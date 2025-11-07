Railway Gk Quiz: 17 नवंबर को नौकरी भर्ती परीक्षा, ये हैं टॉप 10 भारतीय रेलवे से जुड़े सामान्य ज्ञान सवाल

Indian Railway Gk Questions and Answers: क्या आप भी रेलवे भर्ती के लिए आयोजित होने वाली CEN 08/2024 के तहत ग्रुप डी (लेवल 1) पदों की परीक्षा देने वाले हैं और इसके लिए तैयारी पूरी है? रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) भुवनेश्वर की आधिकारिक वेबसाइट पर ग्रुप डी परीक्षा 2025 की तिथियों को कंफर्म कर दिया गया है. 17 नवंबर से 31 दिसंबर 2025 तक RRB ग्रुप डी परीक्षा 2025 को आयोजित किया जाएगा। इसमें शामिल होने वाले उम्मीदवार रेलवे से संबंधित सामान्य ज्ञान बढ़ा सकते हैं. आइए कुछ जीके के रेलवे से जुड़े सवाल जानते हैं.

सवाल 1:- भारत में सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है?

उत्तर: भारत में किलोमीटर के हिसाब से सबसे बड़ा रेलवे जोन- उत्तर रेलवे है जिसे रेलवे का किंग भी कहा जाता है।

सवाल 2:- कौन सी भारतीय ट्रेन सबसे लंबी दूरी तय करती है?

उत्तर: भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस है जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है.

सवाल 3:- भारत में पहली ट्रेन कब चली थी?

उत्तर: भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 में हुई थी और इस दिन ही भारत में पहली ट्रेन चली थी।

सवाल 4:- भारत में कहां तक चली थी पहली ट्रेन?

उत्तर: भारत में पहली ट्रेन को मुंबई के बोरीबंदर से ठाणे के बीच चला गया था.

सवाल 5:- भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है?

उत्तर: भारत में तेजी से चलने वाली ट्रेन- वंदे भारत एक्सप्रेस है जो 180 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से अधिकतम गति तय करती है.

सवाल 6:- भारत में कौन सा रेलवे स्टेशन सबसे ऊंचा है? उत्तर:

उत्तर: भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन- घुम स्टेशन है।

सवाल 7:- भारत के रेलवे में कितने जोन होते हैं?

उत्तर: कुल 18 जोन में भारतीय रेलवे होती है.

सवाल 8:- भारत का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट कहां है?

उत्तर: मुंबई और अहमदाबाद के बीच भारत का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है।

सवाल 9:- भारत के किस शहर में सबसे बड़ा भारतीय रेलवे का जंक्शन है?

उत्तर: भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जंक्शन पश्चिम बंगाल में है जिसका नाम हावड़ा जंक्शन है।

सवाल 10:- भारत में सबसे छोटा रेलवे स्टेशन कौन-सा है?

उत्तर: भारत का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन गुजरात में है जिसका नाम इब रेलवे स्टेशन है.

