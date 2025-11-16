Advertisement
RRB Group D Admit Card 2025: जल्द जारी होगा आरआरबी ग्रुप-D एडमिट कार्ड, इस डायरेक्ट लिंक से ऐसे करें डाउनलोड

RRB Group D Exam Admit Card 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ओर से अब किसी भी वक्त ग्रुप-D  2025  परीक्षा के एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जारी किए जा सकते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Nov 16, 2025, 08:49 AM IST
RRB Group D Exam Admit Card 2025 Releasing Soon: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ग्रुप-D 2025 भर्ती परीक्षा के लिए जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया है और एडमिट कार्ड जारी होने का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण खबर सामने आई है.आरआरबी द्वारा अब किसी भी वक्त अपने आधिकारिक वेबसाइट पर एडमिट कार्ड जारी किए जा सकते हैं. एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाकर हॉल टिकट चेक और प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर सकेंगे. जिसमें उनके रोल नंबर, परीक्षा केंद्र, एग्जाम टाइमिंग, आदि महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध होंगी. हालांकि, उम्मीदवारों को सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए पहले अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड दर्ज करना होगा. 

इस दिन होगी परीक्षा
आरआरबी ग्रुप-D परीक्षा का आयोजन 17 नवंबर से 31 दिसंबर, 2025 तक किया जाना था, लेकिन अभी परीक्षा के डेट को स्थगित कर दिया गया है. परीक्षा के आयोजन से जुड़ा अपडेट बोर्ड द्वारा जल्द ही जारी किया जाएगा. वहीं, एग्जाम डेट से 5 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी होने की संभावना है. जानकारी के लिए बता दें, इस परीक्षा के जरिए रेलवे द्वारा रिक्त 32,438 पदों पर भर्ती की जाएगी.

RRB ग्रुप-D एग्जाम 2025 पैटर्न
आरआरबी ग्रुप-D परीक्षा का आयोजन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ( CBT) मोड में किया जाएगा, जिसमें 100 मल्टीपल च्वाइस सवाल (MCQ) पूछे जाएंगे. परीक्षा की अवधि 1 घंटे 30 मिनट होगी. एग्जाम में प्रत्येक सही उत्तर देने के लिए 1 अंक दिए जाएंगे. वहीं, प्रत्येक गलत उत्तर देने पर 1/3 अंक की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी. परीक्षा में मैथ्स से 30 सवाल, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 30 सवाल, जनरल साइंस से 25 सवाल और जनरल अवेयरनेस से 15 सवाल पूछे जाएंगे.

ये भी पढ़ें: AIIMS CRE Recruitment 2025: एम्स में ग्रुप-B और C के 1383 पदों पर बंपर भर्ती, 10वीं पास से मास्टर्स वालों के लिए सुनहरा मौका

ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड
RRB ग्रुप-D एग्जाम 2025 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

  • इसके बाद लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें. 

  • फिर एडमिट कार्ड PDF फॉर्म में आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा. 

  • एडमिट कार्ड को चेक करने के बाज डाउनलोड कर लें. 

  • एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें. 

जानकारी के लिए बता दें, आरआरबी ग्रुप-D भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन कई चरणों में किया जाएगा, जिसमें- कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा (Physical Efficiency Test), डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल जांच और लास्ट में शॉर्टलिस्टिंग शामिल हैं. 

ये भी पढ़ें: NIT Recruitment 2025: नेशनल इंस्टीट्वीट ऑफ टेक्नोलॉजी में नॉन-टीचिंग पदों पर बंपर भर्ती, 56 साल तक की उम्र वालों के पास सुनहरा मौका

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

