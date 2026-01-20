RRB Group D Update: भारतीय रेलवे में सबसे बड़ी भर्ती, 22000+ पदों के आवेदन की तारीख बदली; चेक करें नई डेट और अप्लाई प्रोसेस

RRB Group D New Application Date: भारतीय रेलवे में सबसे बड़ी भर्ती के लिए आवेदन की तारीख में बदलाव किया गया है. 22000 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की तारीख अब 21 जनवरी नहीं है, आइए जानते हैं कि कब से कब तक ग्रुप डी भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं?
RRB Group D Vacancy 2026 Application Date: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने ग्रुप डी के 22000 से ज्यादा पदों पर भर्ती को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके मुताबिक भर्ती आवेदन की डेट में बदलाव हो गया है. नोटिफिकेशन के अनुसार 21 जनवरी 2026 से सीईएन 09/2025 के तहत 22,000 लेवल 1 रिक्तियों के लिए आरआरबी ग्रुप डी भर्ती 2026 की आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं होगी. ऑनलाइन आवेदन की डेट को 10 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया गया है. भारतीय रेलवे में सबसे बड़ी भर्ती के लिए आवेदन की नई डेट कौन सी है? कौन आवेदन करने के लिए योग्य है और कैसे आवेदन किया जा सकता है? आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.
रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप डी 2026 भर्ती के आवेदन तारीख में बदलाव किया है. एक शॉर्ट नोटिस के माध्यम से नई डेट की जानकारी साझा की है. 19 जनवरी, मंगलवार 2026 तो रेलवे ग्रुप डी भर्ती के ऑनलाइन आवेदन की नई तारीख जारी की है.
रेलवे भर्ती बोर्ड के शॉर्ट नोटिफिकेशन के अनुसार 22000+ ग्रुप डी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 31 जनवरी 2026 से होगी. जबकि, 2 मार्च 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. हालांकि, इससे पहले आवेदन शुरू होने की डेट 21 जनवरी और लास्ट डेट 20 फरवरी तय थी.
ऊपर बताई गई योग्यता के अनुसार योग्य और इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in के माध्यम से आवेदन प्रोसेस अपनाया जा सकता है. 31 जनवरी 2026 से आवेदन लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा.
