RRB Group D Admit Card OUT: रेलवे में 32,438 पदों पर भर्ती परीक्षा का हॉल टिकट जारी, ये है डाउनलोड करने का आसान तरीका

RRB Group D Admit Card OUT: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ओर से 32,438 पदों पर सीबीटी परीक्षा 3 अगस्त से 25 अगस्त के बीच आयोजित की जाएगी. देशभर में ये लेवल-1 एग्जाम अलग-अलग शिफ्टों और तारीखों में होगा. बोर्ड के नियमानुसार, परीक्षा की तिथि से ठीक चार दिन पहले एडमिट कार्ड जारी किए जाते हैं. ऐसे में 3 अगस्त को पहले चरण का एग्जाम देने वाले उम्मीदवारों के लिए आरआरबी ग्रुप डी एडमिट कार्ड 2026 आज यानी 31 जुलाई 2026 को जारी हो गया है. आसान तरीके को अपनाकर उम्मीदवार आरआरबी ग्रुप डी की लेवल-1 सीबीटी परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.