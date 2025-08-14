Railway Recruitment 2025: सेंट्रल रेलवे में अप्रेंटिस के 2418 पदों पर निकली भर्ती, जल्दी करें आवेदन, इस दिन है लास्ट डेट

Central Railway Recruitment 2025: भारतीय रेलवे में सरकारी नौकरी करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने सेंट्रल रेलवे मुंबई में अप्रेंटिस के 2418 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rrccr.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया 12 अगस्त, 2025 से शुरू हो गई है और जारी पद के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि 11 सितंबर, 2025 तय की गई है. ऐसे में जो उम्मीदवार अप्लाई करने की सोच रहे हैं, वो लास्ट डेट से पहले आवेदन कर दें.

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

रेलवे में एक साल की अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्य प्राप्त बोर्ड से कम से कम 10वीं की डिग्री का होना अनिवार्य है. जिसमें उनका न्यूनतम मार्क्स 50 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए. ध्यान दें, जारी पद के लिए इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर आवेदन नहीं कर सकते हैं. वहीं, योग्यता और अन्य जानाकरी के लिए कैंडिडेट जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 15 साल और अधिकतम आयु 24 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी. कैंडिडेट्स के आयु की गणना 12 अगस्त, 2025 के आधार पर की जाएगी.

आवेदन शुल्क

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जो 100 रुपये प्रति कैंडिडेट तय किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग SC, ST, PWD और महिला आवेदकों को आवेदन शुल्क में छूट दी गई है.

चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन मेरिट बेसिस और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा. इसके लिए कैंडिडेट्स को लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी.

इन डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी

10वीं मार्कशीट

बर्थ सर्टिफिकेट

जाति प्रमाण पत्र

PwBD सर्टिफिकेट

आरक्षित वर्ग SC/ST/OBC सर्टिफिकेट

NCVT /SCVT सर्टिफिकेट, आदि.

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप को फॉलो करना होगा.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rccr.com पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट को सही साइड में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

इसके बाद फॉर्म को चेक करने के बाद उसे सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

