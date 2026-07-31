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RRB Group D Admit Card OUT: रेलवे में 32,438 पदों पर भर्ती परीक्षा का हॉल टिकट जारी, ये है डाउनलोड करने का आसान तरीका

RRB Group D Admit Card OUT: 3 अगस्त से होने वाली रेलवे भर्ती बोर्ड ग्रुप डी लेवल-1 सीबीटी परीक्षा के लिए 31 जुलाई 2026 को एडमिट कार्ड जारी हो गया है. आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट rrbcdg.gov.in के जरिए उम्मीदवार हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jul 31, 2026, 01:43 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 01:49 PM IST
RRB Group D Admit Card OUT: रेलवे में 32,438 पदों पर भर्ती परीक्षा का हॉल टिकट जारी, ये है डाउनलोड करने का आसान तरीका
Image Credit: RRB Group D Admit Card OUT

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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