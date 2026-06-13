RRB Assistant Loco Pilot Recruitment 2026: भारतीय रेलवे में क्या आप भी नौकरी की तलाश कर रहे हैं? अगर हां, तो बस कुछ घंटों का और समय बचा है क्योंकि रेलवे में निकली हजारों की संख्या में भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 14 जून 2026 है. रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) की ओर से असिस्टेंट लोको पायलट पदों पर भर्ती निकाली गई है जिसके लिए 15 मई 2026 से ही आवेदन किए जा रहे हैं. हालांकि, अब आखिरी तारीख नजदीक है जिस भी उम्मीदवार ने अभी तक आवेदन नहीं किया है वो इस पद भर्ती के लिए फटाफट ऑनलाइन आवेदन पत्र भर दें.
रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने असिस्टेंट लोको पायलट पदों पर 11,127 पदों पर वैकेंसी निकाली है. आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को फीस जमा करनी होगी. आवेदन फीस जमा करने के बाद पत्र को सबमिट करना होगा. इस पद के लिए आवेदन करने वालों को 5 चरण प्रक्रिया को अपनाना होगा जिसके बाद उनका सिलेक्शन हो सकता है.
RRB Assistant Loco Pilot: चरण प्रक्रिया क्या है?
पहला चरण- कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT-1)
दूसरा चरण- कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT-2)
तीसरा चरण- कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूट टेस्ट (CBAT)
चौथा चरण- डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV)
पांचवां चरण- मेडिकल एग्जामिनेशन (ME)
SC, ST, EX-सर्विसमैन, महिला, ईबीसी, ट्रांसजेंडर के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपये है. जबकि, अन्य सभी वर्गों के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये प्रति आवेदन है.
किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं/एसएसएलसी पास होने के अलावा NCVT/SCVT से मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड में आईटीआई किया होना चाहिए. इसके अलावा अप्रेंटिसशिप कोर्स पूरा किया हो. इसके अलावा जिन उम्मीदवारों ने मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 3 साल की डिग्री या डिप्लोमा हासिल किया हो वो आवेदन कर सकते हैं.
1 जुलाई 2026 तक उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 30 साल होनी चाहिए.
आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी.
OBC (नॉन-क्रीमी लेयर) वर्ग के उम्मीदवारों को 3 साल की आयु सीमा में छूट मिलेगी.
SC/ST वर्ग के उम्मीदवारों को 5 साल की छूट दी जाएगी.
रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट (ALP) के पद पर चयनित उम्मीदवारों को 7वें वेतन आयोग के लेवल-2 के तहत शुरुआती बेसिक सैलरी 19,900 रुपये प्रति माह मिलेगी. इसके अलावा कर्मचारियों को एचआरए, महंगाई भत्ता (DA), ट्रांसपोर्ट अलाउंस, नाइट ड्यूटी अलाउंस और रनिंग अलाउंस जैसी कई सुविधाओं का लाभ भी दिया जाएगा. इन भत्तों को जोड़ने के बाद मंथली सैलरी और अधिक आकर्षक हो जाता है. वहीं, समय-समय पर पदोन्नति होने के साथ सैलरी में भी बढ़ोतरी होती रहती है. अधिक जानकारी के लिए रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.