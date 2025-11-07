Advertisement
trendingNow12992490
Hindi Newsनौकरी

Railway Gk Quiz: 17 नवंबर को नौकरी भर्ती परीक्षा, ये हैं टॉप 10 भारतीय रेलवे से जुड़े सामान्य ज्ञान सवाल

Indian Railway Gk Questions and Answers: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ओर से CEN 08/2024 के तहत ग्रुप डी (लेवल 1) पदों के लिए परीक्षा की तिथि 17 नवंबर 2025 कंफर्म कर दिया है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले भारतीय रेलवे से जुड़े सामान्य ज्ञान सवाल-जवाब जान सकते हैं.

 

Written By  Simran Singh|Last Updated: Nov 07, 2025, 03:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Railway Gk Quiz: 17 नवंबर को नौकरी भर्ती परीक्षा, ये हैं टॉप 10 भारतीय रेलवे से जुड़े सामान्य ज्ञान सवाल

Indian Railway Gk Questions and Answers: क्या आप भी रेलवे भर्ती के लिए आयोजित होने वाली CEN 08/2024 के तहत ग्रुप डी (लेवल 1) पदों की परीक्षा देने वाले हैं और इसके लिए तैयारी पूरी है? रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) भुवनेश्वर की आधिकारिक वेबसाइट पर ग्रुप डी परीक्षा 2025 की तिथियों को कंफर्म कर दिया गया है. 17 नवंबर से 31 दिसंबर 2025 तक RRB ग्रुप डी परीक्षा 2025 को आयोजित किया जाएगा। इसमें शामिल होने वाले उम्मीदवार रेलवे से संबंधित सामान्य ज्ञान बढ़ा सकते हैं. आइए कुछ जीके के रेलवे से जुड़े सवाल जानते हैं.

सवाल 1:- भारत में सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है?

उत्तर: भारत में किलोमीटर के हिसाब से सबसे बड़ा रेलवे जोन- उत्तर रेलवे है जिसे रेलवे का किंग भी कहा जाता है।

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 2:- कौन सी भारतीय ट्रेन सबसे लंबी दूरी तय करती है?

उत्तर: भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस है जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है.

सवाल 3:- भारत में पहली ट्रेन कब चली थी?

उत्तर: भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 में हुई थी और इस दिन ही भारत में पहली ट्रेन चली थी।

सवाल 4:- भारत में कहां तक चली थी पहली ट्रेन?

उत्तर: भारत में पहली ट्रेन को मुंबई के बोरीबंदर से ठाणे के बीच चला गया था.

सवाल 5:- भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है?

उत्तर: भारत में तेजी से चलने वाली ट्रेन- वंदे भारत एक्सप्रेस है जो 180 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से अधिकतम गति तय करती है.

सवाल 6:- भारत में कौन सा रेलवे स्टेशन सबसे ऊंचा है? उत्तर:

उत्तर: भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन- घुम स्टेशन है।

सवाल 7:- भारत के रेलवे में कितने जोन होते हैं?

उत्तर: कुल 18 जोन में भारतीय रेलवे होती है.

सवाल 8:- भारत का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट कहां है?

उत्तर: मुंबई और अहमदाबाद के बीच भारत का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है।

सवाल 9:- भारत के किस शहर में सबसे बड़ा भारतीय रेलवे का जंक्शन है?

उत्तर: भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जंक्शन पश्चिम बंगाल में है जिसका नाम हावड़ा जंक्शन है।

सवाल 10:- भारत में सबसे छोटा रेलवे स्टेशन कौन-सा है?

उत्तर: भारत का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन गुजरात में है जिसका नाम इब रेलवे स्टेशन है.

ये भी पढ़ें- RRB DV/ ME Schedule 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षा का शेड्यूल किया जारी, न करें देरी; ऐसे डाउनलोड करें कॉल लेटर

 
About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

RRB Group D Exam

Trending news

'पायलट नहीं, परिस्थितियां दोषी थीं', अहमदाबाद प्लेन हादसे पर बोला सुप्रीम कोर्ट
Ahmedabad Plane Crash news
'पायलट नहीं, परिस्थितियां दोषी थीं', अहमदाबाद प्लेन हादसे पर बोला सुप्रीम कोर्ट
सेक्स रैकेट चलाने वालों पर ED का ताबड़तोड़ एक्शन, कोलकाता समेत कई इलाकों में रेड
Sex Racket
सेक्स रैकेट चलाने वालों पर ED का ताबड़तोड़ एक्शन, कोलकाता समेत कई इलाकों में रेड
'जहां से पकड़ें फिर वहीं ना छोड़ें आवारा कुत्ते', SC ने राज्यों को दिया आदेश
Supreme Court
'जहां से पकड़ें फिर वहीं ना छोड़ें आवारा कुत्ते', SC ने राज्यों को दिया आदेश
वंदे मातरम की आत्मा को अलग कर विभाजन के बीज बोए... PM मोदी ने किस पर साधा निशाना?
Vande Mataram
वंदे मातरम की आत्मा को अलग कर विभाजन के बीज बोए... PM मोदी ने किस पर साधा निशाना?
फिर सुलगी गुलजार की कहानी 'धुआं'! धर्म के नाम पर बंट गए लोग, थाने में पड़ी रह गई लाश
kanker
फिर सुलगी गुलजार की कहानी 'धुआं'! धर्म के नाम पर बंट गए लोग, थाने में पड़ी रह गई लाश
पहली बार गन्ने को मिला 'अन्ना', गाय-भैंस का चारा बनने वाले डंठल से बनाई कमाल की चीज
good story
पहली बार गन्ने को मिला 'अन्ना', गाय-भैंस का चारा बनने वाले डंठल से बनाई कमाल की चीज
कांग्रेस के विधायक खुद करते हैं वोट चोरी? BJP नेता ने सबूत दिखाकर लगाया आरोप
SIR row
कांग्रेस के विधायक खुद करते हैं वोट चोरी? BJP नेता ने सबूत दिखाकर लगाया आरोप
दूध लेने गया और हो गया लापता...19 दिन बाद रूस में मिला MBBS भारतीय छात्र का शव
russiya
दूध लेने गया और हो गया लापता...19 दिन बाद रूस में मिला MBBS भारतीय छात्र का शव
अल्लाह के सिवाय वंदना नहीं, वंदे मातरम नहीं बोल सकते मुस्लिम... अबू आजमी ने साफ कहा
best vande mataram
अल्लाह के सिवाय वंदना नहीं, वंदे मातरम नहीं बोल सकते मुस्लिम... अबू आजमी ने साफ कहा
स्कूल, अस्पताल, बस और रेलवे स्टेशन जैसी जगहों से कुत्तों को हटाएं: सुप्रीम कोर्ट
Supreme Court
स्कूल, अस्पताल, बस और रेलवे स्टेशन जैसी जगहों से कुत्तों को हटाएं: सुप्रीम कोर्ट