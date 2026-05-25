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RRB ALP Recruitment 2026: भारतीय रेलवे में बंपर भर्तियां... 11000 से ज्यादा पद खाली, 14 जून तक आवेदन का मौका

RRB ALP Recruitment 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने असिस्टेंट लोको पायलट पद के लिए 11000 से ज्यादा भर्तियां जारी कर दी हैं. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 14 जून तक आवेदन कर सकते हैं, आइए भारतीय रेलवे में एएलपी भर्ती के बारे में विस्तार से जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 25, 2026, 01:19 PM IST
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Indian Railway rrb alp recruitment 2026
Indian Railway rrb alp recruitment 2026

RRB ALP Recruitment 2026 Apply Last Date: भारत सरकार के रेल मंत्रालय के अधीन आने वाला रेलवे भर्ती बोर्ड (Railway Recruitment Board) एक प्रमुख संगठन है. आरआरबी की ओर से भारतीय रेलवे (Indian Railways) में अलग-अलग तकनीकी, गैर-तकनीकी समेक पैरा-मेडिकल और सुरक्षा कैटेगरी पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाता है और इसके लिए भर्तियां भी निकाली जाती है. भारतीय रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती के लिए आवेदन शुरू किया जा चुका है. 15 मई से योग्य उम्मीदवार इस भर्ती के तहत आवेदन कर रहे हैं और 14 जून 2026 तक रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा निकाली गई एएलपी भर्ती 2026 के लिए आवेदन कर सकते हैं.

कुल कितने पदों पर निकली भर्ती?

रेलवे भर्ती बोर्ड ने असिस्टेंट लोको पायलट के कुल 11127 पदों पर भर्तियां निकाली है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 14 जून 2026 तक आवेदम कर सकते हैं और फीस जमा करने की लास्ट डेट 16 जून 2026 है. फॉर्म में किसी तरह की गलती में सुधार करने के लिए 17 से 26 जून 2026 तक मौका दिया जाएगा. फिलहाल, रेलवे ने असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती परीक्षा की तारीख का ऐलान नहीं किया है. हालांकि, एग्जाम की तारीख से 4 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो आरआरबी एएलपी से जुड़ी अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.

कौन कर सकता है आवेदन?

रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती 2026 के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास के साथ आईटीआई वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. ऐसे उम्मीदवार जिनके पास 10वीं के साथ इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री है, वो भी आवेदन कर सकते हैं.

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न्यूनतम आयु 18 साल या उससे कम और अधिकतम आयु 30 साल है. नियम के अनुसार कुछ वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट मिल सकती है. ओबीसी को 3, एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी.

कितनी है आवेदन फीस?

  • जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस- 500 रुपये
  • एसटी/ एससी/ दिव्यांग वर्ग- 250 रुपये
  • सीबीटी 1 के बाद जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 400 रुपये वापस दे दिए जाएंगे.
  • सीबीटी 1 के बाद एसटी/ एससी/ दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों को पूरे 250 रुपये वापस लौटा दिए जाएंगे.

कैसे करें आवेदन?

  1. सबसे पहले रेलवे भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट www.rrbapply.gov.in पर जाएं.

  2. पहली बार विजिट कर रहे हैं तो पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अपना लें, वरना लॉगिन डिटेल्स दर्ज करें.

  3. लॉगिन करने के बाद स्क्रीन पर आवेदन पत्र ओपन होगा, सभी डिटेल्स दर्ज करें.

  4. मांगे जा रहे दस्तावेजों को सब्मिट करें और आवेदन फीस जमा करें.

  5. लास्ट में फॉर्म सब्मिट करें और फिर कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकाल लें.

चयन प्रक्रिया क्या है?

चयन प्रक्रिया की बात करें तो उम्मीदवार को पहले CBT-1 परीक्षा में भाग लेना होगा और उसके बाद CBT-2 में भाग लेना होगा. दोनों परीक्षा में पास होने वाला उम्मीदवार अगले चरण यानी दस्तावेज वेरिफिकेशन के लिए योग्य माना जाएगा. इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट में जिन उम्मीदवारों का नाम आएगा, उन्हें इस पद भर्ती तहत रखा जाएगा. चयनित उम्मीदवारों को शुरुआत में लेवल 2 के अनुसार हर महीने 19900 रुपये सैलरी दी जाएगी.

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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