजारों पदों को मंजूरी दे दी है. यह भर्ती देश के अलग-अलग रेलवे जोन में की जाएगी.

कितने पद और कब मिली मंजूरी

इस भर्ती में कुल 11,127 असिस्टेंट लोको पायलट के पद शामिल हैं. इन पदों को 19 फरवरी 2026 को नई दिल्ली से मंजूरी दी गई है. यह आदेश रेलवे बोर्ड की ओर से जारी किया गया है. जिसमें सभी जोनल रेलवे और चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स को जानकारी दी गई है.

भर्ती की मुख्य जानकारी

इस भर्ती में पद का नाम असिस्टेंट लोको पायलट है. यह भर्ती 2026 में केंद्रीय रोजगार सूचना (CEN) के जरिए निकाली जाएगी. इसमें सैलरी 7वें वेतन आयोग के लेवल-2 के अनुसार मिलने वाली है. पूरी प्रक्रिया Ministry of Railways के तहत आने वाले RRB के जरिए पूरी की जाने वाली है.

किस जोन में कितनी सीटें

इस भर्ती में देश के 17 रेलवे जोन में पद बांटे गए हैं. सेंट्रल रेलवे में 1400 पद, ईस्ट सेंट्रल रेलवे में 700 और ईस्ट कोस्ट रेलवे में 1625 पद रखे गए हैं. ईस्टर्न रेलवे में 608 पद हैं. नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में 457 और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में 105 पद दिए गए हैं.







RRB ALP Vacancy 2026-27: Railway-Wise Break-Up

S. No. Zonal Railway Vacancies Approved for Notification 1 Central Railway 1400 2 East Central Railway 700 3 East Coast Railway 1625 4 Eastern Railway 608 5 North Central Railway 457 6 North Eastern Railway 105 7 Northeast Frontier Railway 1276 8 Northern Railway 740 9 North Western Railway 600 10 South Central Railway 674 11 South East Central Railway 200 12 South Eastern Railway 1531 13 Southern Railway 250 14 South Western Railway 200 15 West Central Railway 541 16 Western Railway 214 17 Chittaranjan Locomotive Works (CLW) 06 Total 11,127

साथ ही नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे में 1276, नॉर्दर्न रेलवे में 740 और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में 600 पद हैं. साउथ सेंट्रल रेलवे में 674, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में 200 और साउथ ईस्टर्न रेलवे में 1531 पद शामिल हैं. इसके अलावा साउदर्न रेलवे में 250, साउथ वेस्टर्न रेलवे में 200, वेस्ट सेंट्रल रेलवे में 541 और वेस्टर्न रेलवे में 214 पद रखे गए हैं. चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में 6 पद हैं. कुल मिलाकर 11,127 पदों की भर्ती होगी.

कैसे होगा सिलेक्शन

इस भर्ती में उम्मीदवारों को कई चरणों से गुजरना होगा. सबसे पहले CBT 1 टेस्ट होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे. इसके बाद CBT 2 होगा जिसमें टेक्निकल ज्ञान और समझ को परखा जाएगा. इसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट (CBAT) देना जरूरी होगा. जो ALP पद के लिए अनिवार्य है. फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा और अंत में मेडिकल टेस्ट होगा. जो उम्मीदवार सभी चरण पास करेंगे और मेडिकल में फिट पाए जाएंगे उन्हें नौकरी दी जाएगी.

बता दें, इस मंजूरी का मतलब है कि अब 2026 में बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन जरूर आएगा. सभी जोन के लिए एक ही नोटिफिकेशन जारी होगा, लेकिन आवेदन करते समय उम्मीदवार अपने पसंद का रेलवे जोन चुन सकेंगे. अभी जो जानकारी सामने आई है, वह सिर्फ पदों की मंजूरी है. पूरी भर्ती का नोटिफिकेशन यानी CEN अभी आना बाकी है. इस नोटिफिकेशन में उम्र सीमा, योग्यता, सिलेबस, परीक्षा पैटर्न और आवेदन की तारीख जैसी पूरी जानकारी दी जाएगी.

