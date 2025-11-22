RRB Group D Exam: 27 नवंबर को रेलवे भर्ती परीक्षा, पास होने के लिए ये 3 टिप्स हैं काम के!

RRB Group D Exam: रेलवे ग्रुप D की नौकरी के लिए क्या आप ने भी आवेदन किया है और भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं? अगर हां, तो परीक्षा को लेकर तैयारी कैसी है? आज हम रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा में पास होने के कुछ टिप्स बताने जा रहे हैं, आइए जानते हैं.
Trending Photos
Indian Railways jobs RRB Group D Exam: रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से रेलवे ग्रुप D परीक्षा को आयोजित किया जाएगा जो 27 नवंबर 2025 से 16 जनवरी 2026 तक जारी रहेगी. रेलवे भर्ती बोर्ड के CEN 08/2024 के तहत इस परीक्षा को आयोजित किया जाएगा. रेलवे ग्रुप D के लिए मॉक टेस्ट लिंक एक्टिव कर दिया गया है जिससे उम्मीदवारों के पास होने की संभावना ज्यादा बढ़ सकती है. इस मॉक टेस्ट के माध्यम से परीक्षा जैसा अनुभव हासिल कर सकेंगे और परीक्षा पैटर्न को समझना आसान हो सकेगा. साथ की साथ उम्मीदवारों के लिए परीक्षा में सफलता पाने के लिए प्रैक्टिस करना भी आसान रहेगा.
खत्म हो जाएगी परीक्षा की घबराहट
मॉक टेस्ट के माध्यम से असली पेपर के दौरान किसी तरह की कोई घबराहट महसूस नहीं हो सकेगी. रोजाना इसके जरिए प्रैक्टिस करने से ही स्कोर हासिल कर सकेंगे. इस नौकरी परीक्षा के जरिए 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत अच्छी खासी सैलरी हासिल कर सकेंगे. इसलिए अगर आप भी हाथ से मौका गवाना नहीं चाहते हैं तो आइए तीन काम के टिप्स जानते हैं जिससे परीक्षा में सफलता मिलना तय है.
RRB Group D Exam: कैसे मिलेगी सिटी स्लिप?
आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर से लॉगिन करना होगा. इसके बाद सिटी इंटिमेशन स्लिप को डाउनलोड करने का ऑप्शन स्क्रीन पर दिख जाएगा. इस स्लिप में परीक्षा शहर और एग्जाम की तारीख देख सकेंगे. आरक्षित उम्मीदवारों को यहां से ट्रैवल अथॉरिटी स्लिप भी मिल सकेगी और फिर मे ट्रैवल कर भर्ती परीक्षा देने जा सकेंगे.
रेलवे परीक्षा में पास होने के 3 टिप्स
ध्यान रखें ये बातें
ये भी पढ़ें- Job Alert: बस एक दिन का मौका... बैंक और नेवी में नौकरी के आवेदन के लिए 23 नवंबर है लास्ट डेट, फटाफट भर दें फॉर्म