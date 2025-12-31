40 साल तक की उम्र वालों के लिए रेलवे में सरकारी नौकरी... 300+ भर्ती का आवेदन शुरू, जानें योग्यता से लेकर सब कुछ

RRB Isolated Categories Recruitment: नए साल की शुरुआत के साथ नई नौकरी हासिल करने का इरादा भी मजबूत बना लिया है तो बस देर किस बात की है. आपके लिए सरकारी नौकरी के अवसर दरवाजे पर ही है. दरअसल, रेलवे में नई भर्तियां निकली है जिसके तहत 40 तक की उम्र वालों को नौकरी मिल सकती है. इस भर्ती के तहत अलग-अलग पदों पर नियुक्ति की जाएगी. इसके लिए योग्यता और आयु सीमा भी अलग-अलग है. आरआरबी की ऑफिशियस वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर आवेदन संबंधित सभी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं. अगर आप भी रेलवे की इस भर्ती की योग्यता और आवेदन संबंधित अन्य डिटेल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

300 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती

आरआरबी की ओर से आइसोलेटेड वैकेंसी निकाली गई है. इसके तहत कुल 312 भर्तियां निकाली गई है. अलग-अलग पद के लिए आयु सीमा और सैलरी भी अलग है. रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को ऊपरी उम्र में नियम के मुताबिक छूट मिल सकती है.

RRB आइसोलेटेड वैकेंसी: पद का नाम और आयु सीमा

चीफ लॉ असिस्टेंट पद के लिए 22 भर्तियां है और आयु सीमा 18 से 40 साल है.

पब्लिक प्रोसिक्यूटर पद के लिए 07 भर्तियां है और आयु सीमा 18 से 32 साल है.

जूनियर ट्रांसलेशन (हिन्दी) पद के लिए 202 भर्तियां है और आयु सीमा 18 से 33 साल है.

सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर पद के लिए 15 रिक्तियां है और आयु सीमा 18 से 33 साल है.

स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर पद के लिए 24 भर्तियां है और आयु सीमा 18 से 33 साल है.

साइंटिफिक असिस्टेंट (ट्रेनिंग) पद के लिए 02 भर्तियां है और आयु सीमा 18 से 35 साल है.

लैब असिस्टेंट ग्रेड-III (केमिस्ट & मेटर्लजिस्ट) पद के लिए 39 भर्तियां है और आयु सीमा 18 से 39 साल है.

साइंटिफिक सुपरवाइजर या एर्गोनोमिक्स एंड ट्रेनिंग पद के लिए 24 भर्तियां है और आयु सीमा 18 से 35 साल है.

किन योग्यता की जरूरत?

चीफ लॉ असिस्टेंट पद के लिए मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से लॉ डिग्री और 3 साल की प्रैक्टिस जरूरी.

पब्लिक प्रोसिक्यूटर पद के लिए लॉ डिग्री और 5 साल की प्रैक्टिस जरूरी.

लैब असिस्टेंट के लिए 12वीं में फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट जरूरी.

जूनियर ट्रांसलेटर के लिए हिन्दी में मास्टर्स डिग्री साथ में इंग्लिश सब्जेक्ट शामिल होना जरूरी.

स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन या फिर एलएलबी लेबर लॉ या सोशल वेलफेयर या पीजी डिप्लोमा जरूरी.

आवेदन फीस कितनी है?

अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये आवेदन फीस है.

आरक्षित वर्गों के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपये है.

महिला उम्मीदवारों के लिए भी आवेदन फीस 250 रुपये है.

स्टेज-I क्लियर करने वाले अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवार को 400 रुपये और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार के लिए 250 रुपये रिफंड कर दिए जाएंगे. अधिक जानकारी या किसी तरह के अपडेट के लिए आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जा सकते हैं.

कैसे करें अप्लाई?

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाएं. पहली बार फॉर्म भरने वाले पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अपना लें. नाम, पता और अन्य डिटेल्स के साथ लॉगिन करें. होम पेज पर आवेदन पत्र का अप्लाई लिंक शो हो जाएगा. सभी डिटेल्स को एंटर करने के बाद मांगे जा रहे डॉक्यूमेंट को सब्मिट करें. इसके बाद अपने वर्ग के अनुसार आवेदन शुल्क को जमा कर दें. फॉर्म का प्रीव्यू करें और फिर लास्ट में सब्मिट कर कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकाल लें.

