RRB Group D Update: भारतीय रेलवे में सबसे बड़ी भर्ती, 22000+ पदों के आवेदन की तारीख बदली; चेक करें नई डेट और अप्लाई प्रोसेस

RRB Group D Vacancy 2026 Application Date: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने ग्रुप डी के 22000 से ज्यादा पदों पर भर्ती को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके मुताबिक भर्ती आवेदन की डेट में बदलाव हो गया है. नोटिफिकेशन के अनुसार 21 जनवरी 2026 से सीईएन 09/2025 के तहत 22,000 लेवल 1 रिक्तियों के लिए आरआरबी ग्रुप डी भर्ती 2026 की आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं होगी. ऑनलाइन आवेदन की डेट को 10 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया गया है. भारतीय रेलवे में सबसे बड़ी भर्ती के लिए आवेदन की नई डेट कौन सी है? कौन आवेदन करने के लिए योग्य है और कैसे आवेदन किया जा सकता है? आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

RRB Group D Update: क्या है रेलवे भर्ती को लेकर नई अपडेट?

रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप डी 2026 भर्ती के आवेदन तारीख में बदलाव किया है. एक शॉर्ट नोटिस के माध्यम से नई डेट की जानकारी साझा की है. 19 जनवरी, मंगलवार 2026 तो रेलवे ग्रुप डी भर्ती के ऑनलाइन आवेदन की नई तारीख जारी की है.

RRB Group D Vacancy 2026: कब से रेलवे ग्रुप डी का आवेदन शुरू?

रेलवे भर्ती बोर्ड के शॉर्ट नोटिफिकेशन के अनुसार 22000+ ग्रुप डी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 31 जनवरी 2026 से होगी. जबकि, 2 मार्च 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. हालांकि, इससे पहले आवेदन शुरू होने की डेट 21 जनवरी और लास्ट डेट 20 फरवरी तय थी.

RRB Group D Recruitment 2026: कौन कर सकता है आवेदन?

किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी

साथ में ITI या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट (NAC) भी जरूरी

न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 33 साल होनी चाहिए.

Railway Group D Recruitment: कहां से आवेदन कर सकते हैं?

ऊपर बताई गई योग्यता के अनुसार योग्य और इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in के माध्यम से आवेदन प्रोसेस अपनाया जा सकता है. 31 जनवरी 2026 से आवेदन लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा.

RRB Group D Apply Process: कैसे करें अप्लाई?

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाएं. होमपेज पर आरआरबी ग्रुप डी भर्ती के अप्लाई के लिए एक्टिव लिंक शो होगा. उस पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा. मांगी जा रही डिटेल्स को दर्ज करने के बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करें. लॉगिन हो जाने के बाद आवेदन फॉर्म शो होगा उसमें मांगी जा रही डिटेल्स दर्ज करें. योग्यता के अनुसार पद का चयन करें और फिर आखिर में आवेदन फॉर्म सबमिट करें. इसके बाद कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट जरूर निकाल लें जो भविष्य में काम आ सकता है.

