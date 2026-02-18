RRB Group D 2026 आंसर की आउट, इतने तारीख तक ऑब्जेक्शन विंडो ओपन, 32,438 पदों की रेस में आखिरी मौका

रेलवे भर्ती बोर्ड यानी RRB ने ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2026 की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है. जिन उम्मीदवारों ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा दी थी, वे अब अपने-अपने क्षेत्रीय आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आंसर की देख सकते हैं.

कब तक दर्ज कर सकते हैं आपत्ति?

Answer Key के साथ ही आपत्ति दर्ज करने की सुविधा भी शुरू कर दी गई है. उम्मीदवार 23 फरवरी 2026 को शाम 5 बजे तक किसी भी सवाल पर आपत्ति उठा सकते हैं. हर सवाल पर आपत्ति दर्ज करने के लिए 50 रुपये शुल्क देना होगा. इसके साथ बैंक सर्विस चार्ज भी लगेगा.

बता दें, अगर आपकी आपत्ति सही पाई जाती है तो दी गई फीस बैंक चार्ज काटकर वापस कर दी जाएगी. यह रकम उसी खाते में लौटाई जाएगी, जिससे ऑनलाइन भुगतान किया गया था.

कैसे करें फीस का भुगतान?

आपत्ति की फीस ऑनलाइन देनी होगी. इसके लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड (मास्टर कार्ड, वीजा, रुपे), यूपीआई, यूपीआई क्यूआर कोड, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और वॉलेट जैसे विकल्प उपलब्ध हैं.

Answer Key कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार सबसे पहले अपने क्षेत्रीय RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. वहां होम पेज पर दिए गए RRB Group D Answer Key 2026 के लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद लॉगिन डिटेल भरें और सबमिट करें. आपकी आंसर की स्क्रीन पर दिख जाएगी. उसे ध्यान से जांच लें और आगे के लिए उसका प्रिंट निकाल सकते हैं.

कब हुई थी परीक्षा?

Group D की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 27 नवंबर 2025 से 10 फरवरी 2026 के बीच आयोजित की गई थी. इस परीक्षा में कुल 100 सवाल पूछे गए थे. इनमें 25 सवाल सामान्य विज्ञान और गणित से, 30 सवाल जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से, और 20 सवाल सामान्य ज्ञान और करेंट अफेयर्स से थे.

कितनी पद भरे जाएंगे?

इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 32,438 पद भरे जाने वाले हैं. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आगे की जानकारी और अपडेट के लिए अपने क्षेत्रीय आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें. जिससे उन्हे रियल टाइम जानकारियां मिलती रहे.

