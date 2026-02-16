RRB Group D Answer Key 2026: रेलवे ग्रुप डी आंसर की कहां होगी जारी, कैसे कर सकेंगे चेक?

RRB Group D Answer Key 2026 Released Soon: आरआरबी ग्रुप डी आंसर की 2026 को जल्द ही रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जा सकता है, आइए जानते हैं कि कैसे और कहां से रेलवे ग्रुप डी भर्ती (CBT) उत्तर कुंजी को चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.
Trending Photos
RRB Group D Answer Key 2026 Released Soon: रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से आरआरबी ग्रुप डी आंसर की 2026 को जल्द जारी किया जा सकता है. जल्द ऑब्जेक्शन आंसर की का लिंक सभी उम्मीदवारों को मिल जाएगा. 27 नवंबर 2025 से 10 फरवरी 2026 तक आयोजित की गई इस कंप्यूटर आधारित परीक्षा की अंतिम आंसर की को जल्द ही जारी किया जा सकता है. उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आरआरबी ग्रुप डी आंसर की 2026 को चेक कर सकते हैं. डाउनलोड के लिए डायरेक्ट लिंक भी जल्द ही जारी किया जा सकता है. आइए जानते हैं कि कैसे आरआरबी ग्रुप डी आंसर की को डाउनलोड कर सकते हैं?
आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा का आयोजन 27 नवंबर 2025 से 10 फरवरी 2026 तक किया गया था. इस परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स को 100 सवालों के प्रश्नों को हल करना पड़ा था. इस कंप्यूटर आधारित परीक्षा में सामान्य विज्ञान, सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क, सामान्य जागरूकता, गणित और समसामयिक विषयों से जुड़े प्रश्नों के साथ थी. परीक्षा में पास होने के बाद उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए योग्य माना जाएगा. रिजल्ट से पहले आंसर की जारी की जाएगी.
आरआरबी ग्रुप D 2026 परीक्षा में पास होने के लिए अलग-अलग पासिंग मार्क्स तय हैं. कैटेगरी के हिसाब से विभिन्न परसेंटज लाने वाले उम्मीदवार पास हो जाएंगे. शॉर्टलिस्टिंग के लिए UR के लिए 40%, EWS के लिए 40%, OBC (नॉन क्रीमी लेयर) के लिए 30%, SC के लिए 30% और ST के लिए 30% कम से कम इतने प्रतिशत तक स्कोर करना जरूरी है.
ये भी पढ़ेः- जेईई मेन सेशन 1 रिजल्ट स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का ये है आसान तरीका