RRB Group D Exam 2025: क्या 17 नवंबर को नहीं होगी इस रेलवे नौकरी की परीक्षा? जानें नई एग्जाम डेट के संकेत

RRB Group D Exam 2025: आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा को 17 नवंबर 2025 को आयोजित किया जाने वाला था लेकिन अब कोर्ट के फैसले के बाद से तारीख के बदलने की संभावना जताई जा रही है, आइए नई परीक्षा डेट क्या हो सकती है? जान लेते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Nov 13, 2025, 08:03 AM IST
RRB Group D Exam 2025: क्या 17 नवंबर को नहीं होगी इस रेलवे नौकरी की परीक्षा? जानें नई एग्जाम डेट के संकेत

RRB Group D Exam 2025: भारतीय रेलवे में सरकारी नौकरी भर्ती के लिए परीक्षा को आयोजित किया जाएगा. इसे लेकर अभी तक की तारीख 17 नवंबर 2025 है. कुल 32438 भर्ती के लिए रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा होनी है. अभी तक एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है और इसे लेकर एक बड़ा अपडेट भी सामने आया है. आरआरबी ग्रुप डी भर्ती से संबंधित केस को लेकर कोर्ट ने फैसला सुना दिया है जो कि रेलवे के पक्ष में रहा है. केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) ने याचिका को खारिज कर दिया है. ऐसे में 10वीं पास उम्मीदवार भी रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकते हैं. फैसला आने के बाद हर कोई जानना चाहता है कि 17 नवंबर 2025 को अब आरआरबी रेलवे ग्रुप डी परीक्षा होगी या नहीं?

17 नवंबर को आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा होगी या नहीं?

रेलवे के ग्रुप डी परीक्षा में 10वीं पास उम्मीदवार भी शामिल हो सकेंगे. ऐसे में सवाल है कि अब ये परीक्षा 17 नवंबर को होगी या नहीं? आमतौर पर परीक्षा से 5 से 6 दिनों पहले एडमिट कार्ड को जारी किया जाता है जिसमें एग्जाम सेंटर से लेकर उससे संबंधित नियम शामिल होते हैं. हालांकि, 13 नवंबर तक आरआरबी ने एडमिट कार्ड जारी नहीं किया है. इससे नई परीक्षा डेट के संकेत मिल रहे हैं. उम्मीद है कि परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी जा सकती है और नए शेड्यूल को जारी किया जा सकता है.

17 नवंबर नहीं तो कब होगी आरआरबी परीक्षा?

सिटी स्लिप की जानकारी अभी तक उम्मीदवारों को नहीं दी गई है. ऐसे में परीक्षा की नई तारीख जारी हो सकती है. हालांकि, नए शेड्यूल में एग्जाम डेट नवंबर नहीं बल्कि दिसंबर 2025 की हो सकती है. फिलहाल, रेलवे की ओर से ग्रुप डी परीक्षा की तारीख को लेकर कोई नया अपडेट जारी नहीं किया है.

ये भी पढ़ें- RRB Group D Exam: 17 नवंबर को नौकरी भर्ती परीक्षा, ये हैं टॉप 10 भारतीय रेलवे से जुड़े सामान्य ज्ञान सवाल

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

RRB Group D Exam 2025

