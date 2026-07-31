RRB Group D Admit Card OUT: रेलवे में 32,438 पदों पर भर्ती परीक्षा का हॉल टिकट जारी, ये है डाउनलोड करने का आसान तरीका

RRB Group D Admit Card OUT: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ओर से 32,438 पदों पर सीबीटी परीक्षा 3 अगस्त से 25 अगस्त के बीच आयोजित की जाएगी. देशभर में ये लेवल-1 एग्जाम अलग-अलग शिफ्टों और तारीखों में होगा. बोर्ड के नियमानुसार, परीक्षा की तिथि से ठीक चार दिन पहले एडमिट कार्ड जारी किए जाते हैं. ऐसे में 3 अगस्त को पहले चरण का एग्जाम देने वाले उम्मीदवारों के लिए आरआरबी ग्रुप डी एडमिट कार्ड 2026 आज यानी 31 जुलाई 2026 को जारी हो गया है. आसान तरीके को अपनाकर उम्मीदवार आरआरबी ग्रुप डी की लेवल-1 सीबीटी परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.
आरआरबी ग्रुप डी की लेवल-1 सीबीटी परीक्षा का एडमिट कार्ड ऑनलाइन तरीका अपनाकर डाउनलोड कर सकते हैं. रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in या संबंधित RRB रीजनल वेबसाइट पर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए हॉल टिकट जारी हो गया है.
आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट rrbcdg.gov.in या संबंधित RRB रीजनल वेबसाइट पर जाकर 'RRB Group D Admit Card 2026' डाउनलोड करने का लिंक शो होगा. उस लिंक पर क्लिक करने के बाद उम्मीदवार को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि या पासवर्ड दर्ज करना होगा. इन डिटेल्स से लॉगिन करने के बाद स्क्रीन पर हॉल टिकट जारी हो गया है. एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकालकर अपने पास सुरक्षित कर लें जिसकी जरूरत परीक्षा के दिन सेंटर में प्रवेश के लिए चाहिए होगी.
आरआरबी ग्रुप डी एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट
ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ (आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट आदि)
पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो
मोबाइल फोन
स्मार्टवॉच
कैलकुलेटर
ब्लूटूथ डिवाइस
पेजर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट
बेल्ट
बड़े बटन वाले कपड़े
गहने या ठोस धातु की चीजें
वॉलेट
पर्स
कोई भी स्टेशनरी
रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से आयोजित की जाने वाली लेवल-1 सीबीटी मोड परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड है लेकिन उम्मीदवारों को पेन-पेपर की जरूरत पड़ती है तो उसे साथ में ले जाने की जरूरत नहीं है. दरअसल, परीक्षा केंद्र में पेन और कागज दोनों दिया जाता है.
परीक्षा की शुरुआत:- 03 अगस्त 2026
परीक्षा का समापन:- 25 अगस्त 2026
देशभर के विभिन्न सेंटर्स पर 3 अगस्त से 25 अगस्त 2026 के बीच अलग-अलग तिथियों में आरआरबी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी. एग्जाम की तारीख से चार दिन पहले एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा. 3 अगस्त की परीक्षा के लिए आरआरबी ग्रप डी सीबीटी एग्जाम का हॉल टिकट जारी हो चुका है.
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो किसी भी तरह की अपडेट के लिए आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें. परीक्षा के दिन एग्जाम सेंटर पर रिपोर्टिंग टाइम से करीब 45 से 60 मिनट पहले पहुंचने की कोशिश करें जिससे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और अन्य चेकिंग प्रक्रिया के समय कोई परेशानी न हो और समय की बर्बादी होने से बच सकें.