RRB Group D Vacancy 2026: बजट पेश होने से पहले रेलवे में छप्परफाड़ नौकरियां! आरआरबी ग्रुप डी की 21997 पदों पर भर्ती के आवेदन शुरू

Hindi NewsनौकरीRRB Group D Vacancy 2026: बजट पेश होने से पहले रेलवे में छप्परफाड़ नौकरियां! आरआरबी ग्रुप डी की 21997 पदों पर भर्ती के आवेदन शुरू

Railway RRB Group D Recruitment 2026: बजट 2026 के पेश होने से पहले लाखों उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है. रेलवे द्वारा 21000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली गई है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आरआरबी ग्रुप डी की भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. आइए इस सरकारी नौकरी भर्ती से जुड़ी खास बातें जानते हैं.

Jan 31, 2026, 01:05 PM IST
rrb group d recruitment 2026 apply process
RRB Group D Recruitment 2026: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से कई पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. रेलवे में ग्रुप डी की बंपर भर्तियां निकली है. ऐसे उम्मीदवार जो लंबे समय से रेलवे नौकरी के लिए नई ग्रुप डी भर्ती का इंतजार कर रहे थे उनके लिए वो दिन आ गया है जब वो आवेदन कर सकते हैं. रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने कुल 21997 पदों पर भर्ती निकाली है. पूरे विज्ञापन (CEN) No. 09/2025 को जारी करते हुए ग्रुप डी भर्ती की जानकारी दी है. इसके लिए आवेदन शुरू हो चुका है. आइए आवेदन की लास्ट डेट, योग्यता, आवेदन शुल्क और आवेदन प्रोसेस जानते हैं.

Railway Group D Vacancy 2026: कब तक आवेदन का मौका?

रेलवे भर्ती बोर्ड के अनुसार 21997 पदों पर ग्रुप डी की भर्ती निकाली गई है. इसके लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 31 जनवरी 2026 से आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने की आखिरी तारीख 2 मार्च 2026 है. जबकि, आवेदन शुल्क भुगतान की लास्ट डेट 4 मार्च 2026 है. रेलवे की इस भर्ती के लिए www.rrbapply.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

RRB Group D Vacancy 2026: किन योग्यता की जरूरत?

किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी या उसके समकक्ष परीक्षा में पास होना जरूरी. इसके अलावा ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने आईटीआई पास किया हुआ है वो आवेदन कर सकते हैं.

आयु सीमा कितनी है?

न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 33 साल होनी चाहिए. उम्र की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर होगी. जबकि, आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट मिल सकेगी.

कितना होगा आवेदन शुल्क?

एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन, ट्रांसजेंडर, महिला और ईबीसी माइनोरिटीज जैसे वर्ग के उम्मीदवारों के लिए प्रति आवेदन शुल्क 250 रुपये है. जबकि. जनरल कैटेगरी समेत अन्य वर्गों के उम्मीदवारों के लिए प्रति आवेदन शुल्क 500 रुपये है.

कैसे करें आवेदन?

  1. सबसे पहले आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट www.rrbapply.gov.in पर जाएं.
  2. होमपेज पर क्रिएट अकाउंट या रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन शो होगा उस पर क्लिक करें.
  3. नाम, ईमेल, फोन नंबर जैसी जानकारी दर्ज करके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा कर लीजिए.
  4. इसके बाद स्क्रीन पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन शो होगा जिस पर क्लिक करें.
  5. आवेदन पत्र ओपन हो जाएगा इसमें मांगी जा रही डिटेल्स को एंटर कर दें.
  6. सभी डिटेल्स को भरने के बाद मांगे जा रहे दस्तावेजों को भी सब्मिट कर दें.
  7. पासपोर्ट साइज तस्वीर और सिग्नेचर की स्कैन कॉपी अपलोड कर दें.
  8. आखिर में आवेदन शुल्क जमा करें और फॉर्म को पढ़ने के बाद आवेदन पत्र भी  सब्मिट कर दें.
  9. इसके बाद कंफर्मेशन आवेदन पेज का प्रिंट आउट जरूर निकाल लें.

ये भी पढ़ें- सरकारी नौकरी: 6000 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मौका आखिरी! 1 फरवरी से पहले यहां कर सकते हैं अप्लाई

