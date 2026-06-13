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Railway ALP Vacancy: भारतीय रेलवे में 11127 पदों पर भर्ती, 14 जून है आवेदन की लास्ट डेट; जानें सैलरी से लेकर सब कुछ

RRB Assistant Loco Pilot Recruitment 2026: भारतीय रेलवे में नौकरी पाने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के पास असिस्टेंट लोको पायलट पदों पर निकली भर्ती के लिए आवेदन करने का मौका है जिसके लिए आखिरी तारीख 14 जून 2026 है. आइए आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती से संबंधित डिटेल्स जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jun 13, 2026, 09:16 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 09:16 AM IST
Railway ALP Vacancy: भारतीय रेलवे में 11127 पदों पर भर्ती, 14 जून है आवेदन की लास्ट डेट; जानें सैलरी से लेकर सब कुछ
Image Credit: Railway Assistant Loco Pilot Vacancy

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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